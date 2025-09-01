18.1°C
Życie Warszawy

„Narodowe Czytanie 2025”: Fraszki Jana Kochanowskiego w Stacji Muzeum

Publikacja: 01.09.2025 14:00

Wspólne czytanie fraszek Jana Kochanowskiego już 6 września w Stacji Muzeum w Warszawie

Foto: RITHOR / Adobe Stock, Stacja Muzeum

Joanna Kamińska
W sobotę 6 września w Stacji Muzeum w Warszawie odbędzie się wspólne czytanie wybranych fraszek Jana Kochanowskiego w ramach „Narodowego Czytania 2025”. Nie zabraknie niespodzianek i atrakcji towarzyszących.

Organizatorami wydarzenia są Stacja Muzeum, Koleje Mazowieckie oraz WARS S.A.

Wspólne czytanie fraszek Jana Kochanowskiego odbędzie się w sobotę 6 września w siedzibie Stacji Muzeum przy ulicy Towarowej 3 w Warszawie. To już kolejna edycja tego wydarzenia. Start zaplanowano na godz. 11. Udział w wydarzeniu wymaga zakupu biletu wstępu do Stacji Muzeum. Jednak, jak informują organizatorzy, tego dnia wszyscy zwiedzający mają prawo do zakupu biletów ulgowych.

„Serdecznie zapraszamy do Stacji Muzeum na wyjątkowe spotkanie z polską literaturą. Narodowe Czytanie, to nie tylko promocja klasyki, ale i wspólne przeżywanie kultury. […] Dołączcie do nas – niech literatura połączy nas wszystkich w tej niezwykłej podróży. […] Razem z nami możesz zamknąć oczy, odprężyć się i przenieść do XVI wiecznego Czarnolasu!” – zachęcają do udziału organizatorzy.

