7.1°C
1016.9 hPa
Życie Warszawy

Kolejny etap modernizacji ulicy Grzybowskiej. Kiedy koniec zmian?

Publikacja: 11.11.2025 17:30

Docelowo, ulica Grzybowska ma zyskać dwie nitki po jednym pasie ruchu na odcinku od Towarowej do ale

Docelowo, ulica Grzybowska ma zyskać dwie nitki po jednym pasie ruchu na odcinku od Towarowej do alei Jana Pawła II.

Foto: mat. pras.

M.B.
Drogowcy przygotowują się do wprowadzenia kolejnych istotnych zmian w organizacji ruchu w centrum Warszawy. Od środy, 12 listopada, rozpocznie się modernizacja odcinka ulicy Grzybowskiej pomiędzy ulicami Żelazną i Towarową, co będzie wymagało wprowadzenia tymczasowego jednokierunkowego ruchu.

Inwestycja ma na celu kompleksową przebudowę jezdni, infrastruktury podziemnej oraz stworzenie nowej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.

Jednokierunkowy ruch od Żelaznej do Towarowej

W środę, 12 listopada, wykonawca rozpocznie prace na fragmencie Grzybowskiej między Żelazną a Towarową. Ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego kierunku – przejazd będzie możliwy wyłącznie w stronę Towarowej.

Foto: mat. pras.

Kierowcy, którzy będą chcieli dotrzeć w kierunku Śródmieścia, będą musieli korzystać z alternatywnych tras, takich jak aleja Solidarności lub ulica Prosta. Wprowadzona zmiana dotyczy także ulicy Wroniej: od placu Europejskiego kierowcy będą mogli poruszać się tylko w stronę Chłodnej, a skręt w lewo z Grzybowskiej we Wronią w kierunku Prostej zostanie zlikwidowany. Na skrzyżowaniu Żelaznej z Grzybowską ruch pozostanie dwukierunkowy, ale zwężony. Ponadto, na Towarowej przy Grzybowskiej zostanie zamknięty prawy pas, umożliwiając jazdę wyłącznie na wprost.

Zakres robót i zmiany w komunikacji

Pierwsza faza prac na tym odcinku obejmie frezowanie nawierzchni, rozbiórkę chodników oraz przebudowę infrastruktury podziemnej – w tym instalacji wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Projekt przewiduje również renowację istniejącego kanału kanalizacji, budowę nowych chodników, jezdni oraz wydzielonej drogi dla rowerów. Po zakończeniu tych robót, co jest planowane na wiosnę 2026 roku, wykonawca przeniesie prace na przeciwległy pas drogi.

Reklama
Reklama
Polecane
Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?
remont na torach
Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?

Zmiany w organizacji ruchu wymusiły modyfikację tras Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 106 w kierunku Mariensztatu zostaną skierowane objazdem: z ulicy Płockiej pojadą Wolską i aleją Solidarności do Żelaznej, skąd powrócą na stałą trasę na Grzybowskiej w rejonie przystanków Mennica.

Obowiązujące utrudnienia i finał inwestycji

Niezmiennie, w mocy pozostają utrudnienia wprowadzone we wrześniu, dotyczące zamknięcia przejazdu Grzybowską między Przyokopową a Karolkową oraz na fragmencie Siedmiogrodzkiej. Dotyczy to również trasy linii 106 w kierunku Ostroroga, która omija zamknięte odcinki, jadąc Towarową, Prostą i Kasprzaka. Na odcinku Grzybowskiej przy Muzeum Powstania Warszawskiego (między Przyokopową a Towarową) nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę Towarowej.

Polecane
Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką
przestrzeń miejska
Jak starzy warszawiacy chodzili - nowe stare przejście dla pieszych na Brackiej

Docelowo, ulica Grzybowska ma zyskać dwie nitki po jednym pasie ruchu na odcinku od Towarowej do alei Jana Pawła II. Powstanie nowa jezdnia między Towarową a Karolkowej, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe lub pasy wyznaczone na jezdni. Elementem inwestycji jest także porządkowanie parkowania, budowa przystanków autobusowych oraz nasadzenia ponad stu drzew i trzynastu tysięcy krzewów w celu zazielenienia przestrzeni. Całość prac na Grzybowskiej ma zakończyć się wiosną 2027 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy
Obchody rocznicy niepodległości

Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji

Ulica Paderewskiego w Rembertowie zamknięta od środy
przebudowa

Ulica Paderewskiego w Rembertowie zamknięta od środy

Wystartował zimowy sezon lotniczy a wraz z nim nowy rozdział w kalendarzu podróży.
samolot

Nowe kierunki i słoneczne powroty - zimowa siatka połączeń PLL LOT

Choć w policyjnym komunikacie nie ma stwierdzenia wprost odnoszącego się do Marszu Niepodległości wi
rocznica niepodległości

Wisła zamknięta 11 listopada

Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd
impreza sportowa

Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd

Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?
remont na torach

Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?

Cała komunikacja z Łomianek w kierunku Warszawy skupia się w jednym wąskim gardle
drogi

Godzina w korku z Łomianek do Warszawy. „Okrągły Stół” odblokuje?

Hynka, Modlińska i Powstańców Śląskich w długi weekend wyłączone
remonty

Hynka, Modlińska i Powstańców Śląskich w długi weekend wyłączone

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama