Warszawa kontynuuje program budowy wind w miejskich kamienicach

Winda na Strzeleckiej 42 jeszcze osłonięta ochronną folią
Nowoczesne urządzenie przy ulicy Strzeleckiej 42 to kolejny etap szeroko zakrojonego programu, który ma na celu likwidację wykluczenia osób o ograniczonej mobilności oraz podniesienie standardu życia w historycznej zabudowie stolicy.
Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 42 mogą już korzystać z nowoczesnego dźwigu osobowego. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Kabina windy jest przeszklona bezpiecznym szkłem, a drzwi wykonano ze stali nierdzewnej. Wewnątrz zamontowano nowoczesny szklany panel dyspozycji z podświetlanymi przyciskami, klimatyzację oraz system monitoringu. Dostęp do windy jest zabezpieczony i odbywa się za pomocą chipów, w które wyposażono lokatorów budynku.
Podobne rozwiązania stają się standardem w miejskich zasobach mieszkaniowych, szczególnie tam, gdzie dotychczasowy brak windy stanowił barierę dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi czy rodziców z małymi dziećmi.
Warszawa od 2019 roku realizuje dedykowany program doposażania budynków wielokondygnacyjnych w dźwigi osobowe.
Warszawa od 2019 roku realizuje dedykowany program doposażania budynków wielokondygnacyjnych w dźwigi osobowe. W latach 2019–2025 w 34 budynkach zamontowano 36 wind, co wiązało się z wydatkami rzędu 26,6 mln zł. Działania te są kluczowym elementem walki z wykluczeniem, zapobiegając sytuacjom, w których osoby starsze stają się więźniami we własnych domach.
Perspektywa do 2030 roku zakłada dalszą intensyfikację prac. Miasto planuje montaż kolejnych 27 wind w 17 nieruchomościach położonych na terenie Pragi-Północ, Woli oraz Włoch. Z budżetu stolicy zarezerwowano na ten cel niemal 47 mln zł. Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku, podczas gdy pozostałe obiekty znajdują się na etapie projektowania lub przygotowania dokumentacji.
Instalacja urządzeń dźwigowych odbywa się nie tylko w ramach odrębnego programu budowy wind, ale również podczas generalnych remontów i modernizacji kamienic. Do tej pory w 8 wyremontowanych budynkach, w tym w kamienicy przy ulicy Solec 46 na Śródmieściu, zainstalowano 9 nowych urządzeń. W kolejce do montażu czeka obecnie 19 następnych dźwigów, które będą uruchamiane wraz z postępami prac renowacyjnych w wyłączonych wcześniej z użytku budynkach.
Program miejski obejmuje nie tylko budynki należące w całości do Warszawy. Ratusz deklaruje również wsparcie dla nieruchomości wspólnotowych, w których miasto posiada udziały. W takich przypadkach decyzja o inwestycji zależy od uchwały właścicieli wspólnoty. Jeśli zapadnie decyzja o montażu windy, miasto partycypuje w kosztach przedsięwzięcia proporcjonalnie do swoich udziałów, na takich samych zasadach jak pozostali członkowie wspólnoty.
Obecnie w zasobach miejskich funkcjonuje już 45 nowych wind w 42 obiektach, a dynamiczny rozwój tej infrastruktury ma trwać przez najbliższe lata, czyniąc Warszawę miejscem bardziej dostępnym i przyjaznym dla wszystkich grup społecznych.