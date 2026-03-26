Zaskakujący finał rutynowej kontroli drogowej

Standardowa procedura weryfikacji danych w policyjnych systemach informatycznych przyniosła niespodziewane rezultaty.
Podczas patrolowania ulic stolicy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zauważyli samochód marki Toyota, który stał w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Choć interwencja w nieoznakowanym radiowozie rozpoczęła się od oczywistego wykroczenia drogowego, jej przebieg szybko nabrał innego charakteru. Zatrzymywanie się w zatokach autobusowych utrudnia płynność ruchu i wpływa na bezpieczeństwo pasażerów, dlatego policjanci zdecydowali się na wylegitymowanie kierowcy.
Kierującym okazał się obywatel Azerbejdżanu. Standardowa procedura weryfikacji danych w policyjnych systemach informatycznych przyniosła niespodziewane rezultaty. Okazało się, że mężczyzna figuruje w rejestrach jako osoba poszukiwana listem gończym wydanym w lutym bieżącego roku.
Co więcej, jego dane widniały w systemie Interpolu pod tak zwaną czerwoną notą, co oznacza najwyższy stopień poszukiwań międzynarodowych w celu ekstradycji lub podobnych działań prawnych. Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji i przeprowadzeniu czynności procesowych trafił do policyjnego aresztu.
Policja przypomina, że zatoki autobusowe nie są miejscami do postoju dla samochodów osobowych. W tym konkretnym przypadku złamanie prostego przepisu drogowego stało się bezpośrednią przyczyną zakończenia ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości.