Tramwaje powrócą na Marszałkowską i Grójecką. Koniec największych inwestycji na torach od lat to duże zmiany w ruchu i komunikacji

Komunikacja miejska w weekend

Demontaż rozjazdów przy Andersa i rondzie Dmowskiego wymusza zmiany w kursowaniu komunikacji:

• Tramwaje linii 15 i 16 nie będą kursować.

• Linia 66 zostanie skrócona i pojedzie między Piaskami a pętlą Marymont-Potok objazdem przez ulice Broniewskiego, aleję Jana Pawła II, Stawki, Andersa i Mickiewicza.

• Linie 4 i 18 pozostaną na obecnych trasach, natomiast linia 14 wróci na stałą trasę: Miasteczko Wilanów – Plac G. Narutowicza.

Zmiana nawierzchni oznacza również objazdy dla autobusów. Linie 128 i 175 w stronę Lotniska Chopina pojadą Królewską, Mazowiecką i Świętokrzyską. Linie 171, 151 i 520 ominą zamknięty fragment Marszałkowskiej: Świętokrzyską, Emilii Plater i Aleje Jerozolimskie. Zmiany obejmą także linie nocne, które będą mieć zmienione trasy i przystanki końcowe/początkowe (m.in. na przystanku Emilii Plater 01 lub Dw. Centralny 02).

Reklama Reklama

Powrót i trwałe zmiany od poniedziałku na Marszałkowskiej

Od poniedziałku, 13 października, tramwaje wrócą na swoje stałe trasy, a przedremontowe ograniczenia prędkości zostaną zniesione. Na trasy wrócą linie 4, 15, 16 i 18. Przestaną kursować tramwaje linii 66, a autobusy 151 i 520 wrócą na stałe trasy (odpowiednio na Plac Konstytucji i do Dworca Centralnego).

Nowa organizacja ruchu drogowego i zieleń

Dla kierowców dobra wiadomość to powrót do dwóch pasów ruchu na obu nitkach Marszałkowskiej (Królewska – Widok) oraz na odcinku Królewska – Senatorska. Wyznaczone zostaną prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską.

Jednakże wprowadzone zostaną zmiany związane z budową drogi dla rowerów. Zamknięty zostanie prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego (między Królewską a Świętokrzyską), a ulica Rysia straci połączenie z Marszałkowską. Mimo to kierowcy nadal będą mieli po dwa pasy w każdym kierunku, dzięki otwarciu pasa przy torowisku.

W nadchodzących miesiącach na Marszałkowskiej będą prowadzone ostatnie prace wykończeniowe (skrzyżowania, przejścia, drogi rowerowe), ale nie wpłyną one na ruch tramwajowy. Jesienią tego roku piesi zyskają nową zebrę prowadzącą ze Złotej na plac Centralny. Najważniejsze, że jesienią ruszą nasadzenia zieleni: Zarząd Dróg Miejskich posadzi aż 101 wiązów i 44 lipy srebrzyste odmiany „Varsoviensis”, wzbogacając ten rejon miasta o niemal pół tysiąca drzew, gdy policzymy łącznie z innymi inwestycjami.

Zmiany na Ochocie – powrót na Grójecką z wyjątkiem Banacha

Od poniedziałku, 13 października, tramwaje wrócą również na ulice Grójecką i aleję Krakowską do pętli P+R Al. Krakowska. Na stałe trasy powrócą linie 9, 15 i 27. Na tory wrócą także tramwaje linii 14. Linie 1, 7 i 25 nadal będą kursowały na skróconych trasach (do Placu Narutowicza/Placu Starynkiewicza).

Reklama Reklama

Kluczowa informacja dla pasażerów to utrzymanie zamknięcia odcinka torów na ulicy Banacha. Przerwa w ruchu tramwajów do pętli Banacha potrwa do końca roku.

W związku z powrotem ruchu, przestaną kursować autobusy linii zastępczych Z-9 i Z14, a linie podmiejskie (m.in. 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733) ponownie będą dojeżdżały do pętli przy parkingu P+R w Alei Krakowskiej.

Tramwaje wrócą również na ulice Grójecką i aleję Krakowską Foto: mat. pras.

Zakończone prace i organizacja ruchu drogowego

Przerwa w ruchu tramwajów na Grójeckiej była związana przede wszystkim z budową nowego węzła rozjazdowego w ramach tramwaju do Dworca Zachodniego. Wykorzystano ją także do generalnego remontu długiego odcinka torów na Grójeckiej (od placu Narutowicza do Banacha) oraz do napraw torowiska w Alei Krakowskiej.

Kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Baśniową. Tramwajarze będą kończyli jeszcze prace na pasach wzdłuż torowiska, co może powodować ich miejscowe zwężenie. Późną jesienią wyremontowany odcinek torów zostanie zazieleniony rozchodnikiem. Utrzymane pozostaną utrudnienia na skrzyżowaniu z Banacha, gdzie ruch nadal będzie odbywał się po jednej jezdni, a ulica Banacha nie będzie miała połączenia z Grójecką.

Reklama Reklama

10 km torów zmodernizowanych

Powrót ruchu tramwajowego na Marszałkowską i Grójecką oznacza zakończenie dwóch ostatnich dużych tegorocznych remontów. Tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras.

W sumie w całym roku 2025 Tramwaje Warszawskie zrealizowały aż 34 remonty, modernizując prawie 10 km torów. Wszystkie zadania udało się zrealizować w zapowiadanym terminie, bez opóźnień. Pasażerowie i kierowcy proszeni są o szczególną uwagę na oznakowanie w weekend oraz w pierwszych dniach obowiązywania nowej, stałej organizacji ruchu.