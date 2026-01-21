-5.3°C
1016.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa kontynuuje program budowy wind w miejskich kamienicach

Publikacja: 21.01.2026 10:10

Winda na Strzeleckiej 42 jeszcze osłonięta ochronną folią

Winda na Strzeleckiej 42 jeszcze osłonięta ochronną folią

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy kolejnych warszawskich budynków wielorodzinnych zyskują ułatwienia w codziennym przemieszczaniu się dzięki systematycznej rozbudowie infrastruktury dźwigowej.

Nowoczesne urządzenie przy ulicy Strzeleckiej 42 to kolejny etap szeroko zakrojonego programu, który ma na celu likwidację wykluczenia osób o ograniczonej mobilności oraz podniesienie standardu życia w historycznej zabudowie stolicy.

Nowa inwestycja na Pradze-Północ

Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 42 mogą już korzystać z nowoczesnego dźwigu osobowego. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Kabina windy jest przeszklona bezpiecznym szkłem, a drzwi wykonano ze stali nierdzewnej. Wewnątrz zamontowano nowoczesny szklany panel dyspozycji z podświetlanymi przyciskami, klimatyzację oraz system monitoringu. Dostęp do windy jest zabezpieczony i odbywa się za pomocą chipów, w które wyposażono lokatorów budynku.

Podobne rozwiązania stają się standardem w miejskich zasobach mieszkaniowych, szczególnie tam, gdzie dotychczasowy brak windy stanowił barierę dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi czy rodziców z małymi dziećmi.

Warszawa od 2019 roku realizuje dedykowany program doposażania budynków wielokondygnacyjnych w dźwig

Warszawa od 2019 roku realizuje dedykowany program doposażania budynków wielokondygnacyjnych w dźwigi osobowe.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Efekty i plany warszawskiego programu budowy wind

Warszawa od 2019 roku realizuje dedykowany program doposażania budynków wielokondygnacyjnych w dźwigi osobowe. W latach 2019–2025 w 34 budynkach zamontowano 36 wind, co wiązało się z wydatkami rzędu 26,6 mln zł. Działania te są kluczowym elementem walki z wykluczeniem, zapobiegając sytuacjom, w których osoby starsze stają się więźniami we własnych domach.

Perspektywa do 2030 roku zakłada dalszą intensyfikację prac. Miasto planuje montaż kolejnych 27 wind w 17 nieruchomościach położonych na terenie Pragi-Północ, Woli oraz Włoch. Z budżetu stolicy zarezerwowano na ten cel niemal 47 mln zł. Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku, podczas gdy pozostałe obiekty znajdują się na etapie projektowania lub przygotowania dokumentacji.

Windy jako element kompleksowej modernizacji

Instalacja urządzeń dźwigowych odbywa się nie tylko w ramach odrębnego programu budowy wind, ale również podczas generalnych remontów i modernizacji kamienic. Do tej pory w 8 wyremontowanych budynkach, w tym w kamienicy przy ulicy Solec 46 na Śródmieściu, zainstalowano 9 nowych urządzeń. W kolejce do montażu czeka obecnie 19 następnych dźwigów, które będą uruchamiane wraz z postępami prac renowacyjnych w wyłączonych wcześniej z użytku budynkach.

Polecane
Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Marki
konkurs architektoniczny
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Program miejski obejmuje nie tylko budynki należące w całości do Warszawy. Ratusz deklaruje również wsparcie dla nieruchomości wspólnotowych, w których miasto posiada udziały. W takich przypadkach decyzja o inwestycji zależy od uchwały właścicieli wspólnoty. Jeśli zapadnie decyzja o montażu windy, miasto partycypuje w kosztach przedsięwzięcia proporcjonalnie do swoich udziałów, na takich samych zasadach jak pozostali członkowie wspólnoty.

Obecnie w zasobach miejskich funkcjonuje już 45 nowych wind w 42 obiektach, a dynamiczny rozwój tej infrastruktury ma trwać przez najbliższe lata, czyniąc Warszawę miejscem bardziej dostępnym i przyjaznym dla wszystkich grup społecznych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W wyniku wypadku na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zmarł 6-letni chłopiec
Aktualności

Koniec „autostrady" w środku Warszawy? Ratusz zapowiada zmiany po wypadku na Grochowskiej

Jeden ze zgłoszonych projektów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przewiduje loty balonem d
budżet obywatelski 2027

Legalny drift, magiczne sztuczki i gadające rzeźby. Czego chcą warszawiacy?

Sygnały o trudnych warunkach na chodnikach docierają z wielu części miasta
miasto w zimie

Warszawa nie radzi sobie z odśnieżaniem chodników. Miasto jak tor przeszkód

Prawidłowy przebieg 34. Finału WOŚP zależy od wzajemnej uważności.
34. finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy

Bezpieczny WOŚP. Policja przypomina o zasadach ochrony

Gdy zwierzę ulegnie wychłodzeniu, należy mu zapewnić stopniowe dogrzewanie
zwierzę warszawskie

Mrozy to sprawdzian z empatii. Jak skutecznie zadbać o zwierzęta zimą?

Rola babć i dziadków w strukturze społecznej Mazowsza stale rośnie
święto

Babcia i dziadek – filary rodziny i społeczeństwa. Mazowsze w liczbach z okazji ich świąt

Wybita z osi jazdy toyota dachowała i sunąc na nim wpadła w oczekujących na zielone światło pieszych
bezpieczeństwo ruch drogowego

Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Prokuratura stawia zarzuty obojgu kierowcom

Warszawski „żyletkowiec”, ikona powojennego modernizmu, trafił do rejestru
zabytki

Warszawski „żyletkowiec”, ikona powojennego modernizmu, trafił do rejestru

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama