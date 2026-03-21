Likwidacja laboratorium narkotykowego. Policja przejęła 90 kilogramów substancji

Działania operacyjne funkcjonariuszy z wydziału zajmującego się przestępczością pseudokibiców doprowadziły ich do miejscowości Szeromin. To właśnie tam, na jednej z posesji, działała profesjonalna linia produkcyjna.
W akcji wzięły udział liczne jednostki, w tym policyjni kontrterroryści z oddziału BOA oraz eksperci z laboratorium kryminalistycznego. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 36 i 56 lat, którzy zajmowali się wytwarzaniem zabronionych substancji.
Z ustaleń śledczych wynika, że produkowane w Szerominie środki odurzające były rozprowadzane wśród pseudokibiców jednego z klubów sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w okolicznych miejscowościach. Dzięki interwencji policji udało się przeciąć ten kanał dystrybucji i powstrzymać trafianie niebezpiecznych substancji na lokalny rynek.
Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli około 90 kilogramów różnych substancji. Wśród nich znajdowały się gotowe narkotyki, takie jak amfetamina i mefedron, ale także ogromne ilości odczynników chemicznych niezbędnych do ich syntezy.
Policjanci przejęli zapasy izopropanolu, denaturatu, acetonu oraz kwasu borowego. Część tych półproduktów została zakupiona przez podejrzanych zaledwie kilka dni przed policyjnym nalotem. Wszystkie zabezpieczone materiały trafiły do szczegółowej analizy w laboratorium.
Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Usłyszeli tam zarzuty wspólnego wytwarzania znacznych ilości środków odurzających.
Przepisy przewidują za ten czyn bardzo surową karę, która może wynieść nawet 20 lat pozbawienia wolności. Sąd, podzielając argumentację prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania.