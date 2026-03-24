Tea Faber broni tytułu w Rondo 1. Poznaliśmy faworytów XIV edycji Biegu na Szczyt

Tegoroczny Bieg na Szczyt wprowadza nowe kategorie.
W tegorocznej edycji zabraknie ubiegłorocznego zwycięzcy wśród mężczyzn, Wai Ching Soh, który niedawno został ojcem i nie pojawi się na starcie w warszawskim biurowcu. W rywalizacji kobiet sytuacja wygląda inaczej, ponieważ do walki o obronę tytułu staje Chorwatka Tea Faber, aktualna liderka światowego rankingu.
Eksperci wskazują ją jako główną kandydatkę do zwycięstwa, choć wyzwanie rzuci jej jedyna Polka w elicie – Klaudia Krajewska. Na podium aspiruje również Tsz Yau Li z Hong Kongu, zajmująca obecnie piąte miejsce w światowym zestawieniu.
Wśród mężczyzn rywalizacja zapowiada się wyjątkowo nieprzewidywalnie. Pod nieobecność dawnych dominatorów, takich jak Piotr Łobodziński czy Christian Riedl, szansę na sukces mają zawodnicy, którzy do tej pory kończyli zawody na dalszych pozycjach.
W gronie faworytów wymienia się doświadczonego Austriaka Klausa Hausleitnera, który przed rokiem zajął piąte miejsce. Tuż za nim finiszował Paweł Ruszała, dla którego tegoroczny bieg jest okazją do zdobycia miejsca na podium. W walce o czołowe lokaty liczyć się będą także Mateusz Marunowski oraz reprezentanci Niemiec – Andreas Fruhmann i Johannes Banzer.
Tegoroczny Bieg na Szczyt wprowadza nowe kategorie. Po raz pierwszy wyłoniona zostanie najszybsza firma oraz najlepsi biegacze reprezentujący świat biznesu. Organizatorzy przygotowali również specjalną statuetkę dla przedsiębiorstwa, które wystawi najliczniejszą reprezentację. Co ciekawe, do biegu zgłosiły się już drużyny firm, które na co dzień mają swoje siedziby właśnie w budynku Rondo 1.
Niezmiennym elementem wydarzenia pozostaje jego charytatywny cel. Wszystkie środki pochodzące z opłat startowych są przekazywane na wsparcie podopiecznych SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku. Do tej pory w ramach biegu udało się zebrać i przekazać ponad 400 tys zł.
W sobotę na miejscu pojawią się także same dzieci z Kraśnika, które pokonają symboliczne 10 pięter wieżowca w towarzystwie ambasadorek stowarzyszenia: Bovskiej, Kornelii Olkuckiej oraz Mai Makowskiej. Aktywność ta ma nie tylko wymiar finansowy, ale przede wszystkim motywacyjny, budując w młodych ludziach wiarę we własne możliwości.
Areną zmagań jest jeden z najbardziej ekologicznych budynków klasy A+ w Europie Środkowo-Wschodniej. 40-piętrowa wieża przy Rondzie ONZ oferuje 66 tys. m2 powierzchni i jest uznawana za jeden z symboli dzielnicy biznesowej stolicy. Obiekt posiada prestiżowy certyfikat LEED na poziomie Platinum i był wielokrotnie nagradzany jako Budynek Roku oraz Budynek Dekady. Za projekt architektoniczny odpowiada renomowana amerykańska pracownia Skidmore, Owings & Merill.