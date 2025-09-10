Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej zapraszają na spotkanie z Jeffreyem K. Cymblerem, amerykańskim prawnikiem i badaczem, który angażuje się w promowanie dialogu polsko-żydowskiego.



Wydarzenie odbędzie się 11 września 2025 roku i będzie okazją do rozmowy o trudnej przeszłości, odwadze oraz sile osobistych świadectw.

Spotkanie, które burzy stereotypy: Kim jest Jeffrey K. Cymbler?

Jeffrey K. Cymbler, którego korzenie sięgają Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, od lat działa na rzecz upamiętnienia bohaterów tamtych czasów. Jego misją jest wykorzystanie prawdy historycznej do budowania mostów i otwierania przestrzeni do pojednania. Cymbler podkreśla, że rozmowa o trudnej historii jest niezbędna, aby zrozumieć i wzmocnić trwałe więzi między Polakami i Żydami.

„Szkoła Etyki Muzeum Ulmów”: Lekcja historii na nowo

Spotkanie jest częścią cyklu „II wojna światowa – nieodrobiona lekcja historii” prowadzonego w ramach programu „Szkoła Etyki Muzeum Ulmów”. Celem tej inicjatywy jest skłonienie do refleksji nad tragicznymi wydarzeniami minionego stulecia, zwłaszcza nad losem Polaków i Żydów w czasie wojny. Program stawia pytania o odpowiedzialność, solidarność i odwagę, które pozostają aktualne w każdej epoce.

Szczegóły spotkania

W dyskusji wezmą udział: Jeffrey K. Cymbler – amerykański prawnik i badacz, Waldemar Rataj – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów, dr Jacek Konik z Muzeum Niepodległości. Spotkanie poprowadzi Roman Graczyk.

Wydarzenie odbędzie się 11 września 2025 roku o godz. 14 w Muzeum Niepodległości w Warszawie, które mieści się przy Al. Solidarności 62. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych historią, pamięcią i dialogiem na to wyjątkowe wydarzenie.