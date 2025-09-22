Szkolenie ze sztucznej inteligencji. Jak przygotować skuteczne wystąpienia publiczne?

Praktyczne szkolenie pt. „AI w biznesie i przedsiębiorczości: jak przygotować skuteczne wystąpienia publiczne” odbędzie się we czwartek, 25 września, w godz. 17:30–20:00 w sali nr 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów.



Wydarzenie skierowane jest do osób początkujących, które chcą dowiedzieć się, jak z pomocą darmowych narzędzi AI szybciej i skuteczniej przygotowywać swoje wystąpienia oraz biznesowe wypowiedzi publiczne.

– Tym razem pokażemy, jak praktycznie wykorzystać sztuczną inteligencję, aby zwiększyć skuteczność wystąpień publicznych. To wiedza przydatna nie tylko w biznesie, ale również w codziennych sytuacjach zawodowych i społecznych – podkreśla Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa.

Szkolenie „ AI w biznesie i przedsiębiorczości”

Agenda spotkania obejmuje między innymi wprowadzenie do tematu, czym jest sztuczna inteligencja oraz w jaki sposób wspiera przygotowanie wystąpień. Następnie zostaną omówione pierwsze kroki z AI, w tym wspólne logowanie oraz podstawy promptowania. Kolejnym punktem będzie zastosowanie AI w planowaniu treści, ze szczególnym uwzględnieniem poznania widowni, wyznaczenia celów oraz struktury wystąpienia.

W dalszej części poruszone zostanie tworzenie angażującego początku oraz zakończenia prezentacji. Omówiona zostanie także rola AI jako odbiorcy i krytyka, czyli generowanie pytań, zgłaszanie obiekcji oraz udzielanie konstruktywnego feedbacku. Zostanie przedstawione wsparcie AI w radzeniu sobie z tremą poprzez aspekty emocjonalne.