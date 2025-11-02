Ground Golf w Wilanowie. Wznowiono cotygodniowe treningi. Zimą aktywność pod balonem

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu w Wilanowie mają powód do radości. Wznowione zostały cotygodniowe treningi Ground Golfa na boisku przy ul. Sytej 123. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę, a dzięki zadaszeniu w balonie, nie przeszkodzi im nawet zimowa aura.



Wilanów aktywnie promuje sportową rekreację i budowanie więzi sąsiedzkich. Najnowszym elementem tej inicjatywy jest wznowienie regularnych, cotygodniowych zajęć Ground Golfa – dynamicznej i prostej dyscypliny sportowej, która zyskuje coraz większą popularność. Urząd Dzielnicy zaprasza wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i dotychczasowego doświadczenia sportowego, do spróbowania swoich sił w tej ciekawej alternatywie dla klasycznego golfa.

Niezależnie od pogody

Treningi odbywają się na boisku o sztucznej nawierzchni, zlokalizowanym przy ul. Sytej 123 w Wilanowie. Co istotne, organizatorzy zapewnili komfortowe warunki do gry w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym. Nad boiskiem rozkładany jest bowiem balon, co oznacza, że zajęcia będą się odbywać regularnie, w każdą niedzielę w godz.15-17:30, całkowicie niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. To doskonała okazja, aby w aktywnie i przyjemnie spędzić popołudnie.

Sprzęt i szkolenie na miejscu

Za organizację i logistykę zajęć odpowiadają Klub Sportowy AGI oraz Centrum Sportu Wilanów. Celem tej sportowej inicjatywy jest promowanie zdrowego trybu życia oraz budowanie lokalnych więzi w oparciu o wspólną rekreację.

Organizatorzy podkreślają pełną dostępność zajęć. Zaproszenie jest skierowane zarówno do osób, które mają już doświadczenie w Ground Golfie, jak i do tych, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną. Co najważniejsze, uczestnicy nie muszą martwić się o zakup specjalistycznego ekwipunku. Sprzęt oraz pełne szkolenie są zapewnione na miejscu, co sprawia, że wystarczy jedynie przyjść z dobrą energią i chęcią do wspólnej zabawy.