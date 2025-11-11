Wykonawca robót rozpocznie prace na ulicy Paderewskiego w środę, 12 listopada, ok. godz. 7. Zamknięcie obejmie odcinek pomiędzy ulicami Stycharską a Roty, włączając w to skrzyżowania z tymi ulicami. Kierowcy będą mieli możliwość dojazdu do rejonu prac jedynie od strony Stycharskiej lub Roty, natomiast przejazd na wprost nie będzie możliwy.
Drogowcy zapowiadają, że będą starali się utrzymać dojazd do poszczególnych posesji. W przypadku konieczności czasowego zablokowania dostępu do posesji, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Na czas prac wyznaczono objazd. Kierowcy zostaną skierowani aleją Chruściela „Montera”, a następnie ulicami Strażacką, Zesłańców Polskich i Szafarzy. Ważną zmianą dla kierowców jest wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów poruszających się objazdem ulicą Szafarzy.
Zmiany dotkną także Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 153 i 199 będą omijały zamknięty fragment Paderewskiego, kursując ulicami Szafarzy, Zesłańców Polskich i Strażacką. W kierunku PKP Mokry Ług i Bródno-Podgrodzie linia 153 ma dodatkowo przejeżdżać ulicą Kaletniczą. Największa zmiana dotyczy linii 225, której trasa zostanie skrócona. Z Gocławia dojedzie ona wyłącznie aleją generała Chruściela „Montera” do pętli Rembertów-Akademia, rezygnując z kursowania Paderewskiego i Czwartaków. Autobus nocny N24 będzie dojeżdżał do pętli Rembertów Kolonia.
Roboty, których celem jest przebudowa ulicy i budowa niezbędnej kanalizacji deszczowej, mają potrwać planowo do wtorku, 30 grudnia.