Likwidacja laboratorium narkotykowego. Policja przejęła 90 kilogramów substancji

Stołeczni policjanci rozbili profesjonalne laboratorium narkotykowe w gminie Płońsk. Zabezpieczono 90 kg chemikaliów i gotowych używek, które trafiały do pseudokibiców. Dwaj zatrzymani mężczyźni trafili już do aresztu na trzy miesiące.



Działania operacyjne funkcjonariuszy z wydziału zajmującego się przestępczością pseudokibiców doprowadziły ich do miejscowości Szeromin. To właśnie tam, na jednej z posesji, działała profesjonalna linia produkcyjna.

W akcji wzięły udział liczne jednostki, w tym policyjni kontrterroryści z oddziału BOA oraz eksperci z laboratorium kryminalistycznego. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 36 i 56 lat, którzy zajmowali się wytwarzaniem zabronionych substancji.

Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli około 90 kilogramów różnych substancji.

Narkotyki dla środowiska pseudokibiców

Z ustaleń śledczych wynika, że produkowane w Szerominie środki odurzające były rozprowadzane wśród pseudokibiców jednego z klubów sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w okolicznych miejscowościach. Dzięki interwencji policji udało się przeciąć ten kanał dystrybucji i powstrzymać trafianie niebezpiecznych substancji na lokalny rynek.