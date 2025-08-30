Kto wybuduje CPK? Ruszyła walka o kontrakt

Gigantyczne konsorcja walczą o kontrakt na budowę terminala CPK. Centralny Port Komunikacyjny ogłosił listę firm, które złożyły wnioski w przetargu na budowę terminala pasażerskiego.



ięć konsorcjów, w skład których wchodzi łącznie 16 polskich i zagranicznych spółek, ubiega się o największy z zaplanowanych w tym roku kontraktów, którego wartość szacuje się na ponad 5 miliardów złotych.

Kluczowy przetarg CPK: kto zbuduje serce lotniska?

Rozpoczęte w maju postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego to jeden z najistotniejszych etapów w realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po analizie wniosków, spółka CPK zaprosi wybrane konsorcja do dalszych rozmów w trybie dialogu konkurencyjnego. Na podstawie ofert, które mają zostać złożone za kilka miesięcy, wybrany zostanie wykonawca. Zgodnie z planem umowa z nim ma zostać podpisana w 2026 roku.

Wnętrze CPK będzie bardzo rozległe Foto: mat. pras.

– CPK konsekwentnie realizuje kolejne etapy budowy lotniska, które jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla prezes CPK dr Filip Czernicki. – Zestawienie tak doświadczonych wykonawców, którzy znaleźli się w przetargu, odbieramy jako bardzo mocny sygnał, że rynek dostrzega ogromny potencjał tej inwestycji.P

Polskie firmy w centrum uwagi

Centralny Port Komunikacyjny stawia na doświadczenie, szczególnie to zdobyte na krajowym rynku. Jak podkreśla Dariusz Kuś, członek zarządu CPK ds. inwestycji lotniskowych, we wszystkich konsorcjach, które złożyły wnioski, znalazły się podmioty z Polski. Łącznie zainteresowanie projektem wyraziło 14 największych polskich firm budowlanych.