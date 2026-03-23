Wyłoniono projektanta WOW. Do domknięcia warszawskiego ringu wciąż daleka droga

Wybór najkorzystniejszej oferty na projekt S17 między Drewnicą a węzłem Warszawa Wschód to dopiero wstęp do wieloletniego procesu. Choć wskazano wykonawcę dokumentacji, realny termin wbicia pierwszej łopaty pozostaje odległy, a inwestycja stoi przed licznymi wyzwaniami.



Przetarg na opracowanie dokumentacji dla brakującego, 16-kilometrowego odcinka Warszawskiego Węzła Drogowego wygrało Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa z ofertą opiewającą na ponad 7,4 mln zł. Jeśli nie pojawią się odwołania, umowa zostanie podpisana w drugim kwartale 2026 roku.

Reklama Reklama

Od tego momentu projektant będzie miał aż 48 miesięcy na przygotowanie niezbędnych materiałów. Oznacza to, że dokumentacja, przy założeniu optymistycznego scenariusza, będzie gotowa dopiero w 2029 roku.

Długa lista formalnych przeszkód

Czas potrzebny na samo projektowanie. To właśnie ten dokument w przeszłości wielokrotnie stawał się punktem zapalnym, prowadzącym do protestów i wieloletnich opóźnień. Projektant musi przeprowadzić akcje informacyjne ze społeczeństwem oraz skomplikowane badania geologiczne, co przy tak dużej inwestycji w terenie zurbanizowanym zawsze niesie ryzyko natrafienia pzeszkód.

Biorąc pod uwagę czteroletni termin na dostarczenie dokumentacji oraz konieczność późniejszego ogłoszenia przetargu na same prace budowlane i ich realizację, kierowcy nie skorzystają z tej trasy przed końcem obecnej dekady. Każdy błąd w uzgodnieniach lub przedłużające się procedury środowiskowe mogą ten termin przesunąć o kolejne lata.