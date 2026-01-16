Termy Jachranka rosną pod Warszawą. Wielki kompleks z gorącą wodą z głębokości 2 km

Nad Jeziorem Zegrzyńskim trwa jedna z największych inwestycji hotelowo-uzdrowiskowych w regionie. Termy Jachranka, realizowane przez Hotele Korona, zaoferują ponad 500 pokoi, niemal 3 tys. mkw. odkrytych basenów oraz leczniczą wodę geotermalną o temperaturze sięgającej 42°C.



Pod Warszawą, w miejscowości Jachranka, powstaje imponujący kompleks hotelowo-uzdrowiskowo-rekreacyjny Termy Jachranka. Inwestorem jest firma Hotele Korona, należąca do rodziny Nowakowskich, obecna na rynku hotelarskim od ponad 25 lat. Projekt już dziś uznawany jest za jedną z największych inwestycji turystycznych w województwie mazowieckim.

Zgodnie z planami w kompleksie znajdzie się ponad 500 pokoi hotelowych, rozbudowana strefa medyczna, zaplecze konferencyjne oraz niemla 3 tys. metrów kwadratowych odkrytych basenów termalnych. Zakończenie budowy planowane jest na 2028 rok.

Lecznicza woda geotermalna z głębokości 2 kilometrów

Kluczowym elementem inwestycji są wody geotermalne o właściwościach leczniczych. Będą one wydobywane z głębokości około 1800 metrów i – jak podkreślają inwestorzy – mają ponad 200 milionów lat. Temperatura wody sięga 42°C, co pozwoli na całoroczne funkcjonowanie basenów zewnętrznych.

Hotele Korona posiadają koncesję na wydobycie wód geotermalnych. Ich odkrycie otwiera przed Jachranką nowe możliwości rozwoju.