Życie Warszawy

Na Bemowie pod Urzędem zapłacisz

Publikacja: 30.08.2025 14:00

Na Bemowie pod Urzędem zapłacisz

Foto: mat. pras.

M.B.
Od 1 września mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na zmiany w zasadach parkowania przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo.

Pod bemowskim urzędem dzielnicy wprowadzony zostanie system płatnego i częściowo monitorowanego parkingu, który będzie działał przez całą dobę. Celem zmian jest zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla interesantów urzędu oraz mieszkańców.

Godziny i opłaty za parking

Nowe regulacje przewidują, że opłaty za parkowanie będą obowiązywać od poniedziałku do piątku w godz. 6-18. W pozostałych godzinach oraz w weekendy parking pozostanie bezpłatny.

Według nowego cennika, pierwsze dwie godziny postoju są darmowe. To istotne udogodnienie dla osób, które przyjeżdżają załatwić krótkie sprawy urzędowe. Każda kolejna rozpoczęta godzina będzie kosztować 6 zł. Warto pamiętać o tej zasadzie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Ważne zasady wjazdu i wyjazdu

Wjazd na parking będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Górczewskiej. Z kolei wyjazd odbywać się będzie tylko w kierunku ulicy Konarskiego. To ważna informacja, która pomoże w uniknięciu pomyłek i usprawni ruch w okolicy urzędu.

Nowy system wprowadza pewne udogodnienia dla osób, które załatwiają sprawy w urzędzie.
Wprowadzona zostanie również opłata za zagubienie lub zniszczenie biletu parkingowego. W takim przypadku trzeba będzie zapłacić 50 zł. Dlatego warto dbać o bilet, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Po dokonaniu opłaty za postój, kierowca będzie miał 15 minut na opuszczenie terenu parkingu.

Nowe zasady parkowania na Bemowie to zmiana, o której powinien wiedzieć każdy mieszkaniec. Informacje te są kluczowe, by korzystanie z parkingu było komfortowe i zgodne z nowymi przepisami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

