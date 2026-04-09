Przy ul. Szubińskiej powstanie nowoczesny dom opieki dla seniorów. Inwestycja za 61 mln zł to 153 komfortowe miejsca dla chorych oraz bezpieczny schron dla mieszkańców. Warszawa udowadnia, że zdrowie i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze.



Warszawiacy starzeją się, a wraz z tym rosną ich potrzeby. Dziś w stolicy żyje ponad 450 tysięcy osób powyżej 60. roku życia. Aby zapewnić im godne warunki i profesjonalne wsparcie medyczne, miasto właśnie przypieczętowało kolejną kluczową inwestycję. Przy ul. Szubińskiej 4 na Bielanach powstanie nowoczesny ośrodek opieki długoterminowej, który łączy w sobie funkcję medyczną z nowoczesną infrastrukturą ochronną.

Reklama Reklama

Komfort i profesjonalizm przy Szubińskiej

Nowy budynek na Bielanach to nie tylko mury, ale przede wszystkim spokój dla rodzin i pacjentów. Na czterech kondygnacjach o powierzchni ponad 6000 m² zaplanowano 153 miejsca w wygodnych jedno- i dwuosobowych pokojach, z których każdy będzie posiadał własną łazienkę.

Pacjenci nie będą zdani tylko na siebie – na miejscu czekać będzie zespół ekspertów: geriartrzy, neurolodzy, rehabilitanci oraz psycholodzy. Co ciekawe, inwestycja ma służyć całej lokalnej społeczności. Nowoczesne sale rehabilitacyjne rano będą dostępne dla pacjentów, a po południu otworzą swoje drzwi dla mieszkańców dzielnicy. Całość dopełni ogród i zielone tereny rekreacyjne, idealne do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Podziemna tarcza, czyli bezpieczeństwo pod stopami

To, co wyróżnia inwestycję przy Szubińskiej, to jej podwójna rola. Zgodnie z najnowszymi standardami, w podziemnej części budynku powstanie Miejsce Doraźnego Schronienia. W normalnych warunkach przestrzeń ta będzie służyć jako parking i magazyn, ale w razie zagrożenia zapewni bezpieczne schronienie dla 350 osób (w tym 50 osób z niepełnosprawnościami). W sytuacjach kryzysowych podziemia będą mogły przyjąć nawet do 600 osób.

To element szerszego programu „Podziemna Tarcza”. Warszawa intensywnie modernizuje schrony i dostosowuje infrastrukturę miejską – od stacji metra po szpitale – by realnie wzmocnić ochronę cywilną w stolicy.

Teren przy ulicy Szubińskiej 4 jest już przygotowany do rozpoczęcia budowy Foto: mat. pras.

Ambicje Warszawy: Tysiąc miejsc do 2027 roku

Budowa na Bielanach, realizowana przez konsorcjum firm PBO i WODPOL, to kolejny krok w wielkim planie miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiada, że dzięki tej inwestycji już wkrótce Warszawa będzie dysponować bazą ponad tysiąca miejsc opieki długoterminowej.

Warto przypomnieć, że podobne standardy działają już na Białołęce – przy ul. Mehoffera powstały dwa domy opieki warte 74 mln zł. Na horyzoncie widać już kolejne zmiany:

Modernizacja na Solcu: Za ponad 100 mln zł powstanie tam 100 nowych miejsc opiekuńczo-leczniczych.

Nowy oddział geriatryczny: Na Solcu zaplanowano również specjalistyczny oddział na 30 łóżek.

Więcej niż opieka stacjonarna

Miasto nie ogranicza się jedynie do budowania nowych ośrodków. Równolegle rozwijane są programy profilaktyczne, które mają pomóc seniorom jak najdłużej cieszyć się zdrowiem. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych szczepień przeciw półpaścowi, badań w kierunku osteoporozy czy zajęć usprawniających.

Nowy dom opieki przy ul. Szubińskiej ma zostać oddany do użytku do końca 2027 roku, stając się jednym z najnowocześniejszych punktów na medycznej mapie Warszawy.