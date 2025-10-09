12.6°C
1018.3 hPa
Życie Warszawy

Tramwaje powrócą na Marszałkowską i Grójecką. Koniec największych inwestycji na torach od lat to duże zmiany w ruchu i komunikacji

Publikacja: 09.10.2025 14:00

Powrót ruchu tramwajowego na Marszałkowską i Grójecką oznacza zakończenie dwóch ostatnich dużych teg

Powrót ruchu tramwajowego na Marszałkowską i Grójecką oznacza zakończenie dwóch ostatnich dużych tegorocznych remontów

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Dwa z największych tegorocznych remontów tramwajowych dobiegają końca. Już od poniedziałku, 13 października, tramwaje powrócą na ulice Marszałkowską i Grójecką. Wcześniej jednak czeka nas weekend finalnych prac i komunikacyjny miszmasz.

Po miesiącach utrudnień warszawiacy doczekają się powrotu stałej komunikacji w kluczowych rejonach Śródmieścia i Ochoty. Zakończenie prac oznacza nie tylko przywrócenie ruchu tramwajowego, ale i finalizację szeroko zakrojonej modernizacji infrastruktury drogowej. Zanim jednak w poniedziałek 13 października na tory wyjadą wagony na docelowych trasach, czeka nas weekend z intensywnymi pracami drogowymi i demontażem tymczasowych rozjazdów, co pociągnie za sobą znaczące zmiany w ruchu drogowym i rozkładach jazdy.

Polecane
Warszawa przedstawiła zaktualizowaną mapę infrastruktury rowerowej
z perspektywy siodełka
Nowa rowerowa mapa Warszawy. Przekroczono 850 km infrastruktury dla cyklistów

Zielona Marszałkowska – co zrobiono i co czeka w weekend?

Tramwaje Warszawskie kończą zasadniczą część przebudowy kilometrowego odcinka torów na Marszałkowskiej, między Królewską a Widok. Efektem prac jest m.in. ułożenie zielonego rozchodnika na torowisku między Królewską a Świętokrzyską. Na pozostałym odcinku zastosowano płyty z zabudową z kostki granitowej, umożliwiające przejazd pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z wytycznymi pogotowia ratunkowego. Przy okazji wyremontowano także tory do Senatorskiej i wymieniono nawierzchnię torowiska na placu Bankowym. Przygotowano również nowe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów oraz samochodów.

Weekendowy paraliż na Marszałkowskiej

Zanim tramwaje powrócą, drogowcy i tramwajarze muszą wykonać ostatnie, newralgiczne prace. Od piątku, 10 października, od godz. 22 do poniedziałku, 13 października, do 4 rano, zamknięta zostanie jezdnia Marszałkowskiej w kierunku ronda Dmowskiego, na odcinku od Świętokrzyskiej do Widok. W tym czasie drogowcy przeprowadzą frezowanie, a tramwajarze zdemontują tymczasowe rozjazdy.

Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów wyznaczonych ulicami: Świętokrzyską, Emilii Plater i Alejami Jerozolimskimi. Alternatywą jest trasa aleją „Solidarności” i aleją Jana Pawła II. Na Marszałkowskiej, jadący z placu Bankowego, zyskają osobny pas do skrętu w prawo w Królewską, a na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską możliwy będzie skręt w prawo z dwóch pasów. Dla pieszych istotną informacją jest zamknięcie w tym czasie przejścia przez Marszałkowską przy dawnym Sezamie, które zostanie przeniesione na drugą stronę skrzyżowania.

Reklama
Reklama
Polecane
W drugi weekend października frezarki, rozściełacze i walce będą pracowały na Ursynowie, Pradze-Połu
remont
Drogowcy wymienią nawierzchnię ulic w trzech dzielnicach

Komunikacja miejska w weekend

Demontaż rozjazdów przy Andersa i rondzie Dmowskiego wymusza zmiany w kursowaniu komunikacji:

• Tramwaje linii 15 i 16 nie będą kursować.

• Linia 66 zostanie skrócona i pojedzie między Piaskami a pętlą Marymont-Potok objazdem przez ulice Broniewskiego, aleję Jana Pawła II, Stawki, Andersa i Mickiewicza.

• Linie 4 i 18 pozostaną na obecnych trasach, natomiast linia 14 wróci na stałą trasę: Miasteczko Wilanów – Plac G. Narutowicza.

Zmiana nawierzchni oznacza również objazdy dla autobusów. Linie 128 i 175 w stronę Lotniska Chopina pojadą Królewską, Mazowiecką i Świętokrzyską. Linie 171, 151 i 520 ominą zamknięty fragment Marszałkowskiej: Świętokrzyską, Emilii Plater i Aleje Jerozolimskie. Zmiany obejmą także linie nocne, które będą mieć zmienione trasy i przystanki końcowe/początkowe (m.in. na przystanku Emilii Plater 01 lub Dw. Centralny 02).

Reklama
Reklama

Powrót i trwałe zmiany od poniedziałku na Marszałkowskiej

Od poniedziałku, 13 października, tramwaje wrócą na swoje stałe trasy, a przedremontowe ograniczenia prędkości zostaną zniesione. Na trasy wrócą linie 4, 15, 16 i 18. Przestaną kursować tramwaje linii 66, a autobusy 151 i 520 wrócą na stałe trasy (odpowiednio na Plac Konstytucji i do Dworca Centralnego).

Polecane
Dla warszawiaków 105N szybko stały się symbolem miejskiego krajobrazu lat 70. i 80.
jubileusz na torach
Tramwaje 105N w weekend znów wyjadą na tory

Nowa organizacja ruchu drogowego i zieleń

Dla kierowców dobra wiadomość to powrót do dwóch pasów ruchu na obu nitkach Marszałkowskiej (Królewska – Widok) oraz na odcinku Królewska – Senatorska. Wyznaczone zostaną prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską.

Jednakże wprowadzone zostaną zmiany związane z budową drogi dla rowerów. Zamknięty zostanie prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego (między Królewską a Świętokrzyską), a ulica Rysia straci połączenie z Marszałkowską. Mimo to kierowcy nadal będą mieli po dwa pasy w każdym kierunku, dzięki otwarciu pasa przy torowisku.

W nadchodzących miesiącach na Marszałkowskiej będą prowadzone ostatnie prace wykończeniowe (skrzyżowania, przejścia, drogi rowerowe), ale nie wpłyną one na ruch tramwajowy. Jesienią tego roku piesi zyskają nową zebrę  prowadzącą ze Złotej na plac Centralny. Najważniejsze, że jesienią ruszą nasadzenia zieleni: Zarząd Dróg Miejskich posadzi aż 101 wiązów i 44 lipy srebrzyste odmiany „Varsoviensis”, wzbogacając ten rejon miasta o niemal pół tysiąca drzew, gdy policzymy łącznie z innymi inwestycjami.

Zmiany na Ochocie – powrót na Grójecką z wyjątkiem Banacha

Od poniedziałku, 13 października, tramwaje wrócą również na ulice Grójecką i aleję Krakowską do pętli P+R Al. Krakowska. Na stałe trasy powrócą linie 9, 15 i 27. Na tory wrócą także tramwaje linii 14. Linie 1, 7 i 25 nadal będą kursowały na skróconych trasach (do Placu Narutowicza/Placu Starynkiewicza).

Reklama
Reklama

Kluczowa informacja dla pasażerów to utrzymanie zamknięcia odcinka torów na ulicy Banacha. Przerwa w ruchu tramwajów do pętli Banacha potrwa do końca roku.

W związku z powrotem ruchu, przestaną kursować autobusy linii zastępczych Z-9 i Z14, a linie podmiejskie (m.in. 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733) ponownie będą dojeżdżały do pętli przy parkingu P+R w Alei Krakowskiej.

Tramwaje wrócą również na ulice Grójecką i aleję Krakowską

Tramwaje wrócą również na ulice Grójecką i aleję Krakowską

Foto: mat. pras.

Zakończone prace i organizacja ruchu drogowego

Przerwa w ruchu tramwajów na Grójeckiej była związana przede wszystkim z budową nowego węzła rozjazdowego w ramach tramwaju do Dworca Zachodniego. Wykorzystano ją także do generalnego remontu długiego odcinka torów na Grójeckiej (od placu Narutowicza do Banacha) oraz do napraw torowiska w Alei Krakowskiej.

Kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Baśniową. Tramwajarze będą kończyli jeszcze prace na pasach wzdłuż torowiska, co może powodować ich miejscowe zwężenie. Późną jesienią wyremontowany odcinek torów zostanie zazieleniony rozchodnikiem. Utrzymane pozostaną utrudnienia na skrzyżowaniu z Banacha, gdzie ruch nadal będzie odbywał się po jednej jezdni, a ulica Banacha nie będzie miała połączenia z Grójecką.

Reklama
Reklama

10 km torów zmodernizowanych

Powrót ruchu tramwajowego na Marszałkowską i Grójecką oznacza zakończenie dwóch ostatnich dużych tegorocznych remontów. Tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras.

W sumie w całym roku 2025 Tramwaje Warszawskie zrealizowały aż 34 remonty, modernizując prawie 10 km torów. Wszystkie zadania udało się zrealizować w zapowiadanym terminie, bez opóźnień. Pasażerowie i kierowcy proszeni są o szczególną uwagę na oznakowanie w weekend oraz w pierwszych dniach obowiązywania nowej, stałej organizacji ruchu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W drugi weekend października frezarki, rozściełacze i walce będą pracowały na Ursynowie, Pradze-Połu
remont

Drogowcy wymienią nawierzchnię ulic w trzech dzielnicach

Tramwaje testujące nowe torowisko przy pomniku barykady z września 1939 roku
remont na torach

Sześć różnych typów tramwajów testowało nowe torowisko

Dla warszawiaków 105N szybko stały się symbolem miejskiego krajobrazu lat 70. i 80.
jubileusz na torach

Tramwaje 105N w weekend znów wyjadą na tory

Powstanie projekt rozbudowy ulic Szamocin i Wałuszewskiej na warszawskiej Białołęce
przebudowa

Drogowcy wyremontują niebezpieczną ulicę na Białołęce

Dotychczas funkcjonujące składy zabytkowe wciąż mają obsługiwać ruch turystyczny
kolej

CPK planuje rewitalizację linii wąskotorowej Piaseczno–Grójec

Warszawa przedstawiła zaktualizowaną mapę infrastruktury rowerowej
z perspektywy siodełka

Nowa rowerowa mapa Warszawy. Przekroczono 850 km infrastruktury dla cyklistów

Tramwaje Warszawskie aktywnie promują XIX Konkurs Chopinowski
XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA

Na żywo z pianinem. Chopinowski tramwaj jeździ do niedzieli

Plan filmowy Lalki na warszawskiej starówce
film

Kolejny etap zdjęć do „Lalki”. Utrudnienia na Trakcie Królewskim

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama