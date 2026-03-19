Ostatnie asfaltowanie na Rakowieckiej przed wielkim otwarciem

Kierowcy poruszający się po Mokotowie muszą przygotować się na weekendowe utrudnienia na ulicy Rakowieckiej. Od 20 do 23 marca wykonawca ułoży tam ostatnią warstwę nawierzchni, co przybliża inwestycję do finału zaplanowanego na połowę kwietnia.



Prace drogowe rozpoczną się w piątek ok. godz. 22 i potrwają do poniedziałkowego poranka. Zamknięcie dotyczy odcinka między ulicami Puławską a Kazimierzowską. Choć dla samochodów przejazd będzie niemożliwy, dobra wiadomość czeka pasażerów komunikacji miejskiej – tramwaje linii 19 będą w tym czasie kursowały bez żadnych zmian. Roboty realizowane przez firmę Balzola Polska są częścią szerszego projektu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa, współfinansowanego ze środków unijnych.

Foto: mat. pras.

Zmiany w organizacji ruchu i objazdy

W związku z układaniem asfaltu kierowcy nie wyjadą na Rakowiecką z ulic Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej oraz Sandomierskiej. Aby umożliwić dojazd do posesji, na fragmentach ulic Kazimierzowskiej i Wiśniowej (między Narbutta a Rakowiecką) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Ostatnim akcentem inwestycji, który potrwa do czerwca, będzie sadzenie nowej zieleni wzdłuż zmodernizowanej trasy.

Podobne rozwiązanie zacznie obowiązywać na Sandomierskiej, Rejtana i Starościńskiej. Osoby chcące ominąć zamknięty odcinek mogą skorzystać z tras alternatywnych prowadzących ulicami Madalińskiego lub Stefana Batorego.