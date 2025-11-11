7.1°C
Życie Warszawy

Ulica Paderewskiego w Rembertowie zamknięta od środy

Publikacja: 11.11.2025 16:45

Ulica Paderewskiego w Rembertowie zamknięta od środy

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Rembertowa muszą przygotować się na kolejne utrudnienia komunikacyjne. W związku z planowaną przebudową ulicy Paderewskiego i budową kanalizacji deszczowej, od środy, 12 listopada, wyłączony zostanie z ruchu centralny odcinek tej arterii. Ograniczenia mogą potrwać nawet dwa miesiące.

Wykonawca robót rozpocznie prace na ulicy Paderewskiego w środę, 12 listopada, ok. godz. 7. Zamknięcie obejmie odcinek pomiędzy ulicami Stycharską a Roty, włączając w to skrzyżowania z tymi ulicami. Kierowcy będą mieli możliwość dojazdu do rejonu prac jedynie od strony Stycharskiej lub Roty, natomiast przejazd na wprost nie będzie możliwy.

Foto: mat. pras.

Drogowcy zapowiadają, że będą starali się utrzymać dojazd do poszczególnych posesji. W przypadku konieczności czasowego zablokowania dostępu do posesji, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiany na trasach autobusowych i objazdy

Na czas prac wyznaczono objazd. Kierowcy zostaną skierowani aleją Chruściela „Montera”, a następnie ulicami Strażacką, Zesłańców Polskich i Szafarzy. Ważną zmianą dla kierowców jest wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów poruszających się objazdem ulicą Szafarzy.

