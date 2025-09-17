14.1°C
Życie Warszawy

Wymiana asfaltu na Ursynowie i Woli. Utrudnienia na pętli Metro Młociny

Publikacja: 17.09.2025 11:55

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

rbi
Od piątku do niedzieli drogowcy będą asfaltowali ul. Ciszewskiego pomiędzy aleją KEN a Rosoła. Wyremontują też Wolską od alei Prymasa Tysiąclecia do Kasprzaka. Prace konserwacyjne zostały zaplanowane również na pętli tramwajowej przy stacji metra Młociny.

Drogowcy ułożą nową nawierzchnię na drugiej nitce Ciszewskiego – w stronę Nowoursynowskiej. Frezowanie rozpocznie się w piątek, 19 września, o godzinie 1. Remontowana jezdnia zostanie zamknięta za przejściem dla pieszych przy alei Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z aleją Rodowicza „Anody” i Rosoła.

Foto: UM Warszawa

Połączenie z Ciszewskiego straci ulica Cynamonowa oraz wyjazd z parkingu centrum handlowego. W czasie prac kierowcy pojadą objazdem aleją KEN, a dalej ulicami Gandhi i Rosoła. Innymi trasami będą kursowały także autobusy linii: 192, 193 i N37. Drogowcy deklarują, że roboty na Ciszewskiego zakończą w niedzielę, 21 września, o godzinie 20.

Frezowanie ul. Wolskiej

Weekendowe frezowanie Wolskiej zostało zaplanowane na dwóch odcinkach. W piątek, 19 września, o godzinie 22 drogowcy zamkną fragment od ronda Lubomirskiego do skrzyżowania z ulicami Elekcyjną i Ordona oraz odcinek za tym skrzyżowaniem do Kasprzaka.

Foto: UM Warszawa

Objazdy Wolskiej poprowadzą ulicą Kasprzaka. W czasie prac skrzyżowanie z Elekcyjną i Ordona pozostanie otwarte. Kierowcy przejadą tymi ulicami na wprost, a także skręcą w Wolską w kierunku Okopowej. Koniec prac w poniedziałek, 22 września, o godzinie 4.

Prace na pętli Metro Młociny

W sobotę i niedzielę, 20 i 21 września, przy stacji metra Młociny będą kontynuowane roboty konserwacyjne i wymiana oświetlenia. Nieczynne będą dwa perony tramwajowe, a kursowanie tramwajów linii 2 będzie zawieszone.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Kierowcy mogą już przejechać nad linią kolejową Warszawa-Katowice
