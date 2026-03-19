Ponad 250 km/h na autostradzie. Motocyklista bez uprawnień zatrzymany

Ujęcie z policyjnej kamery pokazujące motocyklistę, który przekroczył 250 km/h na autostradzie
Podczas rutynowych działań kontrolnych na autostradzie funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na motocyklistę poruszającego się z rażąco nadmierną prędkością. Pomiary wykazały skrajnie niebezpieczny wynik, który w razie nagłego zdarzenia na drodze praktycznie uniemożliwiłby jakąkolwiek reakcję. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli szybko wyszło na jaw, że brak odpowiedniej prędkości to niejedyny problem młodego kierowcy.
W trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że 27-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę jednośladu, ponieważ nie posiadał wymaganych do tego uprawnień. Takie połączenie braku doświadczenia potwierdzonego egzaminem oraz brawurowej jazdy stanowiło ogromne zagrożenie nie tylko dla samego motocyklisty, ale i dla pozostałych osób podróżujących trasą. Za zlekceważenie przepisów i skrajną nieodpowiedzialność mężczyzna odpowie teraz przed wymiarem sprawiedliwości.
Policjanci przy okazji tego zatrzymania przypominają, że jazda z tak dużą prędkością drastycznie wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko utraty panowania nad maszyną. W warunkach autostradowych, gdzie ruch jest duży, każda sekunda i każdy metr mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Brawura wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów na polskich drogach, prowadząc często do nieodwracalnych w skutkach wypadków.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń. Przypominają, że stosowanie się do zasad to nie tylko kwestia unikania wysokich kar, ale przede wszystkim wyraz dbałości o zdrowie i życie wszystkich osób znajdujących się na drodze.