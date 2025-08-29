Sztuka współczesna opanuje Hotel Warszawa

Tegoroczna edycja targów zgromadzi 26 galerii z kraju i zagranicy. Wśród polskich wystawców znajdą się galerie z Warszawy, a także Łęctwo z Poznania i ESTA z Gliwic. Po raz pierwszy na targach zagości galeria, której program w całości poświęcony jest dizajnowi kolekcjonerskiemu – jest to warszawska galeria OBJEKT.
Do międzynarodowego grona goszczących galerii należą: Clauda z Pragi, Coulisse Gallery ze Sztokholmu, DRIFTS z Wilna, Heliconia Projects z Miami/Republiki Dominikany oraz Dürst Britt & Mayhew z Hagi, która obchodzi swoje 10-lecie.
Czwarta edycja targów rozszerza program specjalny, który w ubiegłym roku spotkał się z dobrym przyjęciem publiczności. Tym razem do współpracy zaproszono cztery instytucje prywatne związane ze sztuką współczesną: Fundację Stefana Gierowskiego, Common Arts Foundation, Fundację In Situ oraz Fundację Empower Art. Instytucje te, podobnie jak galerie, będą miały do dyspozycji pokoje hotelowe, w których oprócz pokazów dzieł sztuki odbędą się również rozmowy z artystami.
Jednym z najważniejszych punktów programu jest spotkanie z amerykańską kuratorką i krytyczką sztuki Alison Gingeras. Jej anglojęzyczne spotkanie pt. „The Woman Question” odbędzie się w sobotę, 6 września, o godz. 15 i będzie wstępem do wystawy, którą Gingeras przygotowuje dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Wśród innych wydarzeń towarzyszących znajdą się:
W ramach targów odbędą się również oprowadzania z przewodnikami ze świata sztuki i kultury, takimi jak: Karolina Plinta, Anka Sańczuk, Jarosław Trybuś, Zuzanna Krzątała i Alek Hudzik.
Wejście na targi jest biletowane, a cena biletu wynosi 16 zł. Bilety można nabyć online za pośrednictwem platformy eBilet lub stacjonarnie w trakcie trwania wydarzenia.
Godziny otwarcia dla publiczności:
* Sobota, 6 września: godz. 12–19
* Niedziela, 7 września: godz. 12–19
Preview dla prasy i gości z zaproszeniami:
* Piątek, 5 września: godz. 13–15 (Press Preview), 15–19 (Preview).
* Sobota, 6 września: godz. 11–12.
* Niedziela, 7 września: godz. 11–12.