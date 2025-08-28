Rusza system opłat przy urzędzie dzielnicy Ursynów

Od 1 września 2025 roku parking za Urzędem Dzielnicy Ursynów będzie płatny. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie parkować przez pierwsze trzy godziny, ale za dłuższy postój trzeba będzie zapłacić. Zmiany mają ułatwić dostęp do miejsc parkingowych.



Począwszy od 1 września 2025 roku, kierowcy, którzy chcą zaparkować za budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursynów, muszą przygotować się na nowe zasady. Dotychczasowy bezpłatny parking stanie się monitorowanym i płatnym, choć nienadzorowanym, parkingiem dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.

Wjazd większych pojazdów będzie możliwy wyłącznie za zgodą zarządcy i jedynie od ulicy Indiry Gandhi.

Jakie są opłaty za parkowanie w urzędzie na Ursynowie?

Nowy system wprowadza udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie. Pierwsze trzy godziny postoju są darmowe w godzinach pracy urzędu, czyli od 7:30 do 16:30. Po tym czasie, za każdą kolejną godzinę trzeba będzie zapłacić 5 zł.

Płatności będzie można dokonać wyłącznie kartą płatniczą w terminalach wyjazdowych. Poza godzinami pracy urzędu oraz w weekendy parking pozostaje bezpłatny, chociaż szlabany i system odczytu tablic rejestracyjnych nadal będą działać.