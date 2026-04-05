Życie Warszawy
Nowe połączenie lotnicze z Okęcia. AirBaltic uruchamia loty do Rygi

Publikacja: 05.04.2026 18:45

Nowa trasa zapewnia szybki i sprawny dostęp do obu stolic, otwierając jednocześnie dogodne połączeni

Nowa trasa zapewnia szybki i sprawny dostęp do obu stolic, otwierając jednocześnie dogodne połączenia przesiadkowe do krajów bałtyckich i Skandynawii

Robert Biskupski
Łotewskie linie lotnicze airBaltic uruchomiły bezpośrednie połączenia między Warszawą a Rygą na Łotwie, ulepszając tym samym siatkę połączeń między Polską a krajami bałtyckimi.

Nowa trasa działa od 30 marca i jest obsługiwana trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki.

AirBalitic z Warszawy do Rygi

Czas lotu wynosi około 1 godziny i 20 minut, co zapewni pasażerom wygodne i płynne połączenie między obiema stolicami, a także możliwość kontynuowania podróży z jedną przesiadką do rozbudowanej siatki połączeń airBaltic w całej Europie poprzez największy węzeł przesiadkowy w krajach bałtyckich.

– Nowa trasa zapewnia szybki i sprawny dostęp do obu stolic, otwierając jednocześnie dogodne połączenia przesiadkowe do krajów bałtyckich, Skandynawii i pozostałej części Europy. Obserwujemy duży popyt ze strony podróżnych zarówno biznesowych, jak i turystycznych. Zależy nam na oferowaniu wysokiej jakości podróży naszą flotą Airbusów A220-300, która jest obecnie wyposażana w bezpłatny internet Starlink – mówi Mantas Vrubliauskas, wiceprezes ds. zarządzania siatką połączeń w airBaltic

– Jesteśmy przekonani, że dla pasażerów podróżujących z Łotwy, Warszawa stanie się atrakcyjnym i wygodnym portem przesiadkowym. W nadchodzącym sezonie letnim oferujemy aż 142 kierunki na całym świecie, co otwiera przed podróżnymi z Rygi niemal nieograniczone możliwości planowania dalszych podróży przez stolicę Polski – dodaje Marcin Danił, Członek Zarządu ds. Finansowo-Handlowych PPL S.A.

Co warto zobaczyć w Rydze?

Ryga to stolica Łotwy i jedno z największych miast Europy Północnej, gdzie średniowieczne Stare Miasto łączy się z urokliwą architekturą secesyjną i dynamicznym, nowoczesnym stylem życia. Turyści odwiedzają ją ze względu na wpisane na listę UNESCO historyczne centrum, atrakcje kulturalne (w tym muzea, operę i teatry) oraz zróżnicowaną ofertę gastronomiczną, która łączy lokalne oraz międzynarodowe smaki.

Miasto oferuje również zielone parki, nadrzeczne promenady i łatwy dostęp do pobliskich plaż. Jednocześnie Ryga pełni funkcję głównego centrum biznesowego i transportowego Łotwy, co czyni ją atrakcyjnym celem podróży zarówno w celach wypoczynkowych, jak i zawodowych.

Źródło: zyciewarszawy.pl

