Termy Jachranka rosną pod Warszawą. Wielki kompleks z gorącą wodą z głębokości 2 km

Pod Warszawą, w miejscowości Jachranka, powstaje imponujący kompleks hotelowo-uzdrowiskowo-rekreacyjny Termy Jachranka. Inwestorem jest firma Hotele Korona, należąca do rodziny Nowakowskich, obecna na rynku hotelarskim od ponad 25 lat. Projekt już dziś uznawany jest za jedną z największych inwestycji turystycznych w województwie mazowieckim.
Zgodnie z planami w kompleksie znajdzie się ponad 500 pokoi hotelowych, rozbudowana strefa medyczna, zaplecze konferencyjne oraz niemla 3 tys. metrów kwadratowych odkrytych basenów termalnych. Zakończenie budowy planowane jest na 2028 rok.
Kluczowym elementem inwestycji są wody geotermalne o właściwościach leczniczych. Będą one wydobywane z głębokości około 1800 metrów i – jak podkreślają inwestorzy – mają ponad 200 milionów lat. Temperatura wody sięga 42°C, co pozwoli na całoroczne funkcjonowanie basenów zewnętrznych.
Hotele Korona posiadają koncesję na wydobycie wód geotermalnych. Ich odkrycie otwiera przed Jachranką nowe możliwości rozwoju.
– Po odkryciu przez nas wód o właściwościach leczniczych Jachranka będzie mogła starać się o status uzdrowiska, co znacząco zwiększy atrakcyjność i rentowność naszej inwestycji – mówi Alicja Nowakowska, prezes Hoteli Korona.
Jak informuje „Puls Biznesu”, finansowanie inwestycji zapewnia konsorcjum 13 banków, w tym Bank Ochrony Środowiska. Wartość całego przedsięwzięcia oraz wysokość kredytu nie zostały ujawnione. Inwestor wskazuje jednak, że wkładem własnym Hoteli Korona – stanowiącym około połowy finansowania bankowego – były wykonane odwierty geotermalne oraz uzyskana koncesja.
Spłata zadłużenia ma nastąpić w ciągu 15 lat od uruchomienia kompleksu, czyli po 2028 roku.
Prace budowlane nad Jeziorem Zegrzyńskim postępują zgodnie z planem i obejmują wszystkie kluczowe części inwestycji: hotelową, restauracyjno-szkoleniową oraz basenowo-rekreacyjną.
W części hotelowej zakończono już roboty żelbetowe. Obecnie realizowane są izolacje termiczne i przeciwwodne dachów, co pozwoli wkrótce przejść do kolejnych etapów wykończenia.
W segmencie restauracyjno-konferencyjnym trwają prace przy stropodachach ostatnich kondygnacji, a nad salami bankietowymi zamontowano blachę trapezową. Równolegle prowadzone są odbiory techniczne poszczególnych kondygnacji. Zakończenie stanu surowego otwartego zaplanowano do połowy grudnia.
W części basenowo-rekreacyjnej rozpoczęto montaż stalowych konstrukcji zadaszeń nad tarasami oraz prace żelbetowe związane z budową ostatnich kondygnacji nad głównym basenem. Powstaje również stropodach w strefie recepcyjnej. Zakończenie wszystkich robót żelbetowych przewidziano do końca roku, co umożliwi rozpoczęcie prac wykończeniowych i wyposażeniowych.
Za realizację inwestycji odpowiada firma ANNA-BUD, która – jak podkreśla inwestor – konsekwentnie dba o wysoką jakość wykonania i terminowość kolejnych etapów.
Do tej pory najpopularniejsze baseny termalne w Polsce funkcjonowały głównie na Podhalu, m.in. w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej czy Szaflarach. Teraz podobna atrakcja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, oferując mieszkańcom Mazowsza dostęp do wód geotermalnych bez konieczności dalekich podróży.
Jeśli Jachranka uzyska status uzdrowiska, Termy Jachranka mogą stać się jednym z najważniejszych ośrodków wypoczynkowo-leczniczych w centralnej Polsce, łącząc funkcje hotelowe, rekreacyjne, medyczne i konferencyjne zaledwie kilkadziesiąt minut drogi od stolicy.