30.7°C
1009.5 hPa
Życie Warszawy

Rusza system opłat przy urzędzie dzielnicy Ursynów

Publikacja: 28.08.2025 15:15

Nowy system wprowadza pewne udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie.

Nowy system wprowadza pewne udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Od 1 września 2025 roku parking za Urzędem Dzielnicy Ursynów będzie płatny. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie parkować przez pierwsze trzy godziny, ale za dłuższy postój trzeba będzie zapłacić. Zmiany mają ułatwić dostęp do miejsc parkingowych.

Począwszy od 1 września 2025 roku, kierowcy, którzy chcą zaparkować za budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursynów, muszą przygotować się na nowe zasady. Dotychczasowy bezpłatny parking stanie się monitorowanym i płatnym, choć nienadzorowanym, parkingiem dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.

Wjazd większych pojazdów będzie możliwy wyłącznie za zgodą zarządcy i jedynie od ulicy Indiry Gandhi.

Jakie są opłaty za parkowanie w urzędzie na Ursynowie?

Nowy system wprowadza udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie. Pierwsze trzy godziny postoju są darmowe w godzinach pracy urzędu, czyli od 7:30 do 16:30. Po tym czasie, za każdą kolejną godzinę trzeba będzie zapłacić 5 zł.

Płatności będzie można dokonać wyłącznie kartą płatniczą w terminalach wyjazdowych. Poza godzinami pracy urzędu oraz w weekendy parking pozostaje bezpłatny, chociaż szlabany i system odczytu tablic rejestracyjnych nadal będą działać.

Reklama
Reklama

Dlaczego parking przy urzędzie na Ursynowie będzie płatny?

Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa, wyjaśnia, że wprowadzenie opłat ma na celu zwiększenie rotacji miejsc parkingowych. Dzięki temu mieszkańcy, którzy przyjeżdżają załatwić krótkie sprawy, będą mieli łatwiejszy dostęp do parkingów.

Polecane
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie może zostać rozszerzona o „Mordor" oraz okolic
parkowanie płatne
SPPN zostanie rozszerzona? ZDM robi badania parkingowe
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawscy drogowcy zaplanowali prace związane z wymianą nawierzchni
remonty

Pracowity weekend drogowców. Utrudnienia na koniec wakacji

Lotnisko w Modlinie planuje rozbudowę terminalu i dodatkowe ułatwienia dla pasażerów
samolot

Duże zmiany na lotnisku w Modlinie

Awaria pociągu na stacji Warszawa Ochota spowodowała utrudnienia na linii średnicowej
kolej

Awaria na stacji Warszawa Ochota

Wagony Leo Express w klasie Economy Plus
kolej

Warszawa-Kraków za 9 zł, nocne kursy do Pragi. To oferta konkurencji PKP

Od 1 września będzie można bezpłatnie przewozić rowery i zwierzęta w pociągach WKD
kolej

Pasażerowie WKD przewiozą za darmo rowery. Jest wyjątek

Dzięki postępom prac, tramwaje powrócą na stałe trasy na alei Niepodległości oraz ulicach Rakowiecki
remont na torach

Otwarcie alei Niepodległości i zmiany w ruchu na Rakowieckiej

Tramwaje Warszawskie wybrały realizatora projektów wykonawczych trasy na Gocław
inwestycje

Tramwaj na Gocław. Projekt w toku pomimo protestów

W listopadzie dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty przez kilka dni
kolej

Warszawa Centralna zamknięta. Wiadomo, kiedy i na jak długo

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama