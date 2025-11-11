Mieszkańcy Rembertowa muszą przygotować się na kolejne utrudnienia komunikacyjne. W związku z planowaną przebudową ulicy Paderewskiego i budową kanalizacji deszczowej, od środy, 12 listopada, wyłączony zostanie z ruchu centralny odcinek tej arterii. Ograniczenia mogą potrwać nawet dwa miesiące.



Wykonawca robót rozpocznie prace na ulicy Paderewskiego w środę, 12 listopada, ok. godz. 7. Zamknięcie obejmie odcinek pomiędzy ulicami Stycharską a Roty, włączając w to skrzyżowania z tymi ulicami. Kierowcy będą mieli możliwość dojazdu do rejonu prac jedynie od strony Stycharskiej lub Roty, natomiast przejazd na wprost nie będzie możliwy.

Drogowcy zapowiadają, że będą starali się utrzymać dojazd do poszczególnych posesji. W przypadku konieczności czasowego zablokowania dostępu do posesji, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiany na trasach autobusowych i objazdy

Na czas prac wyznaczono objazd. Kierowcy zostaną skierowani aleją Chruściela „Montera”, a następnie ulicami Strażacką, Zesłańców Polskich i Szafarzy. Ważną zmianą dla kierowców jest wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów poruszających się objazdem ulicą Szafarzy.