Wypadek z udziałem rowerzysty w centrum. Pomogli policjanci

Do zdarzenia doszło dziś ok. godz.8:30. Funkcjonariusze, którzy pierwsi dotarli na miejsce wypadku, natychmiast zajęli się rannym rowerzystą.
Wykorzystali przy tym swoje przygotowanie z zakresu ratownictwa przedmedycznego, co pozwoliło zabezpieczyć poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem karetki. Takie szybkie działanie w pierwszych minutach po wypadku jest kluczowe dla zdrowia osób biorących udział w zdarzeniach drogowych.
Wkrótce po zgłoszeniu na skrzyżowaniu pojawił się zespół ratownictwa medycznego oraz mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Po wstępnym opatrzeniu przez medyków, rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie przejdzie dalsze badania diagnostyczne.
Obecnie na miejscu pracują policjanci stołecznej drogówki, którzy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego potrącenia. Funkcjonariusze sprawdzają, jak doszło do kontaktu samochodu osobowego z jednośladem i kto zawinił w tej sytuacji. Kierowcy poruszający się w rejonie Muranowskiej i Bonifraterskiej powinni liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu podczas trwania policyjnych czynności.