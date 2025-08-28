Rusza system opłat przy urzędzie dzielnicy Ursynów

Nowy system wprowadza pewne udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie.
Począwszy od 1 września 2025 roku, kierowcy, którzy chcą zaparkować za budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursynów, muszą przygotować się na nowe zasady. Dotychczasowy bezpłatny parking stanie się monitorowanym i płatnym, choć nienadzorowanym, parkingiem dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.
Wjazd większych pojazdów będzie możliwy wyłącznie za zgodą zarządcy i jedynie od ulicy Indiry Gandhi.
Nowy system wprowadza udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie. Pierwsze trzy godziny postoju są darmowe w godzinach pracy urzędu, czyli od 7:30 do 16:30. Po tym czasie, za każdą kolejną godzinę trzeba będzie zapłacić 5 zł.
Płatności będzie można dokonać wyłącznie kartą płatniczą w terminalach wyjazdowych. Poza godzinami pracy urzędu oraz w weekendy parking pozostaje bezpłatny, chociaż szlabany i system odczytu tablic rejestracyjnych nadal będą działać.
Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa, wyjaśnia, że wprowadzenie opłat ma na celu zwiększenie rotacji miejsc parkingowych. Dzięki temu mieszkańcy, którzy przyjeżdżają załatwić krótkie sprawy, będą mieli łatwiejszy dostęp do parkingów.