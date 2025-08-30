Baseny w Warszawie zamykają sezon letni. Gdzie jeszcze można się kąpać?

Ośrodek Moczydło kończy swoją tegoroczną działalność 31 sierpnia
Niestety, miłośnicy kąpieli pod chmurką muszą się spieszyć, by skorzystać z ostatnich dni słońca.
Zarówno odkryta pływalnia OSiR Ochota, jak i Ośrodek Inflancka, który słynie z podgrzewanej wody, zamkną swoje podwoje z dniem 31 sierpnia 2025 roku. Ośrodki te podkreślają, że lato było wyjątkowo zmienne, a wrzesień zapowiada się podobnie. Warto wykorzystać ostatnie dni sierpnia na wizytę. Pływalnia Inflancka, która w tym sezonie przyciągnęła ponad 33 tysiące osób, od 1 września zaprasza na pływalnie kryte i do odnowionego kompleksu saun.
Park Wodny Moczydło, popularne miejsce rodzinnej rekreacji, również zakończy sezon letni 31 sierpnia 2025 roku. Komunikat obiektu informuje, że mimo kapryśnej pogody, park funkcjonował przez cały sezon, a jego zamknięcie 1 września wynika z nadchodzących, mniej sprzyjających warunków.
Sytuacja na Basenach Kora jest mniej klarowna. Komunikat obiektu sugeruje, że ich funkcjonowanie zależy od pogody i może potrwać "jeszcze tydzień". Warto śledzić ich media społecznościowe, aby być na bieżąco.
Jeśli chodzi o Jeziorko Czerniakowskie, sezon kąpielowy jest tutaj znacznie dłuższy. Kąpielisko, pod warunkiem, że jakość wody będzie zdatna do kąpieli, będzie czynne aż do 14 września 2025 roku. To jedyna opcja dla tych, którzy chcą cieszyć się kąpielami w naturalnym akwenie po 31 sierpnia.