Policyjna kontrola w Konstancinie-Jeziornie zakończyła się dla 28-latka utratą samochodu i nocą w areszcie. Mężczyzna nie tylko jechał za szybko bez zapiętych pasów, ale znajdował się również pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.



Funkcjonariusze z piaseczyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali kierującego hondą na ulicy Wareckiej. Powodem interwencji było przekroczenie dozwolonej prędkości o 26 km/h oraz brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas rozmowy z 28-letnim obywatelem Gruzji mundurowi postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości, co doprowadziło do ujawnienia kolejnych naruszeń prawa.

Alkoholu i narkotyki za kierownicą

Badanie alkomatem wykazało u kierowcy 0,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zdecydowali się również na użycie narkotestu, który dał wynik pozytywny, wskazując, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. W związku z tym od zatrzymanego pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych, aby precyzyjnie określić stężenie substancji w jego organizmie.

Konsekwencje i zabezpieczenie mienia

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, policjanci zabezpieczyli samochód należący do 28-latka na policyjnym parkingu. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania pojazdami i został osadzony w policyjnej celi. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, która nadzoruje dalsze czynności procesowe.