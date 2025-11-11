Drogowcy przygotowują się do wprowadzenia kolejnych istotnych zmian w organizacji ruchu w centrum Warszawy. Od środy, 12 listopada, rozpocznie się modernizacja odcinka ulicy Grzybowskiej pomiędzy ulicami Żelazną i Towarową, co będzie wymagało wprowadzenia tymczasowego jednokierunkowego ruchu.



Inwestycja ma na celu kompleksową przebudowę jezdni, infrastruktury podziemnej oraz stworzenie nowej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.

Jednokierunkowy ruch od Żelaznej do Towarowej

W środę, 12 listopada, wykonawca rozpocznie prace na fragmencie Grzybowskiej między Żelazną a Towarową. Ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego kierunku – przejazd będzie możliwy wyłącznie w stronę Towarowej.

Foto: mat. pras.

Kierowcy, którzy będą chcieli dotrzeć w kierunku Śródmieścia, będą musieli korzystać z alternatywnych tras, takich jak aleja Solidarności lub ulica Prosta. Wprowadzona zmiana dotyczy także ulicy Wroniej: od placu Europejskiego kierowcy będą mogli poruszać się tylko w stronę Chłodnej, a skręt w lewo z Grzybowskiej we Wronią w kierunku Prostej zostanie zlikwidowany. Na skrzyżowaniu Żelaznej z Grzybowską ruch pozostanie dwukierunkowy, ale zwężony. Ponadto, na Towarowej przy Grzybowskiej zostanie zamknięty prawy pas, umożliwiając jazdę wyłącznie na wprost.

Zakres robót i zmiany w komunikacji

Pierwsza faza prac na tym odcinku obejmie frezowanie nawierzchni, rozbiórkę chodników oraz przebudowę infrastruktury podziemnej – w tym instalacji wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Projekt przewiduje również renowację istniejącego kanału kanalizacji, budowę nowych chodników, jezdni oraz wydzielonej drogi dla rowerów. Po zakończeniu tych robót, co jest planowane na wiosnę 2026 roku, wykonawca przeniesie prace na przeciwległy pas drogi.