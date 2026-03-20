Poranne naloty w Warszawie. 18 zatrzymanych, akcja objęła bazary i ulice miasta

W działania zaangażowani byli przedstawiciele służb z różnych pionów
W czwartek w Warszawie od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze prowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości oraz cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. W efekcie zatrzymano 18 osób, które trafiły już do aresztów i zakładów karnych.
W działania zaangażowani byli policjanci z różnych pionów Komendy Stołecznej Policji, w tym wydziałów patrolowych, drogowych oraz kryminalnych. Wsparcie zapewnił także Oddział Prewencji Policji oraz funkcjonariusze z Ochoty i Pragi Północ.
Kluczowa okazała się współpraca z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Krajową Administracją Skarbową. Dzięki temu możliwe było szybkie sprawdzanie legalności pobytu cudzoziemców oraz skuteczne działania kontrolne w wielu punktach miasta.
W akcji wykorzystano także psy policyjne, które pomagały w wykrywaniu narkotyków i innych nielegalnych substancji.
Wśród zatrzymanych znalazło się 3 obywateli Polski oraz aż 15 cudzoziemców. To zarówno osoby przebywające w kraju nielegalnie, jak i podejrzani czy skazani, którzy unikali odbycia kary więzienia.
Szczególną uwagę zwraca fakt, że trzech cudzoziemców figurowało w systemie SIS, co oznacza, że byli poszukiwani na poziomie międzynarodowym. Pięć osób przekazano Straży Granicznej z wnioskami o zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia.
Jednym z głównych punktów działań było targowisko przy ul. Bakalarskiej oraz bazar przy ul. Różyckiego.
Jednym z głównych punktów działań było targowisko przy ul. Bakalarskiej oraz bazar przy ul. Różyckiego. To tam funkcjonariusze prowadzili kontrole handlarzy, sprawdzali boksy i weryfikowali osoby przebywające na miejscu.
W akcji wykorzystano także psy policyjne, które pomagały w wykrywaniu narkotyków i innych nielegalnych substancji. Łącznie sprawdzono tożsamość ponad 400 osób.
Podczas działań nie zabrakło konkretnych znalezisk. Zatrzymano m.in. 45-letniego obywatela Nigerii, który posiadał znaczną ilość mefedronu i marihuany.
Policjanci zabezpieczyli również:
Z kolei funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili niemal 12 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy o wartości około 12 tysięcy złotych.
Na drodze skontrolowano 52 osoby, w tym świadczące usługi przewozu pasażerów.
Akcja objęła także kierowców – skontrolowano 52 osoby, w tym świadczące usługi przewozu pasażerów.
Służby podkreślają, że takie działania mają realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Zatrzymywanie osób poszukiwanych i kontrola legalności pobytu cudzoziemców to jeden z kluczowych elementów walki z przestępczością w stolicy.
Warszawa pokazuje, że współpraca różnych formacji może przynieść szybkie i konkretne efekty – a podobnych akcji można spodziewać się także w przyszłości.