Na Bemowie pod Urzędem zapłacisz

Pod bemowskim urzędem dzielnicy wprowadzony zostanie system płatnego i częściowo monitorowanego parkingu, który będzie działał przez całą dobę. Celem zmian jest zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla interesantów urzędu oraz mieszkańców.
Nowe regulacje przewidują, że opłaty za parkowanie będą obowiązywać od poniedziałku do piątku w godz. 6-18. W pozostałych godzinach oraz w weekendy parking pozostanie bezpłatny.
Według nowego cennika, pierwsze dwie godziny postoju są darmowe. To istotne udogodnienie dla osób, które przyjeżdżają załatwić krótkie sprawy urzędowe. Każda kolejna rozpoczęta godzina będzie kosztować 6 zł. Warto pamiętać o tej zasadzie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Wjazd na parking będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Górczewskiej. Z kolei wyjazd odbywać się będzie tylko w kierunku ulicy Konarskiego. To ważna informacja, która pomoże w uniknięciu pomyłek i usprawni ruch w okolicy urzędu.
Wprowadzona zostanie również opłata za zagubienie lub zniszczenie biletu parkingowego. W takim przypadku trzeba będzie zapłacić 50 zł. Dlatego warto dbać o bilet, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Po dokonaniu opłaty za postój, kierowca będzie miał 15 minut na opuszczenie terenu parkingu.
Nowe zasady parkowania na Bemowie to zmiana, o której powinien wiedzieć każdy mieszkaniec. Informacje te są kluczowe, by korzystanie z parkingu było komfortowe i zgodne z nowymi przepisami.