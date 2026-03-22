Życie Warszawy
Zatrzymanie po brutalnym ataku w centrum Warszawy

Publikacja: 22.03.2026 07:00

Foto: policja

M.B.
Policjanci ze Śródmieścia schwytali 48-latka, który dotkliwie pobił młodego mężczyznę w okolicach Pasażu Wiecha. Poszkodowany w stanie krytycznym trafił do szpitala, a napastnikowi grozi teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w samym sercu stolicy, na Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Monitoring zarejestrował moment, w którym napastnik podszedł do siedzącego na ławce 20-letniego obywatela Ukrainy znajdującego się w kryzysie bezdomności i zaczął go bić.

Po zakończeniu ataku poszkodowany stracił przytomność i spadł z siedziska. Służby ratunkowe przetransportowały go do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Obrażenia głowy, których doznał młody mężczyzna, okazały się bardzo poważne.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Foto: policja

Szybka akcja policjantów z Wilczej

Funkcjonariusze z wydziału mienia oraz wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzięki działaniom operacyjnym i analizie zebranych danych, 48-letni obywatel Polski został namierzony zaledwie kilka godzin po incydencie. Policjanci zatrzymali go na terenie Parku Świętokrzyskiego. Jak się okazało, mężczyzna również był osobą w kryzysie bezdomności.

Dawny spór powodem agresji

Podczas przesłuchań i gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili prawdopodobny motyw działania sprawcy. Kilka dni przed pobiciem między mężczyznami miało dojść do sprzeczki słownej o podłożu obyczajowym. Starszy z nich poczuł się urażony zachowaniem 20-latka i gdy spotkał go ponownie w centrum miasta, postanowił zaatakować. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią wymierzenia sprawiedliwości na własną rękę.

Tymczasowy areszt dla napastnika

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, która nadzoruje postępowanie, wystąpiła do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanego. Sąd przychylił się do tej argumentacji i zastosował wobec 48-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za to przestępstwo grozi mu wieloletnie więzienie.

