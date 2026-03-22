Pogrom w cieniu Zmartwychwstania

Uzbrojeni w pałki i noże napastnicy otaczali swe ofiary – często starszych, schorowanych ludzi, by katowanym odciąć drogę ucieczki. Foto: Muzeum Getta Warszawskiego

Cichy głos sprzeciwu

Antyżydowskie wystąpienia potępił kościół katolicki, jednak nie zmieniło to znacząco sytuacji; nie było natomiast reakcji ze strony Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa. Najważniejsza grupa bandytów atakujących Żydów na ulicach związana była z Narodową Organizację Radykalną, kierowaną przez Andrzeja Świetlickiego – przed wojną członka ONR Falanga. Wiele wskazuje na to, że plan wydarzeń ustalono wcześniej z Niemcami – byli przygotowani, zajścia filmowali w celach propagandowych. Po ośmiu dniach pogromu – wyjątkowo długiego, i wspominanego potem jako „pogrom bez końca”, policja opanowała sytuację. Relacje świadków – Ludwika Landaua, Chaima Kapłana czy rabina Szymona Huberbanda dają obraz tych wydarzeń; podobnie jak relacje z archiwum Oneg Szabat.

Uzbrojeni w pałki i noże napastnicy otaczali swe ofiary – często starszych, schorowanych ludzi, by katowanym odciąć drogę ucieczki. Mimo dantejskich scen, chodników usłanych szkłem rozbitych sklepowych witryn, przemocy przez kolejne dni nikt nie próbował opanować. Część polskich sprzedawców – w obawie o własne sklepy, umieściła na wystawach prowizoryczne szyldy: „Sklep chrześcijański”.

My i oni

Przeważająca część ludności, choć podzielona, pozostała bierna. Zgodnie z perfekcyjnie zaplanowanym scenariuszem, wedle z jednej ze spisanych relacji, to niemiecka żandarmeria wymusiła na polskiej policji zaprowadzenie porządku. Wśród motywacji sprawców dominował zapewne motyw rabunkowy; Niemcom chodziło nie tyle o ograbienie sklepów, co rozpalenie nastrojów antysemickich i zastraszenie ludności żydowskiej.

Chaim Kapłan – nauczyciel i pamiętnikarz, był tego świadomy; w tych dniach napisał o ulicy Nalewki, niegdyś tętniącej życiem i gwarem sklepów: „Chuligani tu nie przychodzą, bo sklepy są tu już puste i ograbione, ale z innych ulic, gdzie można jeszcze znaleźć na wpółotwarte żydowskie sklepy, dochodzą odgłosy brzdęku szyb rozbijanych przez patriotyczną polską młodzież wykonującą swoją pracę pod opieką zdobywcy, który stoi obok z aparatem, wieńcząc te zbrodnie”.

W dniach poprzedzających wybuch zamieszek w katolickich domach trwały przygotowania do świąt; brakło żywności, sklepy świeciły pustkami. Atmosfera stawała się napięta, jednocześnie prasa podziemna ostrzegała przed niemieckimi prowokacjami. Zaś Niemcy, by nagrodzić uczestników pogromu, zezwalali na grabież towaru z żydowskich sklepów, co dodatkowo rozpalało emocje.

Nieco później, gdy powstawały mury getta, Żydom tłumaczono, że ochronią ich przed pogromami. Na zdjęciu budowa muru getta na ulicy Świętokrzyskiej Foto: Fotopolska

Nieco później, gdy powstawały mury getta, Żydom tłumaczono, że ochronią ich przed pogromami – te słowa do przewodniczącego Judenratu, Adama Czerniakowa, wypowiedział jeden z wysokich niemieckich urzędników. Ale w dniach pogromu, jeszcze przed powstaniem getta, żydowska ludność zorganizowała samoobronę – głównie robotników i członów Bundu, wspieranych przez polskich sympatyków PPS.

Dochodziło do starć, wielu Żydów pobito. Ale też milicja Bundu prowadziła akcje odwetowe; do starć doszło w rejonie Solnej, Hal Mirowskich, Placu Grzybowskiego, Zamenhofa czy Karmelickiej. Wspomniany mur getta jeszcze pogłębił społeczny podział – przyczyniło się oczywiście do tego wprowadzone przez Niemców drakońskie prawo przewidujące surowe kary za pomoc Żydom.

Chłopiec, który ukradł jabłko

Ogromną rolę w zajściach odegrały emocje, wywołane plotką upowszechnioną przez endecką gazetę „Polska Żyje!”:

„W Warszawie zaszedł następujący wypadek: chłopiec ściągnął handlarce żydówce jabłko ze straganu. Kilku Żydów pognało za nim. Dopadli. Zatłukli na śmierć. Zabili dziecko za to, że ukradło jabłko. Nie dociekamy dziś, czy zbrodnia ta została popełniona bezmyślnie, czy też »inni szatani byli tam czynni«, a całe zajście stanowiło tragiczną prowokację? W każdym razie zbrodnia nie wywołała kary ze strony władz [okupacyjnych], natomiast pociągnęła wybuch odruchowego samosądu tłumu. Jęto tłuc szyby w sklepach żydowskich, bić Żydów i grabić zawartość rozbitych sklepów. Wyrostki obrzucali cegłami gromady Żydów pędzonych na roboty. Z dzielnicy żydowskiej rozruchy przeniosły się na całe prawie miasto. Przez cały dzień trwały ekscesa, którym władze niemieckie nie tylko nie przeciwdziałały, lecz okazywały daleko idące poparcie”.

Mur getta jeszcze pogłębił społeczny podział – przyczyniło się oczywiście do tego wprowadzone przez Niemców drakońskie prawo przewidujące surowe kary za pomoc Żydom. Na zdjęciu podzielona murem ulica Grzybowska Foto: mat. arch.

Wybacz nam nasze winy

Chłopiec w rzeczywistości został prawdopodobnie pobity, lecz przeżył. Niezależnie od tego niemieccy żołnierze starali się napuszczać na Żydów polski motłoch; Marek Edelman pisał po wojnie o lotnikach Luftwaffe płacącym po 4 złote za każdy dzień udziału w pogromie. Wiadomo też o pomocnictwie, i rozwożeniu ciężarówkami polskich bojówkarzy; inne relacje mówią o udziale w pogromie dzieci – niektórzy z atakujących mieli zaledwie 8-10 lat.

Część napastników biła napotkanych ludzi, inni demolowali sklepy. Bardzo cenna jest relacja Emanuela Ringelbluma opublikowana w „Stosunkach polsko-żydowskich”: „Szedł tłum z 200–300 osób uzbrojonych w drągi, kije i łomy żelazne, na przedzie młodzi lotnicy (żołnierze Luftwaffe – przyp. red.) z rewolwerami w ręku. Pochód zamykali aryjczycy, starsi wiekiem, kierujący ekscesami, którzy bezustannie porozumiewali się z Niemcami i wydawali bandzie opryszków dyspozycje. Tłum wybijał po drodze szyby w oknach. W bramach stały grupy Żydów, uzbrojonych w drągi i kije, przygotowanych do obrony. Na rogu ulic Franciszkańskiej i Wałowej tłum chuliganów natknął się na kilkudziesięciu robotników żydowskich, uzbrojonych w drągi żelazne, którymi odbijali lód. Doszło do walki, w której padli: 1 chuligan i 2 Żydów”.

Niestety, ranga późniejszych wydarzeń wyparła z powszechnej świadomość Pogrom Wielkanocny. Utworzenie getta, panujący tam głód i machina zbrodni w Trebllince sprawiły, że pamięć o tych wydarzeniach się zatarła. Ludność polska, zobaczywszy na własne oczy zbrodnię ludobójstwa, chciała to wyprzeć, przemilczeć; wielu było takich, którzy zapewne chcieli zapomnieć.

Warto pamiętać o wydarzeniach Wielkiego Piątku 1940, i rzec z myślą o tym: wybacz nam nasze winy.