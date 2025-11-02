16.7°C
Życie Warszawy

Ground Golf w Wilanowie. Wznowiono cotygodniowe treningi. Zimą aktywność pod balonem

Publikacja: 02.11.2025 11:15

Miłośnicy Ground Golfa mogą znów cieszyć się regularnymi treningami

Foto: UD Wilanów

Kacper Komaiszko
Miłośnicy aktywnego spędzania czasu w Wilanowie mają powód do radości. Wznowione zostały cotygodniowe treningi Ground Golfa na boisku przy ul. Sytej 123. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę, a dzięki zadaszeniu w balonie, nie przeszkodzi im nawet zimowa aura.

Wilanów aktywnie promuje sportową rekreację i budowanie więzi sąsiedzkich. Najnowszym elementem tej inicjatywy jest wznowienie regularnych, cotygodniowych zajęć Ground Golfa – dynamicznej i prostej dyscypliny sportowej, która zyskuje coraz większą popularność. Urząd Dzielnicy zaprasza wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i dotychczasowego doświadczenia sportowego, do spróbowania swoich sił w tej ciekawej alternatywie dla klasycznego golfa.

Niezależnie od pogody

Treningi odbywają się na boisku o sztucznej nawierzchni, zlokalizowanym przy ul. Sytej 123 w Wilanowie. Co istotne, organizatorzy zapewnili komfortowe warunki do gry w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym. Nad boiskiem rozkładany jest bowiem balon, co oznacza, że zajęcia będą się odbywać regularnie, w każdą niedzielę w godz.15-17:30, całkowicie niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. To doskonała okazja, aby w aktywnie i przyjemnie spędzić popołudnie.

Sprzęt i szkolenie na miejscu

Za organizację i logistykę zajęć odpowiadają Klub Sportowy AGI oraz Centrum Sportu Wilanów. Celem tej sportowej inicjatywy jest promowanie zdrowego trybu życia oraz budowanie lokalnych więzi w oparciu o wspólną rekreację.

Organizatorzy podkreślają pełną dostępność zajęć. Zaproszenie jest skierowane zarówno do osób, które mają już doświadczenie w Ground Golfie, jak i do tych, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną. Co najważniejsze, uczestnicy nie muszą martwić się o zakup specjalistycznego ekwipunku. Sprzęt oraz pełne szkolenie są zapewnione na miejscu, co sprawia, że wystarczy jedynie przyjść z dobrą energią i chęcią do wspólnej zabawy.

Wilanów rozwija nową dyscyplinę

Choć Ground Golf w naszym kraju to wciąż nowa dyscyplina, dynamicznie się rozwija, o czym świadczą sukcesywnie organizowane turnieje. Do tej pory z powodzeniem gościły one w takich miastach jak Lublin, Poznań czy Kraków. Wilanów, wznowieniem regularnych treningów, aktywnie dołącza do tej rosnącej, ogólnopolskiej sportowej inicjatywy.

Cotygodniowe spotkania na ul. Sytej 123 to zatem doskonała okazja, by spróbować swoich sił w tej coraz popularniejszej dyscyplinie, cieszyć się ruchem na świeżym (lub zadaszonym) powietrzu i aktywnie uczestniczyć w życiu swojej dzielnicy.

