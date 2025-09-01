„Narodowe Czytanie 2025”: Fraszki Jana Kochanowskiego w Stacji Muzeum

Wspólne czytanie fraszek Jana Kochanowskiego już 6 września w Stacji Muzeum w Warszawie
Organizatorami wydarzenia są Stacja Muzeum, Koleje Mazowieckie oraz WARS S.A.
Wspólne czytanie fraszek Jana Kochanowskiego odbędzie się w sobotę 6 września w siedzibie Stacji Muzeum przy ulicy Towarowej 3 w Warszawie. To już kolejna edycja tego wydarzenia. Start zaplanowano na godz. 11. Udział w wydarzeniu wymaga zakupu biletu wstępu do Stacji Muzeum. Jednak, jak informują organizatorzy, tego dnia wszyscy zwiedzający mają prawo do zakupu biletów ulgowych.
„Serdecznie zapraszamy do Stacji Muzeum na wyjątkowe spotkanie z polską literaturą. Narodowe Czytanie, to nie tylko promocja klasyki, ale i wspólne przeżywanie kultury. […] Dołączcie do nas – niech literatura połączy nas wszystkich w tej niezwykłej podróży. […] Razem z nami możesz zamknąć oczy, odprężyć się i przenieść do XVI wiecznego Czarnolasu!” – zachęcają do udziału organizatorzy.
Utwory Jana Kochanowskiego w Stacji Muzeum czytane będą zarówno przez przedstawicieli organizatorów, jak i przez gości muzeum.
W godz. 11-13 czytanie odbywać się będzie w wybranych wagonach. Z kolei na godz. 14 zaplanowano finałowe czytanie na wagonie platformie. Wezmą w nim udział pracownicy Stacji Muzeum oraz partnerzy wydarzenia.
Po zakończeniu czytania na uczestników wydarzenia czekać będzie kawa przygotowana przez pracowników firmy WARS S.A.
Stacja Muzeum w Warszawie jest samorządową instytucją kultury powołaną w 2015 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Koleje Państwowe. Siedziba muzeum znajduje się na terenie dawnego dworca Warszawa Główna. Placówka przejęła siedzibę wraz ze zbiorami po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa, którego działalność kontynuuje. Filią Stacji Muzeum w Warszawie jest Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.