W przeszukiwanym mieszkaniu na Woli policjanci znaleźli duże ilości syntetycznego narkotyku
Operacja funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego była efektem wcześniejszych ustaleń. Mundurowi zajmujący się na co dzień walką z przestępczością narkotykową wytypowali jedno z mieszkań na terenie dzielnicy, w którym miały być przechowywane zakazane środki. Po przygotowaniu planu działania przystąpili do przeszukania lokalu zajmowanego przez 33-letniego mężczyznę.
Wszystkie przedmioty związane z przestepstwem odnalezione w mieszkaniu na Woli
W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli różne substancje, wśród których dominował silnie działający narkotyk syntetyczny. Badania laboratoryjne potwierdziły, że zabezpieczony proszek to a-PVP, potocznie nazywany flakka. Oprócz samych używek kryminalni przejęli wagę elektroniczną, która mogła służyć do porcjowania towaru, a także gotówkę. Wszystkie przedmioty trafiły do depozytu jako materiał dowodowy w sprawie.
Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, a sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola. Na podstawie zgromadzonych dowodów 33-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. To poważne przestępstwo, za które polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje.
Sąd, przychylając się do wniosku prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dalsze postępowanie w tej sprawie odbywa się pod nadzorem prokuratury, a mężczyźnie grozi kara nawet 10 lat więzienia.