27.5°C
1006.4 hPa
Życie Warszawy

Kto wybuduje CPK? Ruszyła walka o kontrakt

Publikacja: 30.08.2025 11:00

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni o

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni ok. 450 tys. m.kw.

Foto: mat. pras.

M.B.
Gigantyczne konsorcja walczą o kontrakt na budowę terminala CPK. Centralny Port Komunikacyjny ogłosił listę firm, które złożyły wnioski w przetargu na budowę terminala pasażerskiego.

ięć konsorcjów, w skład których wchodzi łącznie 16 polskich i zagranicznych spółek, ubiega się o największy z zaplanowanych w tym roku kontraktów, którego wartość szacuje się na ponad 5 miliardów złotych.

Kluczowy przetarg CPK: kto zbuduje serce lotniska?

Rozpoczęte w maju postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego to jeden z najistotniejszych etapów w realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po analizie wniosków, spółka CPK zaprosi wybrane konsorcja do dalszych rozmów w trybie dialogu konkurencyjnego. Na podstawie ofert, które mają zostać złożone za kilka miesięcy, wybrany zostanie wykonawca. Zgodnie z planem umowa z nim ma zostać podpisana w 2026 roku.

Wnętrze CPK będzie bardzo rozległe

Wnętrze CPK będzie bardzo rozległe

Foto: mat. pras.

– CPK konsekwentnie realizuje kolejne etapy budowy lotniska, które jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla prezes CPK dr Filip Czernicki. – Zestawienie tak doświadczonych wykonawców, którzy znaleźli się w przetargu, odbieramy jako bardzo mocny sygnał, że rynek dostrzega ogromny potencjał tej inwestycji.P

Polskie firmy w centrum uwagi

Centralny Port Komunikacyjny stawia na doświadczenie, szczególnie to zdobyte na krajowym rynku. Jak podkreśla Dariusz Kuś, członek zarządu CPK ds. inwestycji lotniskowych, we wszystkich konsorcjach, które złożyły wnioski, znalazły się podmioty z Polski. Łącznie zainteresowanie projektem wyraziło 14 największych polskich firm budowlanych.

Reklama
Reklama

Udział krajowych przedsiębiorstw ma zwielokrotnić korzyści dla polskiej gospodarki, generując nowe miejsca pracy i dając impuls do rozwoju branży budowlanej.

Początkowo CPK ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, to niewiele więcej niż granica przepustow

Początkowo CPK ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, to niewiele więcej niż granica przepustowości termianala na Okęciu

Foto: mat. pras.

Harmonogram budowy i wizja terminala CPK

Prace budowlane mają ruszyć w 2026 roku od budowy fundamentów, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2031 roku. Oddanie lotniska do użytku, wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa–Łódź, ma nastąpić w 2032 roku.

Sam terminal pasażerski ma być nowoczesnym i ekologicznym obiektem o powierzchni około 450 tys. m kw. Połączony z pirsami, będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego. Początkowo ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, a w kolejnych etapach, w miarę wzrostu ruchu lotniczego, jego przepustowość ma zostać zwiększona do 44 milionów.

Zgodnie z planem umowa ze zwycięskim konsorcjum ma zostać podpisana w 2026 roku.

Zgodnie z planem umowa ze zwycięskim konsorcjum ma zostać podpisana w 2026 roku.

Foto: mat. pras.

Lista konsorcjów, które złożyły wnioski o udział w przetargu:

  • Mirbud S.A. - Lider Konsorcjum. Partnerzy: ADAMIETZ Sp. z o.o., OPEX S.A., FORMOPEX Sp. z o.o., KOBYLARNIA S.A., BUDPOL Sp. z o.o. Lider Konsorcjum. Partner: Strabag Sp. z o.o.
  • Polimex Mostostal S.A.-Lider Konsorcjum. Partnerzy: Hochtief Polska S.A., Hochtief Infrastructure GmbH (Niemcy).
  • Budimex S.A. Lider Konsorcjum. Partner: Strabag Sp. z o.o.
  • NDI S.A. - Lider Konsorcjum. Partnerzy: NDI Sopot S.A., N.V. BESIX S.A. (Belgia)
  • PORR S.A.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ośrodek Moczydło kończy swoją tegoroczną działalność 31 sierpnia
kąpiel pod chmurką

Gdzie jeszcze można się kąpać w Warszawie?

Projekt budowy basenu na Bemowie z 2018 upadł z powodu braku środków na inwestycję
infrastruktura

Basen na Bemowie w końcu powstanie? Radni apelują o 65 mln zł

Raport opiera się na opiniach mieszkańców dotyczących dwóch kluczowych obszarów
IMD Smart City Index 2025

Warszawa coraz wyżej w rankingu inteligentnych miast

Planowane przerwy w dostawach prądu w Warszawie spowodowane są m.in. pracami modernizacyjnymi
media

W tych miejscach nie będzie prądu. Komunikat dla mieszkańców

Dla wielu warszawiaków i przyrodników lokalizacja inwestycji jest absolutnie niedopuszczalna
inwestycje

Zniszczą rezerwat, bo tak chciał Piłsudski? Budowa Narodowego Centrum Sportu

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo przy sprzedaży pompy ciepła
bezpieczeństwo

Zamówił pompę ciepła w sieci. Stracił 46 tys. zł

Wielki Antykwariat w Blue City. Na stoiskach można zaopatrzyć się m.in. w lektury szkolne
książka

Wielki Antykwariat w Blue City. W ofercie książki, winyle, lektury szkolne

Turyści, którzy chcą podróżować ekonomicznie, powinni dokładnie planować trasę
urlop po wakacjach

Jak tanio dojechać autem z Warszawy na urlop?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama