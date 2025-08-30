Kto wybuduje CPK? Ruszyła walka o kontrakt

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni ok. 450 tys. m.kw.
ięć konsorcjów, w skład których wchodzi łącznie 16 polskich i zagranicznych spółek, ubiega się o największy z zaplanowanych w tym roku kontraktów, którego wartość szacuje się na ponad 5 miliardów złotych.
Rozpoczęte w maju postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego to jeden z najistotniejszych etapów w realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po analizie wniosków, spółka CPK zaprosi wybrane konsorcja do dalszych rozmów w trybie dialogu konkurencyjnego. Na podstawie ofert, które mają zostać złożone za kilka miesięcy, wybrany zostanie wykonawca. Zgodnie z planem umowa z nim ma zostać podpisana w 2026 roku.
Wnętrze CPK będzie bardzo rozległe
– CPK konsekwentnie realizuje kolejne etapy budowy lotniska, które jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla prezes CPK dr Filip Czernicki. – Zestawienie tak doświadczonych wykonawców, którzy znaleźli się w przetargu, odbieramy jako bardzo mocny sygnał, że rynek dostrzega ogromny potencjał tej inwestycji.P
Centralny Port Komunikacyjny stawia na doświadczenie, szczególnie to zdobyte na krajowym rynku. Jak podkreśla Dariusz Kuś, członek zarządu CPK ds. inwestycji lotniskowych, we wszystkich konsorcjach, które złożyły wnioski, znalazły się podmioty z Polski. Łącznie zainteresowanie projektem wyraziło 14 największych polskich firm budowlanych.
Udział krajowych przedsiębiorstw ma zwielokrotnić korzyści dla polskiej gospodarki, generując nowe miejsca pracy i dając impuls do rozwoju branży budowlanej.
Początkowo CPK ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, to niewiele więcej niż granica przepustowości termianala na Okęciu
Prace budowlane mają ruszyć w 2026 roku od budowy fundamentów, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2031 roku. Oddanie lotniska do użytku, wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa–Łódź, ma nastąpić w 2032 roku.
Sam terminal pasażerski ma być nowoczesnym i ekologicznym obiektem o powierzchni około 450 tys. m kw. Połączony z pirsami, będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego. Początkowo ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, a w kolejnych etapach, w miarę wzrostu ruchu lotniczego, jego przepustowość ma zostać zwiększona do 44 milionów.
