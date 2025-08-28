W ostatnią sobotę sierpnia Centrum Handlowe Westfield Arkadia zaprasza na ciekawą atrakcję muzyczno-taneczną. Na scenie wystąpią uczestnicy „Tańca z gwiazdami”. W ramach imprezy zaplanowano pokazy, konkurs i taneczne animacje integracyjne.



W ostatni weekend wakacji w C.H. Westfield Arkadia odbędzie się impreza dla fanów muzyki i tanecznych zajęć rekreacyjnych. Na wydarzenie „Śródmieście – rusz się po wakacjach” zaprasza stołeczny Urząd Dzielnicy Śródmieście. Pokaz ma charakter otwarty, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Reklama Reklama

Nauka tańca i animacje. Zaproszenie na pokaz w Śródmieściu

W ostatnią sobotę sierpnia warto zarezerwować kilka godzin na ciekawy pokaz taneczny. Impreza odbędzie się na scenie przed wejściem głównym C.H. Westfield Arkadia. Atrakcja przypadnie do gustu szczególnie fanom tańca, muzyki i widzom programu „Taniec z gwiazdami”. Organizatorzy wydarzenia zapewniają, że pokaz będzie atrakcyjny artystycznie zarówno dla starszych, jak i młodszych widzów.

Zgodnie z harmonogramem wydarzenia pokaz rozpocznie się o godz. 14. Do godz. 14:30 potrwa taneczna rozgrzewka, podczas której widzowie poznają kroki stylu latino mix. Na godz. 14:30-15:00 zaplanowano naukę podstawowych kroków salsy. Taniec będzie można poćwiczyć solo lub w parach.

Od 15:00 do 15:30 potrwają animacje integracyjne. Przewidziano także wspólne nagranie i zabawę „Taneczny TikTok”. O 15:30 rozpocznie się pokaz gwiazd imprezy, czyli tancerzy Hanny Żudziewicz (zwyciężczyni szóstego i dwunastego finału „Tańca z gwiazdami”) oraz Jacka Jeschke (trzykrotny zwycięzca finału „Tańca z gwiazdami”).