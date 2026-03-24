Nowy most nad Kanałem Żerańskim. Znamy oferty na przebudowę przeprawy na Białołęce

Ponad pięćdziesięcioletnia konstrukcja w ciągu ulicy Cieślewskich doczeka się całkowitej wymiany. Miasto otworzyło oferty w przetargu na budowę nowego mostu, który połączy ulice Płochocińską i Białołęcką, oferując lepsze warunki dla wszystkich.



Istniejący most nad Kanałem Żerańskim to jedna z kluczowych przepraw w tej części Warszawy. Jego historia sięga ponad pół wieku wstecz, a ostatnia istotna zmiana miała miejsce w 1992 roku, kiedy betonową konstrukcję zastąpiono stalową. Po ponad 30 latach od tamtych prac obiekt wymaga ponownej, gruntownej interwencji.

Duże zainteresowanie przetargiem

Drogowcy poznali już firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji. Do przetargu stanęło aż 14 wykonawców, a co istotne, wszystkie złożone oferty mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez miasto, który wynosił 22,3 mln zł. Najtańsza z propozycji opiewa na 12,3 mln zł, co jest kwotą o 10 mln zł niższą od zakładanej, natomiast najdroższa wynosi niecałe 19,9 mln zł. Obecnie trwa analiza nadesłanych dokumentów w celu wyłonienia najlepszego wykonawcy. Po podpisaniu umowy firma będzie miała 16 miesięcy na sfinalizowanie robót.

Stalowa konstrukcja mostu powstała w 1992 roku i od tego czasu nie przechodziła remontu Foto: mat. pras.

Komfort i bezpieczeństwo nie tylko dla kierowców

Inwestycja nie ograniczy się jedynie do odświeżenia starego obiektu. Plan zakłada całkowitą rozbiórkę wysłużonej konstrukcji i wybudowanie w jej miejscu nowoczesnego mostu. Oprócz nowej nawierzchni jezdni, priorytetem stała się poprawa warunków dla pieszych i rowerzystów.