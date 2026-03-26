Zatrzymanie wora w zakonie w Warszawie. Finał wspólnej akcji służb

Policjanci z Woli oraz funkcjonariusze ABW zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy, który ukrywał się w jednym z warszawskich hoteli. Mężczyzna o wysokiej randze w strukturach mafijnych przebywał w Polsce nielegalnie i trafił już w ręce Straży Granicznej.



Wspólna operacja kryminalnych z warszawskiej Woli oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała na celu namierzenie i usunięcie z kraju osoby powiązanej z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Zatrzymany 44-latek to postać o szczególnej hierarchii w świecie przestępczym. Posiada on tytuł wora w zakonie, co w strukturach mafijnych wywodzących się z obszaru byłego ZSRR oznacza najwyższy stopień wtajemniczenia i ogromne wpływy. Choć tacy liderzy nie zawsze osobiście dokonują przestępstw na terenie Polski, ich obecność jest monitorowana przez służby jako realne zagrożenie dla porządku publicznego.

Po ujęciu 44-latek został przewieziony do komendy na Woli, gdzie przeprowadzono z jego udziałem niezbędne czynności.

Kryminalna przeszłość i zatrzymanie w hotelu

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że obywatel Ukrainy ma za sobą bogatą przeszłość kryminalną. Wcześniej był skazany za poważne czyny, w tym za zabójstwo. Jego aktywność koncentrowała się na udziale w konfliktach między grupami przestępczymi oraz zarządzaniu strukturami mafijnymi.

Dzięki działaniom operacyjnym służby ustaliły, że mężczyzna przebywa w Warszawie, mimo że wcześniej wydano wobec niego decyzję o zakazie pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Do zatrzymania doszło w jednym ze stołecznych hoteli, gdzie poszukiwany próbował się ukrywać.