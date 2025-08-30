28.6°C
1006.4 hPa
Życie Warszawy

Zwiększona obecność policji w okolicach szkół. Startuje akcja "Bezpieczna droga do szkoły"

Publikacja: 30.08.2025 15:30

Dzieci wracają ze szkoły

Dzieci wracają ze szkoły

Foto: Adobe Stock

M.B.
Z początkiem września rusza coroczna akcja "Bezpieczna droga do szkoły", której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do placówek oświatowych.

Warszawscy policjanci, w tym funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Stołecznej Policji, będą intensywnie działać w rejonach szkół i przedszkoli na terenie Warszawy oraz sąsiednich powiatów.

Dodatkowe patrole i edukacja

Od 1 września, zwłaszcza w godzinach porannych, przy szkołach i przedszkolach pojawią się dodatkowe patrole policyjne. Funkcjonariusze będą nie tylko nadzorować ruch, ale także prowadzić działania edukacyjno-profilaktyczne. Będą rozmawiać z uczniami i ich rodzicami o zasadach bezpieczeństwa, a najmłodszym wręczą symboliczne odblaski.

Akcja potrwa przez cały wrzesień. W tym czasie policjanci skupią się na zachowaniach wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i kierowców, którzy stwarzają zagrożenie. Celem jest całkowite wyeliminowanie wypadków z udziałem dzieci w pobliżu placówek edukacyjnych.

Polecane
Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół
bezpieczeństwo
Ruszyły kontrole w pobliżu szkół. Nowa akcja policji

Sprawdzanie infrastruktury i zgłaszanie nieprawidłowości

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, funkcjonariusze sprawdzili stan infrastruktury drogowej w okolicach szkół, m.in. oznakowanie dróg, barierki i sygnalizację. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, policja kierowała pisma do zarządców dróg, wnioskując o ich naprawę lub uzupełnienie.

Reklama
Reklama

Dodatkowo, do 6 września działa specjalny numer telefonu, pod który można zgłaszać uwagi dotyczące infrastruktury drogowej w rejonach szkół.

  • W godz. 8-16: 47 72 37299
  • W pozostałych godzinach: 47 72 37755

Apel do rodziców

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby dobrze przygotowali dzieci do samodzielnego poruszania się po drogach. Ważne jest, aby dorośli dawali dobry przykład swoim zachowaniem, przechodząc przez jezdnię w wyznaczonych miejscach i zawsze przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo najmłodszych zależy od wspólnej odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ośrodek Moczydło kończy swoją tegoroczną działalność 31 sierpnia
kąpiel pod chmurką

Gdzie jeszcze można się kąpać w Warszawie?

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni o
inwestycje

Kto wybuduje CPK? Ruszyła walka o kontrakt

Projekt budowy basenu na Bemowie z 2018 upadł z powodu braku środków na inwestycję
infrastruktura

Basen na Bemowie w końcu powstanie? Radni apelują o 65 mln zł

Raport opiera się na opiniach mieszkańców dotyczących dwóch kluczowych obszarów
IMD Smart City Index 2025

Warszawa coraz wyżej w rankingu inteligentnych miast

Planowane przerwy w dostawach prądu w Warszawie spowodowane są m.in. pracami modernizacyjnymi
media

W tych miejscach nie będzie prądu. Komunikat dla mieszkańców

Dla wielu warszawiaków i przyrodników lokalizacja inwestycji jest absolutnie niedopuszczalna
inwestycje

Zniszczą rezerwat, bo tak chciał Piłsudski? Budowa Narodowego Centrum Sportu

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo przy sprzedaży pompy ciepła
bezpieczeństwo

Zamówił pompę ciepła w sieci. Stracił 46 tys. zł

Wielki Antykwariat w Blue City. Na stoiskach można zaopatrzyć się m.in. w lektury szkolne
książka

Wielki Antykwariat w Blue City. W ofercie książki, winyle, lektury szkolne

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama