Szkolenie ze sztucznej inteligencji. Jak przygotować skuteczne wystąpienia publiczne?

Wydarzenie skierowane jest do osób początkujących, które chcą dowiedzieć się, jak z pomocą darmowych narzędzi AI szybciej i skuteczniej przygotowywać swoje wystąpienia oraz biznesowe wypowiedzi publiczne
– Tym razem pokażemy, jak praktycznie wykorzystać sztuczną inteligencję, aby zwiększyć skuteczność wystąpień publicznych. To wiedza przydatna nie tylko w biznesie, ale również w codziennych sytuacjach zawodowych i społecznych – podkreśla Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa.
Agenda spotkania obejmuje między innymi wprowadzenie do tematu, czym jest sztuczna inteligencja oraz w jaki sposób wspiera przygotowanie wystąpień. Następnie zostaną omówione pierwsze kroki z AI, w tym wspólne logowanie oraz podstawy promptowania. Kolejnym punktem będzie zastosowanie AI w planowaniu treści, ze szczególnym uwzględnieniem poznania widowni, wyznaczenia celów oraz struktury wystąpienia.
W dalszej części poruszone zostanie tworzenie angażującego początku oraz zakończenia prezentacji. Omówiona zostanie także rola AI jako odbiorcy i krytyka, czyli generowanie pytań, zgłaszanie obiekcji oraz udzielanie konstruktywnego feedbacku. Zostanie przedstawione wsparcie AI w radzeniu sobie z tremą poprzez aspekty emocjonalne.
Kolejny temat to wykorzystanie AI przy przygotowywaniu wizualizacji i prezentacji multimedialnych. Spotkanie zakończy podsumowanie oraz sesja pytań i odpowiedzi, podczas której będzie możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości.
Szkolenie poprowadzi Krzysztof Jakubowski – certyfikowany trener biznesu, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizujący się w wystąpieniach publicznych i emisji głosu. Współpracował z Polskim Radiem, jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców, a w 2019 roku zdobył tytuł mistrza Polski wystąpień publicznych. Prowadzi również popularny podcast Sztuka gadania, nagrodzony tytułem Podcastera Roku 2019.