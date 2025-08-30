Zwiększona obecność policji w okolicach szkół. Startuje akcja "Bezpieczna droga do szkoły"

Dzieci wracają ze szkoły
Warszawscy policjanci, w tym funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Stołecznej Policji, będą intensywnie działać w rejonach szkół i przedszkoli na terenie Warszawy oraz sąsiednich powiatów.
Od 1 września, zwłaszcza w godzinach porannych, przy szkołach i przedszkolach pojawią się dodatkowe patrole policyjne. Funkcjonariusze będą nie tylko nadzorować ruch, ale także prowadzić działania edukacyjno-profilaktyczne. Będą rozmawiać z uczniami i ich rodzicami o zasadach bezpieczeństwa, a najmłodszym wręczą symboliczne odblaski.
Akcja potrwa przez cały wrzesień. W tym czasie policjanci skupią się na zachowaniach wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i kierowców, którzy stwarzają zagrożenie. Celem jest całkowite wyeliminowanie wypadków z udziałem dzieci w pobliżu placówek edukacyjnych.
Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, funkcjonariusze sprawdzili stan infrastruktury drogowej w okolicach szkół, m.in. oznakowanie dróg, barierki i sygnalizację. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, policja kierowała pisma do zarządców dróg, wnioskując o ich naprawę lub uzupełnienie.
Dodatkowo, do 6 września działa specjalny numer telefonu, pod który można zgłaszać uwagi dotyczące infrastruktury drogowej w rejonach szkół.
Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby dobrze przygotowali dzieci do samodzielnego poruszania się po drogach. Ważne jest, aby dorośli dawali dobry przykład swoim zachowaniem, przechodząc przez jezdnię w wyznaczonych miejscach i zawsze przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo najmłodszych zależy od wspólnej odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu.