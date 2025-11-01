12.2°C
Życie Warszawy

Stypendia artystyczne Śródmieścia. Rusza nabór na 2026 rok. Jak zdobyć 2 tys. zł?

Publikacja: 01.11.2025 16:27

Nabór wniosków trwa do końca listopada

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
1 listopada rusza nabór wniosków o stypendia artystyczne Śródmieścia na 2026 rok. Urząd Dzielnicy oferuje 2000 zł miesięcznie na projekty związane z twórczością, kulturą i zabytkami. Wnioski można składać tylko do końca listopada.

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy rozpoczyna procedurę, w wyniku której wyłonieni zostaną stypendyści na rok 2026. Program stypendialny ma na celu finansowe wsparcie osób, których inicjatywy koncentrują się na wzbogacaniu życia kulturalnego i artystycznego najstarszej części stolicy. Dzielnica przeznacza środki na realizację przedsięwzięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami.

Pieniądze dla artystów ze Śródmieścia. Rusza nabór wniosków

Wysokość wsparcia finansowego oferowanego przez dzielnicę jest stała i wynosi 2000 zł brutto miesięcznie. Środki te przeznaczone są na realizację konkretnych projektów w roku kalendarzowym 2026.

Zainteresowani mają stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku. Nabór rusza 1 listopada i potrwa do końca listopada. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. W rezultacie naboru zostaną wyłonieni stypendyści, którzy otrzymają środki na realizację swoich przedsięwzięć.

Dla kogo stypendium? Wymogi merytoryczne projektu

Dzielnica Śródmieście przyznaje stypendia osobom, które zajmują się wymienionymi dziedzinami: twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, pod warunkiem, że ich projekty są zlokalizowane lub tematycznie związane ze Śródmieściem.

Oznacza to, że stypendia są przyznawane na inicjatywy:

• Tematycznie związane bezpośrednio ze Śródmieściem.

• Adresowane przede wszystkim do mieszkańców tej dzielnicy.

Co więcej, przedsięwzięcia stypendialne muszą być zgodne z założeniami Polityki kulturalnej m.st. Warszawy, co jest istotnym wymogiem formalnym, który należy sprawdzić przed aplikacją.

Co musi zawierać wniosek?

Wnioski o przyznanie stypendium składa się online poprzez dedykowaną stronę internetową poświęconą stypendiom artystycznym.

Aby ubiegać się o finansowanie, aplikujący musi złożyć wniosek zawierający szczegółowy opis projektu, który ma zostać zrealizowany. Niezbędne elementy, które należy zawrzeć w formularzu, to:

1. Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko (zgodne z dokumentem tożsamości), data urodzenia, adres do korespondencji oraz adres e-mail.

2. Ramy projektu: dziedzina i kategoria, w której składany jest wniosek, a także wnioskowany okres przyznania stypendium.

3. Opis merytoryczny: cel, szczegółowy opis przedsięwzięcia stypendialnego oraz jego spodziewany rezultat.

4. Portfolio: Ten element jest obowiązkowy w przypadku aplikowania w kategorii "twórczość z dorobkiem", natomiast w kategorii "debiut" portfolio jest elementem dobrowolnym.

Obowiązek sprawozdawczy

Warto pamiętać, że uzyskanie stypendium wiąże się z obowiązkiem rozliczenia. Po zakończeniu realizacji swojego projektu, stypendyści są zobowiązani przedstawić stosowne sprawozdanie w urzędzie dzielnocy.

Nabór trwa tylko do końca listopada, dlatego osoby zainteresowane realizacją artystycznych, kulturalnych lub konserwatorskich inicjatyw ściśle powiązanych ze Śródmieściem, powinny jak najszybciej zapoznać się ze szczegółowymi wymogami i rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku.

Źródło: zyciewarszawy.pl

