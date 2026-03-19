Wspólna szkoła dwóch deweloperów. Nowy model budowania na Targówku

Gmach nowej szkoły, za któego budowę odpowiadać dwaj deweloperzy Skanska oraz Spectra/Pinao
Inwestycja powstanie w sercu nowej dzielnicy mieszkaniowej na terenach dawnego Targówka Fabrycznego. Obszar ten, zajmowany wcześniej przez Warszawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, przechodzi transformację w nowoczesną część miasta z pełną infrastrukturą. Projekt przygotowany przez pracownię WWAA opiera się na założeniach Warszawskiej Dzielnicy Społecznej, co oznacza, że szkoła ma powstać równolegle z nowymi mieszkaniami, a nie wiele lat po nich.
Wyzwaniem dla architektów było zaprojektowanie obiektu składającego się z dwóch części realizowanych przez różnych inwestorów w oparciu o odrębne procedury. Docelowo mają one jednak stworzyć jeden spójny budynek. Centralnym punktem i zwornikiem całego układu będzie sala gimnastyczna z ozdobną mozaiką na ścianie.
Placówka zostanie przygotowana dla około 400 uczniów. Część budowana przez Spectra/Pinao pomieści 15 sal lekcyjnych, natomiast w części realizowanej przez Skanska znajdzie się 9 sal. Bryła budynku będzie miała kaskadowy układ, co pozwoli na naturalne przewietrzanie i dwustronne doświetlenie klas.
Porozumienie deweloperów pozawalw lepiej architektom wkomponować bryłę przedszkola
Projektanci z WWAA celowo nawiązali do przeszłości Targówka Fabrycznego. Materiały i skala budynków mają korespondować z industrialnym charakterem okolicy, w której do dziś zachował się ceglany komin dawnej kotłowni.
Ważnym elementem inwestycji są przestrzenie publiczne, w tym dwa place wejściowe. Pierwszy z nich, reprezentacyjny, poprowadzi do głównego holu i biblioteki, natomiast drugi, bardziej kameralny, będzie dedykowany najmłodszym dzieciom z klas 1–3. Place zostaną wyposażone w zieleń, ławki i stojaki rowerowe, pełniąc funkcję miejsc spotkań dla lokalnej społeczności.
Budynek zaprojektowano w duchu elastyczności. Zgodnie z planem, po godzinach lekcyjnych infrastruktura taka jak sala gimnastyczna, jadalnia czy biblioteka ma być dostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla. Dzięki temu szkoła stanie się lokalnym centrum aktywności.
Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowań. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwają do 25 marca 2026 roku, a finalna realizacja wymaga jeszcze zgody Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, będzie to przykład nowoczesnego planowania miasta, w którym usługi publiczne powstają w tym samym czasie co zabudowa mieszkaniowa.