Warszawa kontynuuje program budowy wind w miejskich kamienicach

Efekty i plany warszawskiego programu budowy wind

Warszawa od 2019 roku realizuje dedykowany program doposażania budynków wielokondygnacyjnych w dźwigi osobowe. W latach 2019–2025 w 34 budynkach zamontowano 36 wind, co wiązało się z wydatkami rzędu 26,6 mln zł. Działania te są kluczowym elementem walki z wykluczeniem, zapobiegając sytuacjom, w których osoby starsze stają się więźniami we własnych domach.

Perspektywa do 2030 roku zakłada dalszą intensyfikację prac. Miasto planuje montaż kolejnych 27 wind w 17 nieruchomościach położonych na terenie Pragi-Północ, Woli oraz Włoch. Z budżetu stolicy zarezerwowano na ten cel niemal 47 mln zł. Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku, podczas gdy pozostałe obiekty znajdują się na etapie projektowania lub przygotowania dokumentacji.

Windy jako element kompleksowej modernizacji

Instalacja urządzeń dźwigowych odbywa się nie tylko w ramach odrębnego programu budowy wind, ale również podczas generalnych remontów i modernizacji kamienic. Do tej pory w 8 wyremontowanych budynkach, w tym w kamienicy przy ulicy Solec 46 na Śródmieściu, zainstalowano 9 nowych urządzeń. W kolejce do montażu czeka obecnie 19 następnych dźwigów, które będą uruchamiane wraz z postępami prac renowacyjnych w wyłączonych wcześniej z użytku budynkach.

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Program miejski obejmuje nie tylko budynki należące w całości do Warszawy. Ratusz deklaruje również wsparcie dla nieruchomości wspólnotowych, w których miasto posiada udziały. W takich przypadkach decyzja o inwestycji zależy od uchwały właścicieli wspólnoty. Jeśli zapadnie decyzja o montażu windy, miasto partycypuje w kosztach przedsięwzięcia proporcjonalnie do swoich udziałów, na takich samych zasadach jak pozostali członkowie wspólnoty.

Obecnie w zasobach miejskich funkcjonuje już 45 nowych wind w 42 obiektach, a dynamiczny rozwój tej infrastruktury ma trwać przez najbliższe lata, czyniąc Warszawę miejscem bardziej dostępnym i przyjaznym dla wszystkich grup społecznych.