Życie Warszawy
Wypadek z udziałem rowerzysty w centrum. Pomogli policjanci

Publikacja: 22.03.2026 13:10

Funkcjonariusze, którzy pierwsi dotarli na miejsce wypadku, natychmiast zajęli się rannym rowerzystą.

Foto: policja

M.B.
Na skrzyżowaniu ulic Muranowskiej i Bonifraterskiej doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili policjanci, którzy pojawili się na miejscu tuż po zdarzeniu. Rowerzysta trafił już do szpitala.

Do zdarzenia doszło dziś ok. godz.8:30. Funkcjonariusze, którzy pierwsi dotarli na miejsce wypadku, natychmiast zajęli się rannym rowerzystą.

Wykorzystali przy tym swoje przygotowanie z zakresu ratownictwa przedmedycznego, co pozwoliło zabezpieczyć poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem karetki. Takie szybkie działanie w pierwszych minutach po wypadku jest kluczowe dla zdrowia osób biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Służby na miejscu i transport do szpitala

Wkrótce po zgłoszeniu na skrzyżowaniu pojawił się zespół ratownictwa medycznego oraz mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Po wstępnym opatrzeniu przez medyków, rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie przejdzie dalsze badania diagnostyczne.

Wyjaśnianie przyczyn zdarzenia

Obecnie na miejscu pracują policjanci stołecznej drogówki, którzy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego potrącenia. Funkcjonariusze sprawdzają, jak doszło do kontaktu samochodu osobowego z jednośladem i kto zawinił w tej sytuacji. Kierowcy poruszający się w rejonie Muranowskiej i Bonifraterskiej powinni liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu podczas trwania policyjnych czynności.

