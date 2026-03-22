Wypadek z udziałem rowerzysty w centrum. Pomogli policjanci

Na skrzyżowaniu ulic Muranowskiej i Bonifraterskiej doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili policjanci, którzy pojawili się na miejscu tuż po zdarzeniu. Rowerzysta trafił już do szpitala.



Do zdarzenia doszło dziś ok. godz.8:30. Funkcjonariusze, którzy pierwsi dotarli na miejsce wypadku, natychmiast zajęli się rannym rowerzystą.

Reklama Reklama

Wykorzystali przy tym swoje przygotowanie z zakresu ratownictwa przedmedycznego, co pozwoliło zabezpieczyć poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem karetki. Takie szybkie działanie w pierwszych minutach po wypadku jest kluczowe dla zdrowia osób biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Służby na miejscu i transport do szpitala

Wkrótce po zgłoszeniu na skrzyżowaniu pojawił się zespół ratownictwa medycznego oraz mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Po wstępnym opatrzeniu przez medyków, rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie przejdzie dalsze badania diagnostyczne.