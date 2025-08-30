Baseny w Warszawie zamykają sezon letni. Gdzie jeszcze można się kąpać?

Koniec sierpnia to tradycyjnie czas, gdy letnie kąpieliska w Warszawie kończą sezon. "Życie Warszawy" sprawdziło, do kiedy będą czynne najpopularniejsze odkryte baseny i parki wodne.



Niestety, miłośnicy kąpieli pod chmurką muszą się spieszyć, by skorzystać z ostatnich dni słońca.

Pływalnia OSiR Ochota i Ośrodek Inflancka

Zarówno odkryta pływalnia OSiR Ochota, jak i Ośrodek Inflancka, który słynie z podgrzewanej wody, zamkną swoje podwoje z dniem 31 sierpnia 2025 roku. Ośrodki te podkreślają, że lato było wyjątkowo zmienne, a wrzesień zapowiada się podobnie. Warto wykorzystać ostatnie dni sierpnia na wizytę. Pływalnia Inflancka, która w tym sezonie przyciągnęła ponad 33 tysiące osób, od 1 września zaprasza na pływalnie kryte i do odnowionego kompleksu saun.

Park Wodny Moczydło

Park Wodny Moczydło, popularne miejsce rodzinnej rekreacji, również zakończy sezon letni 31 sierpnia 2025 roku. Komunikat obiektu informuje, że mimo kapryśnej pogody, park funkcjonował przez cały sezon, a jego zamknięcie 1 września wynika z nadchodzących, mniej sprzyjających warunków.

Baseny Kora i Jeziorko Czerniakowskie

Sytuacja na Basenach Kora jest mniej klarowna. Komunikat obiektu sugeruje, że ich funkcjonowanie zależy od pogody i może potrwać "jeszcze tydzień". Warto śledzić ich media społecznościowe, aby być na bieżąco.