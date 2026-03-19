Ponad 250 km/h na autostradzie. Motocyklista bez uprawnień zatrzymany

Policjanci z Mińska Mazowieckiego zatrzymali 27-letniego kierowcę hondy, który pędził autostradą z prędkością 251 km/h. Mężczyzna przekroczył limit o 111 km/h, a dodatkowo nie miał uprawnień do prowadzenia motocykli. Teraz jego sprawą zajmie się sąd.



Podczas rutynowych działań kontrolnych na autostradzie funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na motocyklistę poruszającego się z rażąco nadmierną prędkością. Pomiary wykazały skrajnie niebezpieczny wynik, który w razie nagłego zdarzenia na drodze praktycznie uniemożliwiłby jakąkolwiek reakcję. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli szybko wyszło na jaw, że brak odpowiedniej prędkości to niejedyny problem młodego kierowcy.

Brawura wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów na polskich drogach

Brak prawa jazdy i konsekwencje prawne

W trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że 27-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę jednośladu, ponieważ nie posiadał wymaganych do tego uprawnień. Takie połączenie braku doświadczenia potwierdzonego egzaminem oraz brawurowej jazdy stanowiło ogromne zagrożenie nie tylko dla samego motocyklisty, ale i dla pozostałych osób podróżujących trasą. Za zlekceważenie przepisów i skrajną nieodpowiedzialność mężczyzna odpowie teraz przed wymiarem sprawiedliwości.

Nadmierna prędkość główną przyczyną tragedii

Policjanci przy okazji tego zatrzymania przypominają, że jazda z tak dużą prędkością drastycznie wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko utraty panowania nad maszyną. W warunkach autostradowych, gdzie ruch jest duży, każda sekunda i każdy metr mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Brawura wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów na polskich drogach, prowadząc często do nieodwracalnych w skutkach wypadków.