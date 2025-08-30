Na Bemowie pod Urzędem zapłacisz

Od 1 września mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na zmiany w zasadach parkowania przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo.



Pod bemowskim urzędem dzielnicy wprowadzony zostanie system płatnego i częściowo monitorowanego parkingu, który będzie działał przez całą dobę. Celem zmian jest zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla interesantów urzędu oraz mieszkańców.

Godziny i opłaty za parking

Nowe regulacje przewidują, że opłaty za parkowanie będą obowiązywać od poniedziałku do piątku w godz. 6-18. W pozostałych godzinach oraz w weekendy parking pozostanie bezpłatny.

Według nowego cennika, pierwsze dwie godziny postoju są darmowe. To istotne udogodnienie dla osób, które przyjeżdżają załatwić krótkie sprawy urzędowe. Każda kolejna rozpoczęta godzina będzie kosztować 6 zł. Warto pamiętać o tej zasadzie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Ważne zasady wjazdu i wyjazdu

Wjazd na parking będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Górczewskiej. Z kolei wyjazd odbywać się będzie tylko w kierunku ulicy Konarskiego. To ważna informacja, która pomoże w uniknięciu pomyłek i usprawni ruch w okolicy urzędu.