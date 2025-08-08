Wodny plac zabaw w Wawrze wreszcie otwarty. Dzieci znów mogą korzystać z atrakcji

Wodny plac zabaw na obiekcie Syrenka II przy ul. Starego Doktora 1 w Marysinie Wawerskim w Warszawie znowu otwarty. Dzieci mogą ponownie korzystać z wodnych atrakcji.



Choć tegoroczne lato jest dość kapryśne, to jednak najbliższe dni zapowiadają się naprawdę ciepło i słonecznie. Taka pogoda zachęca do wodnych atrakcji. Mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wawer mogą już korzystać z wodnego placu zabaw, który do tej pory był remontowany.

Plac zabaw zamknięty przez cały lipiec

Plac zabaw Syrenka II był zamknięty przez cały lipiec, nie można więc było korzystać także z wodnych atrakcji, które zapewniał. Problemem była uszkodzona nawierzchnia, którą trzeba było naprawić, aby korzystanie z tego miejsca było w pełni bezpieczne. Urząd Miasta poinformował, że remont nawierzchni się skończył.

Najmłodsi mają jeszcze miesiąc na skorzystanie z atrakcji

Na facebookowym profilu dzielnicy Wawer kilka dni temu pojawiła się informacja, że wodny plac zabaw jest już otwarty. Z postu wynika również, że woda, która jest tam używana, jest w obiegu zamkniętym. Jest przechowywana i uzdatniana w podziemnej komorze technologicznej.