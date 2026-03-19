Ostatnie asfaltowanie na Rakowieckiej przed wielkim otwarciem

Nowe torowisko na Rakowieckiej, dotąd poruszają się po nim tyko tramwaje linii 19
Prace drogowe rozpoczną się w piątek ok. godz. 22 i potrwają do poniedziałkowego poranka. Zamknięcie dotyczy odcinka między ulicami Puławską a Kazimierzowską. Choć dla samochodów przejazd będzie niemożliwy, dobra wiadomość czeka pasażerów komunikacji miejskiej – tramwaje linii 19 będą w tym czasie kursowały bez żadnych zmian. Roboty realizowane przez firmę Balzola Polska są częścią szerszego projektu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa, współfinansowanego ze środków unijnych.
W związku z układaniem asfaltu kierowcy nie wyjadą na Rakowiecką z ulic Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej oraz Sandomierskiej.
W związku z układaniem asfaltu kierowcy nie wyjadą na Rakowiecką z ulic Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej oraz Sandomierskiej. Aby umożliwić dojazd do posesji, na fragmentach ulic Kazimierzowskiej i Wiśniowej (między Narbutta a Rakowiecką) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.
Podobne rozwiązanie zacznie obowiązywać na Sandomierskiej, Rejtana i Starościńskiej. Osoby chcące ominąć zamknięty odcinek mogą skorzystać z tras alternatywnych prowadzących ulicami Madalińskiego lub Stefana Batorego.
Otwarcie odcinka między Kazimierzowską a Puławską nastąpi w poniedziałek rano, jednak nie oznacza to natychmiastowego przywrócenia ruchu na całej długości ulicy. Fragment od Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości pozostanie jeszcze czasowo wyłączony z użytkowania. Drogowcy muszą w tym miejscu dokończyć malowanie oznakowania poziomego oraz odpowiednio zaprogramować sygnalizację świetlną, by była zsynchronizowana z sąsiednimi skrzyżowaniami.
Pełne otwarcie ulicy Rakowieckiej przewidziano na połowę kwietnia. Wówczas kierowcy odzyskają także możliwość skrętu przez torowisko na skrzyżowaniu z Puławską. Ostatnim akcentem inwestycji, który potrwa do czerwca, będzie sadzenie nowej zieleni wzdłuż zmodernizowanej trasy. Cały projekt rozbudowy infrastruktury tramwajowej w tej części Warszawy opiewa na kwotę ponad 2 mld zł, przy wsparciu unijnym na poziomie 900 mln zł.