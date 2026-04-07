42-latek udawał policjanta, wyłudził 100 tys. zł i wreszcie wpadł

Śródmiejscy policjanci zatrzymali 42-latka, który metodą na policjanta wyłudził od 83-letniej kobiety pieniądze i biżuterię o wartości 100 tys. zł. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy następnego dnia próbował odebrać kolejne oszczędności.



Historia zaczęła się od telefonu, który odebrała mieszkanka Włoch. Rozmówca przedstawił się jako funkcjonariusz i w taki sposób poprowadził rozmowę, że seniorka uwierzyła w konieczność wzięcia udziału w tajnej akcji. Przekonana, że pomaga służbom, oddała nieznajomemu gotówkę oraz biżuterię. Łączna wartość strat sięgnęła 100 tysięcy złotych. Dopiero później okazało się, że cała opowieść była zręcznie przygotowaną manipulacją.

Foto: policja

Zasadzka przy ulicy Fasolowej

Oszust, licząc na łatwy zysk, postanowił wrócić do pokrzywdzonej następnego dnia. Tym razem jednak o jego planach wiedzieli już policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z komendy przy ulicy Wilczej. Kryminalni przygotowali zasadzkę w pobliżu miejsca, gdzie miało dojść do przekazania kolejnej sumy.

Gdy 42-latek pojawił się na ulicy Fasolowej, funkcjonariusze przystąpili do akcji. Mężczyzna próbował ratować się ucieczką, ale po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany. Szybka reakcja policji zapobiegła utracie kolejnych oszczędności przez 83-latkę.