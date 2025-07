Od piątkowego popołudnia do poniedziałkowego poranka (11-14 lipca) drogowcy wyremontują jezdnię Wólczyńskiej. W weekend będą też pracowali na jezdni alei Krakowskiej w kierunku Raszyna, a w przyszłym tygodniu zaplanowali frezowanie ulicy Dewajtis.



Drogowcy wykorzystają kończący się remont przejazdu kolejowego i naprawią nawierzchnię ul. Wólczyńskiej. Ulica będzie zamknięta pomiędzy rondem na skrzyżowaniu z Arkuszową a Opłotek. Z tego powodu autobusy linii: 250, 303 i 409 będą kursowały inaczej. Utrudnienia potrwają od godziny 17 w piątek, 11 lipca, do godz. 4 w poniedziałek, 14 lipca. Wtedy też skończą się roboty kolejowe. Do tego czasu kierowcy pojadą objazdem ulicami: Arkuszową, Estrady i Wólczyńską do Wójcickiego.

Jednym pasem w alei Krakowskiej

W weekend wyremontowany zostanie kolejny odcinek alei Krakowskiej. W ubiegłym roku frezowana była nawierzchnia pomiędzy parkingiem P+R Al. Krakowska a ulicą Hynka. Teraz nowy asfalt ułożony zostanie na prawym pasie nitki w kierunku Raszyna, pomiędzy Mineralną a Szyszkową.

Prace rozpoczną się w piątek, 11 lipca, około godziny 22. Do poniedziałku, 14 lipca, do godziny 4 kierowcy na tym odcinku pojadą jednym, lewym pasem – na środkowym i prawym będą pracowały rozściełacze i walce. W czasie robót ulica Szyszkowa nie będzie miała połączenia z aleją Krakowską. Objazd zostanie wytyczony ulicami Mineralną i Działkową. Na parkingi przy sklepach będzie można dojechać tylko od ulic Mineralnej lub Szyszkowej. Autobusy linii 220 pojadą zmienioną trasą.

Zamknięta ulica Dewajtis

Z kolei w przyszłym tygodniu nowy asfalt pojawi się na bielańskiej ulicy Dewajtis. Roboty rozpoczną we wtorek, 15 lipca, o godzinie 6 ulica zostanie zamknięta od Marymonckiej do budynku Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce. Kierowcy nie wjadą i nie wyjadą z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zespołu klasztornego ojców Kamedułów. Remont skończy się w piątek, 18 lipca, o godzinie 1.