W sobotę 30 sierpnia odbędzie się pokaz taneczny w Westfield Arkadia
W ostatni weekend wakacji w C.H. Westfield Arkadia odbędzie się impreza dla fanów muzyki i tanecznych zajęć rekreacyjnych. Na wydarzenie „Śródmieście – rusz się po wakacjach” zaprasza stołeczny Urząd Dzielnicy Śródmieście. Pokaz ma charakter otwarty, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
W ostatnią sobotę sierpnia warto zarezerwować kilka godzin na ciekawy pokaz taneczny. Impreza odbędzie się na scenie przed wejściem głównym C.H. Westfield Arkadia. Atrakcja przypadnie do gustu szczególnie fanom tańca, muzyki i widzom programu „Taniec z gwiazdami”. Organizatorzy wydarzenia zapewniają, że pokaz będzie atrakcyjny artystycznie zarówno dla starszych, jak i młodszych widzów.
Zgodnie z harmonogramem wydarzenia pokaz rozpocznie się o godz. 14. Do godz. 14:30 potrwa taneczna rozgrzewka, podczas której widzowie poznają kroki stylu latino mix. Na godz. 14:30-15:00 zaplanowano naukę podstawowych kroków salsy. Taniec będzie można poćwiczyć solo lub w parach.
Od 15:00 do 15:30 potrwają animacje integracyjne. Przewidziano także wspólne nagranie i zabawę „Taneczny TikTok”. O 15:30 rozpocznie się pokaz gwiazd imprezy, czyli tancerzy Hanny Żudziewicz (zwyciężczyni szóstego i dwunastego finału „Tańca z gwiazdami”) oraz Jacka Jeschke (trzykrotny zwycięzca finału „Tańca z gwiazdami”).
Na 15:40 zaplanowano konkurs taneczny dla dzieci, a o godz. 16 rozpocznie się bitwa stylów tanecznych pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Po 16:20 wystartuje powakacyjna potańcówka. Przed godz. 17 rozpocznie się uroczyste rozdanie nagród. Te przewidziano dla najlepszych solistów i par, które odważą się zaprezentować swoje umiejętności taneczne w trakcie imprezy.