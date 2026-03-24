Nieudany plan na kredyt hipoteczny w Warszawie

Stołeczni policjanci z wydziału walki z przestępczością ekonomiczną zatrzymali dwie osoby podejrzane o próbę wyłudzenia ponad pół miliona złotych. 31-latka i jej doradca wpadli w banku podczas podpisywania końcowych dokumentów.



Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wpadli na trop oszustwa, do którego miało dojść w jednej z warszawskich placówek bankowych. Sprawa dotyczyła wniosku o kredyt mieszkaniowy na kwotę 535 tys. zł. Główną zainteresowaną była 31-letnia obywatelka Białorusi prowadząca działalność gospodarczą. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pożyczki w dużej wysokości, kobieta postanowiła nagiąć rzeczywistość finansową swojej firmy.

Reklama Reklama

Do dokumentacji kredytowej dołączono podatkowe księgi przychodów i rozchodów, które nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wykazane w nich kwoty dochodów zostały celowo i znacząco zawyżone, co miało wprowadzić bank w błąd co do zdolności kredytowej klientki.

Przedkładanie fałszywych lub nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania wsparcia finansowego od banku jest przestępstwem

Współpraca z pośrednikiem zakończona w areszcie

W toku czynności śledczy ustalili, że w procederze brał udział 34-letni pośrednik kredytowy. To właśnie on dostarczył sfałszowane formularze do banku w imieniu swojej klientki. Oboje podejrzewani czuli się na tyle pewnie, że pojawili się w placówce, aby sfinalizować formalności i złożyć podpisy pod gotową już umową kredytu hipotecznego. Zamiast wypłaty pieniędzy, doczekali się jednak wizyty policjantów.