Życie Warszawy
Ostatnie asfaltowanie na Rakowieckiej przed wielkim otwarciem

Publikacja: 19.03.2026 07:50

Nowe torowisko na Rakowieckiej, dotąd poruszają się po nim tyko tramwaje linii 19

Foto: Szymon Pulcyn

M.B.
Kierowcy poruszający się po Mokotowie muszą przygotować się na weekendowe utrudnienia na ulicy Rakowieckiej. Od 20 do 23 marca wykonawca ułoży tam ostatnią warstwę nawierzchni, co przybliża inwestycję do finału zaplanowanego na połowę kwietnia.

Prace drogowe rozpoczną się w piątek ok. godz. 22 i potrwają do poniedziałkowego poranka. Zamknięcie dotyczy odcinka między ulicami Puławską a Kazimierzowską. Choć dla samochodów przejazd będzie niemożliwy, dobra wiadomość czeka pasażerów komunikacji miejskiej – tramwaje linii 19 będą w tym czasie kursowały bez żadnych zmian. Roboty realizowane przez firmę Balzola Polska są częścią szerszego projektu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa, współfinansowanego ze środków unijnych.

W związku z układaniem asfaltu kierowcy nie wyjadą na Rakowiecką z ulic Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej oraz Sandomierskiej.

Foto: mat. pras.

Zmiany w organizacji ruchu i objazdy

W związku z układaniem asfaltu kierowcy nie wyjadą na Rakowiecką z ulic Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej oraz Sandomierskiej. Aby umożliwić dojazd do posesji, na fragmentach ulic Kazimierzowskiej i Wiśniowej (między Narbutta a Rakowiecką) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Ostatnim akcentem inwestycji, który potrwa do czerwca, będzie sadzenie nowej zieleni wzdłuż zmodernizowanej trasy. 

Podobne rozwiązanie zacznie obowiązywać na Sandomierskiej, Rejtana i Starościńskiej. Osoby chcące ominąć zamknięty odcinek mogą skorzystać z tras alternatywnych prowadzących ulicami Madalińskiego lub Stefana Batorego.

Kiedy ulica będzie w pełni przejezdna

Otwarcie odcinka między Kazimierzowską a Puławską nastąpi w poniedziałek rano, jednak nie oznacza to natychmiastowego przywrócenia ruchu na całej długości ulicy. Fragment od Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości pozostanie jeszcze czasowo wyłączony z użytkowania. Drogowcy muszą w tym miejscu dokończyć malowanie oznakowania poziomego oraz odpowiednio zaprogramować sygnalizację świetlną, by była zsynchronizowana z sąsiednimi skrzyżowaniami.

Pełne otwarcie ulicy Rakowieckiej przewidziano na połowę kwietnia. Wówczas kierowcy odzyskają także możliwość skrętu przez torowisko na skrzyżowaniu z Puławską. Ostatnim akcentem inwestycji, który potrwa do czerwca, będzie sadzenie nowej zieleni wzdłuż zmodernizowanej trasy. Cały projekt rozbudowy infrastruktury tramwajowej w tej części Warszawy opiewa na kwotę ponad 2 mld zł, przy wsparciu unijnym na poziomie 900 mln zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

