Nowe połączenie lotnicze z Okęcia. AirBaltic uruchamia loty do Rygi

Łotewskie linie lotnicze airBaltic uruchomiły bezpośrednie połączenia między Warszawą a Rygą na Łotwie, ulepszając tym samym siatkę połączeń między Polską a krajami bałtyckimi.



Nowa trasa działa od 30 marca i jest obsługiwana trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki.

Reklama Reklama

AirBalitic z Warszawy do Rygi

Czas lotu wynosi około 1 godziny i 20 minut, co zapewni pasażerom wygodne i płynne połączenie między obiema stolicami, a także możliwość kontynuowania podróży z jedną przesiadką do rozbudowanej siatki połączeń airBaltic w całej Europie poprzez największy węzeł przesiadkowy w krajach bałtyckich.

– Nowa trasa zapewnia szybki i sprawny dostęp do obu stolic, otwierając jednocześnie dogodne połączenia przesiadkowe do krajów bałtyckich, Skandynawii i pozostałej części Europy. Obserwujemy duży popyt ze strony podróżnych zarówno biznesowych, jak i turystycznych. Zależy nam na oferowaniu wysokiej jakości podróży naszą flotą Airbusów A220-300, która jest obecnie wyposażana w bezpłatny internet Starlink – mówi Mantas Vrubliauskas, wiceprezes ds. zarządzania siatką połączeń w airBaltic

– Jesteśmy przekonani, że dla pasażerów podróżujących z Łotwy, Warszawa stanie się atrakcyjnym i wygodnym portem przesiadkowym. W nadchodzącym sezonie letnim oferujemy aż 142 kierunki na całym świecie, co otwiera przed podróżnymi z Rygi niemal nieograniczone możliwości planowania dalszych podróży przez stolicę Polski – dodaje Marcin Danił, Członek Zarządu ds. Finansowo-Handlowych PPL S.A.