W piątek, 29 sierpnia, ulice Warszawy staną się areną dwóch dużych przejazdów: Warszawskiej Masy Krytycznej dla rowerzystów oraz zgromadzenia deskorolkarzy.



Oba wydarzenia mogą spowodować utrudnienia w ruchu w centrum miasta, na Woli, Ochocie i Mokotowie. Kierowcy powinni być przygotowani na możliwe wstrzymania ruchu.

Warszawska Masa Krytyczna 2025: Trasa i utrudnienia w ruchu

Tradycyjny przejazd rowerowy rozpocznie się o godz. 19 na placu Zamkowym. Rowerzyści przejadą przez kluczowe arterie Śródmieścia, Woli, Ochoty i Mokotowa. Wśród ulic, które zostaną objęte przejazdem, znajdują się m.in. al. Jana Pawła II, Towarowa, Grójecka, Racławicka i al. Niepodległości. Przejazd ma zakończyć się około godz. 21. Wydarzenie zabezpieczają policjanci, którzy będą na bieżąco regulować ruch drogowy.

Przejazd deskorolkarzy: Godziny i trasa w centrum Warszawy

Deskorolkarze rozpoczną swój przejazd o godz. 20 z placu Konstytucji. Ich trasa, krótsza od przejazdu rowerzystów, obejmie Śródmieście, Ochotę i Wolę. Uczestnicy pokonają takie ulice jak Trasa Łazienkowska, al. Niepodległości, Towarowa, Prosta i al. Jerozolimskie, by zakończyć przejazd na placu Konstytucji. Zakończenie wydarzenia przewidziano około godz. 23. Podobnie jak w przypadku rowerzystów, policja będzie czuwać nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu.

Możliwe utrudnienia na drogach

Kierowcy poruszający się w piątkowy wieczór po Warszawie muszą liczyć się z tym, że na trasach przejazdów mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu. Policjanci będą na bieżąco zabezpieczać kolumny rowerzystów i deskorolkarzy, co może wpłynąć na czas przejazdu przez poszczególne skrzyżowania.