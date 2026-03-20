Poranne naloty w Warszawie. 18 zatrzymanych, akcja objęła bazary i ulice miasta

Szeroko zakrojona akcja stołecznych służb przyniosła konkretne efekty. Zatrzymano 18 osób, w tym poszukiwanych i cudzoziemców przebywających nielegalnie. Sprawdzono ponad 400 osób.



W czwartek w Warszawie od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze prowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości oraz cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. W efekcie zatrzymano 18 osób, które trafiły już do aresztów i zakładów karnych.

Uderzenie w wielu punktach miasta

W działania zaangażowani byli policjanci z różnych pionów Komendy Stołecznej Policji, w tym wydziałów patrolowych, drogowych oraz kryminalnych. Wsparcie zapewnił także Oddział Prewencji Policji oraz funkcjonariusze z Ochoty i Pragi Północ.

Kluczowa okazała się współpraca z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Krajową Administracją Skarbową. Dzięki temu możliwe było szybkie sprawdzanie legalności pobytu cudzoziemców oraz skuteczne działania kontrolne w wielu punktach miasta.

W akcji wykorzystano także psy policyjne, które pomagały w wykrywaniu narkotyków i innych nielegalnych substancji. Foto: policja

Zatrzymani: Polacy i cudzoziemcy

Wśród zatrzymanych znalazło się 3 obywateli Polski oraz aż 15 cudzoziemców. To zarówno osoby przebywające w kraju nielegalnie, jak i podejrzani czy skazani, którzy unikali odbycia kary więzienia.