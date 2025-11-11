Urząd kupi działki na Półwyspie Wigierskim. Potem planuje je wymienić

Urząd miasta kupi części działek położonych na Półwyspie Wigierskim, w miejscowościach Magdalenowo i Wigry, w gminie Suwałki. Zarządzenie zatwierdzające zakup pięciu działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni ponad 60 tys. mkw. podpisał wiceprezydent Tomasz Mencina.



Jak można przeczytać w zarządzeniu, finansowanie zakupu zostało zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2025, w ramach zadania inwestycyjnego „Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy”, realizowanego przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa.

Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei”

Jak tłumaczy biuro prasowe urzędu miasta w Gawrych Rudzie funkcjonuje Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei”, która jest samorządową jednostką oświatową nadzorowaną bezpośrednio przez Biuro Edukacji Urzędu m.st Warszawy.

W ośrodku corocznie realizowane są liczne formy aktywności dla dzieci i młodzieży z warszawskich szkół. W ośrodku znajduje się baza dydaktyczna sprzyjająca procesowi edukacji oraz rekreacyjna i sportowa dla dzieci i młodzieży. Ośrodek służy równocześnie szkoleniom nauczycieli.

„Placówka służy warszawskiej młodzieży od lat 30. XX wieku, kiedy to trzy warszawskie gimnazja wykupiły teren nad Wigrami, a warszawski samorząd zbudował tam schronisko młodzieżowe. Zgodnie przepisami o reformie oświaty, 1 stycznia 1999 r., Ośrodek przekazany został przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie do prowadzenia Powiatowi Warszawskiemu, którego następcą prawnym jest m.st. Warszawa. Niestety stan prawny w odniesieniu do niektórych działek wymaga uregulowania” – napisało biuro prasowe.