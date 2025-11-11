Docelowo, ulica Grzybowska ma zyskać dwie nitki po jednym pasie ruchu na odcinku od Towarowej do alei Jana Pawła II.
Inwestycja ma na celu kompleksową przebudowę jezdni, infrastruktury podziemnej oraz stworzenie nowej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.
W środę, 12 listopada, wykonawca rozpocznie prace na fragmencie Grzybowskiej między Żelazną a Towarową. Ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego kierunku – przejazd będzie możliwy wyłącznie w stronę Towarowej.
Kierowcy, którzy będą chcieli dotrzeć w kierunku Śródmieścia, będą musieli korzystać z alternatywnych tras, takich jak aleja Solidarności lub ulica Prosta. Wprowadzona zmiana dotyczy także ulicy Wroniej: od placu Europejskiego kierowcy będą mogli poruszać się tylko w stronę Chłodnej, a skręt w lewo z Grzybowskiej we Wronią w kierunku Prostej zostanie zlikwidowany. Na skrzyżowaniu Żelaznej z Grzybowską ruch pozostanie dwukierunkowy, ale zwężony. Ponadto, na Towarowej przy Grzybowskiej zostanie zamknięty prawy pas, umożliwiając jazdę wyłącznie na wprost.
Pierwsza faza prac na tym odcinku obejmie frezowanie nawierzchni, rozbiórkę chodników oraz przebudowę infrastruktury podziemnej – w tym instalacji wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Projekt przewiduje również renowację istniejącego kanału kanalizacji, budowę nowych chodników, jezdni oraz wydzielonej drogi dla rowerów. Po zakończeniu tych robót, co jest planowane na wiosnę 2026 roku, wykonawca przeniesie prace na przeciwległy pas drogi.
Zmiany w organizacji ruchu wymusiły modyfikację tras Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 106 w kierunku Mariensztatu zostaną skierowane objazdem: z ulicy Płockiej pojadą Wolską i aleją Solidarności do Żelaznej, skąd powrócą na stałą trasę na Grzybowskiej w rejonie przystanków Mennica.
Niezmiennie, w mocy pozostają utrudnienia wprowadzone we wrześniu, dotyczące zamknięcia przejazdu Grzybowską między Przyokopową a Karolkową oraz na fragmencie Siedmiogrodzkiej. Dotyczy to również trasy linii 106 w kierunku Ostroroga, która omija zamknięte odcinki, jadąc Towarową, Prostą i Kasprzaka. Na odcinku Grzybowskiej przy Muzeum Powstania Warszawskiego (między Przyokopową a Towarową) nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę Towarowej.
Docelowo, ulica Grzybowska ma zyskać dwie nitki po jednym pasie ruchu na odcinku od Towarowej do alei Jana Pawła II. Powstanie nowa jezdnia między Towarową a Karolkowej, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe lub pasy wyznaczone na jezdni. Elementem inwestycji jest także porządkowanie parkowania, budowa przystanków autobusowych oraz nasadzenia ponad stu drzew i trzynastu tysięcy krzewów w celu zazielenienia przestrzeni. Całość prac na Grzybowskiej ma zakończyć się wiosną 2027 roku.