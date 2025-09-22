22.3°C
1013.9 hPa
Życie Warszawy

Szkolenie ze sztucznej inteligencji. Jak przygotować skuteczne wystąpienia publiczne?

Publikacja: 22.09.2025 10:30

Wydarzenie skierowane jest do osób początkujących, które chcą dowiedzieć się, jak z pomocą darmowych

Wydarzenie skierowane jest do osób początkujących, które chcą dowiedzieć się, jak z pomocą darmowych narzędzi AI szybciej i skuteczniej przygotowywać swoje wystąpienia oraz biznesowe wypowiedzi publiczne

Foto: Adobe Stock

rbi
Praktyczne szkolenie pt. „AI w biznesie i przedsiębiorczości: jak przygotować skuteczne wystąpienia publiczne” odbędzie się we czwartek, 25 września, w godz. 17:30–20:00 w sali nr 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Wydarzenie skierowane jest do osób początkujących, które chcą dowiedzieć się, jak z pomocą darmowych narzędzi AI szybciej i skuteczniej przygotowywać swoje wystąpienia oraz biznesowe wypowiedzi publiczne.

– Tym razem pokażemy, jak praktycznie wykorzystać sztuczną inteligencję, aby zwiększyć skuteczność wystąpień publicznych. To wiedza przydatna nie tylko w biznesie, ale również w codziennych sytuacjach zawodowych i społecznych – podkreśla Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa.

Szkolenie „ AI w biznesie i przedsiębiorczości”

Agenda spotkania obejmuje między innymi wprowadzenie do tematu, czym jest sztuczna inteligencja oraz w jaki sposób wspiera przygotowanie wystąpień. Następnie zostaną omówione pierwsze kroki z AI, w tym wspólne logowanie oraz podstawy promptowania. Kolejnym punktem będzie zastosowanie AI w planowaniu treści, ze szczególnym uwzględnieniem poznania widowni, wyznaczenia celów oraz struktury wystąpienia.

Polecane
W ramach UrsynLab we wrześniu przygotowano kilka bezpłatnych wydarzeń
szkolenia
„Praktyczne wsparcie w biznesie”. We wrześniu seria szkoleń

W dalszej części poruszone zostanie tworzenie angażującego początku oraz zakończenia prezentacji. Omówiona zostanie także rola AI jako odbiorcy i krytyka, czyli generowanie pytań, zgłaszanie obiekcji oraz udzielanie konstruktywnego feedbacku. Zostanie przedstawione wsparcie AI w radzeniu sobie z tremą poprzez aspekty emocjonalne.

Reklama
Reklama

Wykorzystanie AI przy przygotowywaniu wizualizacji i prezentacji

Kolejny temat to wykorzystanie AI przy przygotowywaniu wizualizacji i prezentacji multimedialnych. Spotkanie zakończy podsumowanie oraz sesja pytań i odpowiedzi, podczas której będzie możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości.

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Jakubowski – certyfikowany trener biznesu, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizujący się w wystąpieniach publicznych i emisji głosu. Współpracował z Polskim Radiem, jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców, a w 2019 roku zdobył tytuł mistrza Polski wystąpień publicznych. Prowadzi również popularny podcast Sztuka gadania, nagrodzony tytułem Podcastera Roku 2019.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jesień to idealna pora na spacery po Warszawie
spacer

Jesień w Warszawie. Te miejsca warto odwiedzić

Każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym
piątek

Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków

Elementem plakatu Europejskich Dni Dziedzictwa 2025 jest zdjęcie Dworca Warszawa Ochota autorstwa Zb
sobota-niedziela

Europejskie Dni Dziedzictwa w stolicy i na Mazowszu

Konstancin-Jeziorna to jedyne uzdrowisko na Mazowszu
wycieczka

Uzdrowisko zaledwie 20 km od Warszawy kryje wiele tajemnic

14 września na Ursynowie odbędzie się pierwsza, jesienna wyprzedaż garażowa
niedziela

Na Ursynowie garażówka, dmuchańce i pokaz finalistki MasterChef

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości” / zdjęcie ilustracyjne
czwartek

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości”

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Przebendowskich Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości
czwartek

Opowieść o solidarności i dialogu polsko-żydowskim

Plakat filmu Caravaggio: Na tropie arcydzieła
od 15 września

Dokumentalny thriller dla miłośników sztuki

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama