Życie Warszawy
Tea Faber broni tytułu w Rondo 1. Poznaliśmy faworytów XIV edycji Biegu na Szczyt

Publikacja: 24.03.2026 07:00

Tegoroczny Bieg na Szczyt wprowadza nowe kategorie.

M.B.
W najbliższą sobotę, 28 marca, odbędzie się XIV Bieg na Szczyt Rondo 1. W zawodach wezmą udział amatorzy oraz profesjonaliści, a oczy kibiców będą zwrócone na Teę Faber, która powalczy o swój drugi triumf w Warszawie.

W tegorocznej edycji zabraknie ubiegłorocznego zwycięzcy wśród mężczyzn, Wai Ching Soh, który niedawno został ojcem i nie pojawi się na starcie w warszawskim biurowcu. W rywalizacji kobiet sytuacja wygląda inaczej, ponieważ do walki o obronę tytułu staje Chorwatka Tea Faber, aktualna liderka światowego rankingu.

Eksperci wskazują ją jako główną kandydatkę do zwycięstwa, choć wyzwanie rzuci jej jedyna Polka w elicie – Klaudia Krajewska. Na podium aspiruje również Tsz Yau Li z Hong Kongu, zajmująca obecnie piąte miejsce w światowym zestawieniu.

Otwarta walka o męskie podium

Wśród mężczyzn rywalizacja zapowiada się wyjątkowo nieprzewidywalnie. Pod nieobecność dawnych dominatorów, takich jak Piotr Łobodziński czy Christian Riedl, szansę na sukces mają zawodnicy, którzy do tej pory kończyli zawody na dalszych pozycjach.

W gronie faworytów wymienia się doświadczonego Austriaka Klausa Hausleitnera, który przed rokiem zajął piąte miejsce. Tuż za nim finiszował Paweł Ruszała, dla którego tegoroczny bieg jest okazją do zdobycia miejsca na podium. W walce o czołowe lokaty liczyć się będą także Mateusz Marunowski oraz reprezentanci Niemiec – Andreas Fruhmann i Johannes Banzer.

Tea Faber - chorwacka obrończyni tytułu w Biegu na Szczyt wieżowca Rondo 1

Nowości i rywalizacja biznesowa

Tegoroczny Bieg na Szczyt wprowadza nowe kategorie. Po raz pierwszy wyłoniona zostanie najszybsza firma oraz najlepsi biegacze reprezentujący świat biznesu. Organizatorzy przygotowali również specjalną statuetkę dla przedsiębiorstwa, które wystawi najliczniejszą reprezentację. Co ciekawe, do biegu zgłosiły się już drużyny firm, które na co dzień mają swoje siedziby właśnie w budynku Rondo 1.

Sport w służbie pomagania

Niezmiennym elementem wydarzenia pozostaje jego charytatywny cel. Wszystkie środki pochodzące z opłat startowych są przekazywane na wsparcie podopiecznych SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku. Do tej pory w ramach biegu udało się zebrać i przekazać ponad 400 tys zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

