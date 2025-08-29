Pokazy kolekcji młodych projektantów, benefis Jerzego Antkowiaka, projektanta i wieloletniego dyrektora artystycznego Mody Polskiej oraz prezentacja kolekcji będącej owocem współpracy projektantki Angeliki Józefczyk i piosenkarki Justyny Steczkowskiej. Między innymi te wydarzenia czekają na uczestników Warsaw Fashion Week SS’26, który w dniach 4-6 września odbędzie się Warszawie.



Gospodarzami wydarzeń Warszawskiego Tygodnia Mody są Browary Warszawskie oraz przestrzeń eventowa The Tides zlokalizowana przy ul. Wioślarskiej 8. Tygodnie mody uznawane są najważniejsze wydarzenia dla branży modowej. Najczęściej odbywają się cyklicznie i w zależności od pory roku poświęcone są kolekcjom na jesień/zimę lub wiosnę/lato. Za najważniejsze imprezy organizowane pod hasłem „tydzień mody” uznawane są wydarzenia organizowane w Paryżu, Mediolanie, Londynie i Nowym Yorku. Znane i cenione przez branżę wydarzenia odbywają się jednak również w innych miastach (np. w Kopenhadze).

Program Warsaw Fashion Week SS’26

„Warsaw Fashion Week SS’26 to nie tylko modowe widowisko, lecz także platforma promocji polskich projektantów, miejsce debiutów młodych talentów i przestrzeń do międzynarodowego networkingu branży fashion” – informują organizatorzy. Co czeka na uczestników Warszawskiego Tygodnia Mody?

W dniach 4-5 września w Browarach Warszawskich w ramach Designer Avenue odbywać się będą targi slow fashion, showroomy, panele, warsztaty oraz spotkania z projektantami i influencerami. Wydarzenia te są otwarte dla szerokiej publiczności.

Na 6 września zaplanowana jest Gala Główna Warsaw Fashion Week SS’26, która odbędzie się w The Tides. „Wieczór otworzy wyjątkowy moment – benefis Jerzego Antkowiaka, legendarnego projektanta i wieloletniego dyrektora artystycznego Mody Polskiej. Jego pokaz będzie hołdem dla twórczości mistrza i symbolicznym uwieńczeniem jego kariery, która przez dekady kształtowała styl i wrażliwość Polaków” – informują organizatorzy.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa oryginalnych kreacji z czasów PRL autorstwa Mody Polskiej, zestawionych z projektami młodego pokolenia twórców, a także wystawa dzieł sztuki, której kuratorem jest ArtAround Gallery. Kolejnym punktem wieczoru będą pokazy kolekcji współczesnych twórców mody – od awangardy po haute couture. Kulminacją ma być pokaz kolekcji „Glam Witch” Angeliki Józefczyk z udziałem Justyny Steczkowskiej. Piosenkarka wystąpi także z premierowym koncertem. Wystąpią również: Sławek Uniatowski, Hermes Karel. Wieczór poprowadzi Krzysztof Ibisz.