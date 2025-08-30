28.6°C
Życie Warszawy

Baseny w Warszawie zamykają sezon letni. Gdzie jeszcze można się kąpać?

Publikacja: 30.08.2025 14:45

Ośrodek Moczydło kończy swoją tegoroczną działalność 31 sierpnia

Foto: UM Warszawa

M.B.
Koniec sierpnia to tradycyjnie czas, gdy letnie kąpieliska w Warszawie kończą sezon. "Życie Warszawy" sprawdziło, do kiedy będą czynne najpopularniejsze odkryte baseny i parki wodne.

Niestety, miłośnicy kąpieli pod chmurką muszą się spieszyć, by skorzystać z ostatnich dni słońca.

Pływalnia OSiR Ochota i Ośrodek Inflancka

Zarówno odkryta pływalnia OSiR Ochota, jak i Ośrodek Inflancka, który słynie z podgrzewanej wody, zamkną swoje podwoje z dniem 31 sierpnia 2025 roku. Ośrodki te podkreślają, że lato było wyjątkowo zmienne, a wrzesień zapowiada się podobnie. Warto wykorzystać ostatnie dni sierpnia na wizytę. Pływalnia Inflancka, która w tym sezonie przyciągnęła ponad 33 tysiące osób, od 1 września zaprasza na pływalnie kryte i do odnowionego kompleksu saun.

Park Wodny Moczydło

Park Wodny Moczydło, popularne miejsce rodzinnej rekreacji, również zakończy sezon letni 31 sierpnia 2025 roku. Komunikat obiektu informuje, że mimo kapryśnej pogody, park funkcjonował przez cały sezon, a jego zamknięcie 1 września wynika z nadchodzących, mniej sprzyjających warunków.

Polecane
Projekt budowy basenu na Bemowie z 2018 upadł z powodu braku środków na inwestycję
infrastruktura
Basen na Bemowie w końcu powstanie? Radni apelują o 65 mln zł

Baseny Kora i Jeziorko Czerniakowskie

Sytuacja na Basenach Kora jest mniej klarowna. Komunikat obiektu sugeruje, że ich funkcjonowanie zależy od pogody i może potrwać "jeszcze tydzień". Warto śledzić ich media społecznościowe, aby być na bieżąco.

Jeśli chodzi o Jeziorko Czerniakowskie, sezon kąpielowy jest tutaj znacznie dłuższy. Kąpielisko, pod warunkiem, że jakość wody będzie zdatna do kąpieli, będzie czynne aż do 14 września 2025 roku. To jedyna opcja dla tych, którzy chcą cieszyć się kąpielami w naturalnym akwenie po 31 sierpnia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

