Życie Warszawy

Wodny plac zabaw w Wawrze wreszcie otwarty. Dzieci znów mogą korzystać z atrakcji

Publikacja: 08.08.2025 13:30

Wodny plac zabaw już otwarty

Wodny plac zabaw już otwarty

Foto: OSiR Wawer

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Wodny plac zabaw na obiekcie Syrenka II przy ul. Starego Doktora 1 w Marysinie Wawerskim w Warszawie znowu otwarty. Dzieci mogą ponownie korzystać z wodnych atrakcji.

Choć tegoroczne lato jest dość kapryśne, to jednak najbliższe dni zapowiadają się naprawdę ciepło i słonecznie. Taka pogoda zachęca do wodnych atrakcji. Mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wawer mogą już korzystać z wodnego placu zabaw, który do tej pory był remontowany.

Plac zabaw zamknięty przez cały lipiec

Plac zabaw Syrenka II był zamknięty przez cały lipiec, nie można więc było korzystać także z wodnych atrakcji, które zapewniał. Problemem była uszkodzona nawierzchnia, którą trzeba było naprawić, aby korzystanie z tego miejsca było w pełni bezpieczne. Urząd Miasta poinformował, że remont nawierzchni się skończył.

Najmłodsi mają jeszcze miesiąc na skorzystanie z atrakcji

Na facebookowym profilu dzielnicy Wawer kilka dni temu pojawiła się informacja, że wodny plac zabaw jest już otwarty. Z postu wynika również, że woda, która jest tam używana, jest w obiegu zamkniętym. Jest przechowywana i uzdatniana w podziemnej komorze technologicznej.

Wodny plac zabaw – godziny otwarcia i cena wstępu

Jak możemy przeczytać w regulaminie, wodny plac zabaw jest czynny codziennie od godz. 10.00 do 19.00, jeśli warunki pogodowe są sprzyjające. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

