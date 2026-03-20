Życie Warszawy
Poranne naloty w Warszawie. 18 zatrzymanych, akcja objęła bazary i ulice miasta

Publikacja: 20.03.2026 17:45

W działania zaangażowani byli przedstawiciele służb z różnych pionów

W działania zaangażowani byli przedstawiciele służb z różnych pionów

Foto: policja

M.B.
Szeroko zakrojona akcja stołecznych służb przyniosła konkretne efekty. Zatrzymano 18 osób, w tym poszukiwanych i cudzoziemców przebywających nielegalnie. Sprawdzono ponad 400 osób.

W czwartek w Warszawie od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze prowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości oraz cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. W efekcie zatrzymano 18 osób, które trafiły już do aresztów i zakładów karnych.

Uderzenie w wielu punktach miasta

W działania zaangażowani byli policjanci z różnych pionów Komendy Stołecznej Policji, w tym wydziałów patrolowych, drogowych oraz kryminalnych. Wsparcie zapewnił także Oddział Prewencji Policji oraz funkcjonariusze z Ochoty i Pragi Północ.

Kluczowa okazała się współpraca z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Krajową Administracją Skarbową. Dzięki temu możliwe było szybkie sprawdzanie legalności pobytu cudzoziemców oraz skuteczne działania kontrolne w wielu punktach miasta.

W akcji wykorzystano także psy policyjne, które pomagały w wykrywaniu narkotyków i innych nielegalnych substancji.

W akcji wykorzystano także psy policyjne, które pomagały w wykrywaniu narkotyków i innych nielegalnych substancji.

Foto: policja

Zatrzymani: Polacy i cudzoziemcy

Wśród zatrzymanych znalazło się 3 obywateli Polski oraz aż 15 cudzoziemców. To zarówno osoby przebywające w kraju nielegalnie, jak i podejrzani czy skazani, którzy unikali odbycia kary więzienia.

Szczególną uwagę zwraca fakt, że trzech cudzoziemców figurowało w systemie SIS, co oznacza, że byli poszukiwani na poziomie międzynarodowym. Pięć osób przekazano Straży Granicznej z wnioskami o zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia.

Jednym z głównych punktów działań było targowisko przy ul. Bakalarskiej oraz bazar przy ul. Różyckie

Jednym z głównych punktów działań było targowisko przy ul. Bakalarskiej oraz bazar przy ul. Różyckiego.

Foto: policja

Kontrole na bazarach i ulicach

Jednym z głównych punktów działań było targowisko przy ul. Bakalarskiej oraz bazar przy ul. Różyckiego. To tam funkcjonariusze prowadzili kontrole handlarzy, sprawdzali boksy i weryfikowali osoby przebywające na miejscu.

W akcji wykorzystano także psy policyjne, które pomagały w wykrywaniu narkotyków i innych nielegalnych substancji. Łącznie sprawdzono tożsamość ponad 400 osób.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Azerbejdżanu w wieku 22 i 23 lat.
bezpieczeństwo
Narkotykowy arsenał na Ursynowie. Policjanci zatrzymali dwóch Azerów

Narkotyki, podróbki i nielegalne papierosy

Podczas działań nie zabrakło konkretnych znalezisk. Zatrzymano m.in. 45-letniego obywatela Nigerii, który posiadał znaczną ilość mefedronu i marihuany.

Policjanci zabezpieczyli również:

  • niemal 0,3 kg suszu THC,
  • kilkaset kosmetyków z podrobionymi znakami towarowymi.

Z kolei funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili niemal 12 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy o wartości około 12 tysięcy złotych.

Na drodze skontrolowano 52 osoby, w tym świadczące usługi przewozu pasażerów.

Na drodze skontrolowano 52 osoby, w tym świadczące usługi przewozu pasażerów.

Foto: policja

Kontrole kierowców i bezpieczeństwo

Akcja objęła także kierowców – skontrolowano 52 osoby, w tym świadczące usługi przewozu pasażerów.

Służby podkreślają, że takie działania mają realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Zatrzymywanie osób poszukiwanych i kontrola legalności pobytu cudzoziemców to jeden z kluczowych elementów walki z przestępczością w stolicy.

Warszawa pokazuje, że współpraca różnych formacji może przynieść szybkie i konkretne efekty – a podobnych akcji można spodziewać się także w przyszłości.

Budynek hali z elewacją w nturalnych kolorach ma łatwo się wkopmonować w zieleń Pola Mokotowskiego
infrastruktura sportowa

Jest wykonawca hali dla Nowej Skry za ponad 237 mln zł

Główną ideą przyświecającą radnym jest stworzenie modelu, w którym pacjent otrzymuje pełne wsparcie
terapia uzależnień

Radni KO chcą budowy nowego ośrodka dla uzależnionych w Warszawie. Wskazano lokalizację

W 2024 r. w Warszawie zwolnionych zostało 1781 lokali
mieszkania służbowe

Jak długa jest kolejka po mieszkania dla nauczycieli i służb?

Do śmierci funkcjonariusza na służbie doszło 10 marca 2026 r. w rejonie Placu Szembeka
Straż miejska

Zabrakło trzech tygodni. Nowe fakty w sprawie śmierci strażnika na Placu Szembeka

Zarzuty związane bezpośrednio z prowadzeniem gier hazardowych przedstawiono 11 pracownikom skontrolo
bezpieczeństwo

Hazardowe imperium rozbite przez mazowiecką KAS

Ponadliczbowe pojemniki na śmieci stoją często na trawnikach
gospodarka odpadami

Śmieci na zapas, dziki na patrolu. Ktoś tu sprząta przed czasem?

Ujęcie z policyjnej kamery pokazujące motocyklistę, który przekroczył 250 km/h na autostradzie
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ponad 250 km/h na autostradzie. Motocyklista bez uprawnień zatrzymany

Urzędnicy przekonują, że nie stwierdzono, aby którekolwiek ze zwierząt poniosło jakiekolwiek konsekw
zwierzę warszawskie

Zamarznięta woda i karma w schronisku dla zwierząt? „To wynika z praw fizyki”

