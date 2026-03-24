Życie Warszawy
Zatrzymana kobieta z czerwoną notą Interpolu

Publikacja: 24.03.2026 09:15

40-latka dopuściła się na terenie Ukrainy poważnego przestępstwa skierowanego przeciwko życiu i zdrowiu

M.B.
Policjanci z Piaseczna, interweniując w sprawie zakłócania ciszy nocnej, zatrzymali 40-letnią obywatelkę Ukrainy. Kobieta była poszukiwana międzynarodowym nakazem aresztowania za poważne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

W sobotni wieczór, 21 marca 2026 roku, oficer dyżurny z Piaseczna odebrał zgłoszenie dotyczące uciążliwego hałasu w jednym z domów jednorodzinnych. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego.

40-latka dopuściła się na terenie Ukrainy poważnego przestępstwa skierowanego przeciwko życiu i zdrowiu.

Choć po przyjeździe pod wskazany adres policjanci nie potwierdzili trwającej imprezy, postanowili rutynowo wylegitymować obecną tam kobietę. Po sprawdzeniu danych 40-letniej obywatelki Ukrainy w policyjnym systemie informacyjnym okazało się, że jest ona osobą poszukiwaną przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości.

Dane kobiety figurowały w bazie Interpolu od czerwca 2024 roku

Siedem lat więzienia i nakaz aresztowania

Dane kobiety figurowały w bazie Interpolu od czerwca 2024 roku. Została ona objęta tak zwaną czerwoną notą, co jest równoznaczne z międzynarodowym nakazem aresztowania i ekstradycji. Z wpisu wynikało, że 40-latka dopuściła się na terenie Ukrainy poważnego przestępstwa skierowanego przeciwko życiu i zdrowiu. Zgodnie z wyrokiem tamtejszego sądu, kobieta ma do odbycia karę 7 lat pozbawienia wolności.

Mechanizm działania czerwonej noty Interpolu

Czerwona nota to najwyższy stopień międzynarodowego poszukiwania, który umożliwia organom ścigania na całym świecie identyfikację i zatrzymanie osób podejrzanych lub skazanych za najcięższe przewinienia. Na tę listę trafiają sprawcy zabójstw, rozbojów, handlu narkotykami czy oszustw na dużą skalę.

Informacja o poszukiwanej jest dostępna dla służb w 196 krajach członkowskich organizacji. Zatrzymana w Piasecznie kobieta spędziła noc w policyjnej celi i obecnie oczekuje na procedurę deportacyjną, po której trafi do ukraińskiego zakładu karnego.

