Sztuka współczesna opanuje Hotel Warszawa

Hotel Warszawa Art Fair powraca z czwartą edycją, która odbędzie się w dniach 5-7 września 2025 roku. Wydarzenie, objęte honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, zaprezentuje prace ponad 100 artystów z Polski i zagranicy w Hotelu Warszawa.



Tegoroczna edycja targów zgromadzi 26 galerii z kraju i zagranicy. Wśród polskich wystawców znajdą się galerie z Warszawy, a także Łęctwo z Poznania i ESTA z Gliwic. Po raz pierwszy na targach zagości galeria, której program w całości poświęcony jest dizajnowi kolekcjonerskiemu – jest to warszawska galeria OBJEKT.

Do międzynarodowego grona goszczących galerii należą: Clauda z Pragi, Coulisse Gallery ze Sztokholmu, DRIFTS z Wilna, Heliconia Projects z Miami/Republiki Dominikany oraz Dürst Britt & Mayhew z Hagi, która obchodzi swoje 10-lecie.

Program specjalny i współpraca z prywatnymi instytucjami

Czwarta edycja targów rozszerza program specjalny, który w ubiegłym roku spotkał się z dobrym przyjęciem publiczności. Tym razem do współpracy zaproszono cztery instytucje prywatne związane ze sztuką współczesną: Fundację Stefana Gierowskiego, Common Arts Foundation, Fundację In Situ oraz Fundację Empower Art. Instytucje te, podobnie jak galerie, będą miały do dyspozycji pokoje hotelowe, w których oprócz pokazów dzieł sztuki odbędą się również rozmowy z artystami.

Spotkanie z Alison Gingeras i inne wydarzenia

Jednym z najważniejszych punktów programu jest spotkanie z amerykańską kuratorką i krytyczką sztuki Alison Gingeras. Jej anglojęzyczne spotkanie pt. „The Woman Question” odbędzie się w sobotę, 6 września, o godz. 15 i będzie wstępem do wystawy, którą Gingeras przygotowuje dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wśród innych wydarzeń towarzyszących znajdą się: