Życie Warszawy
Wspólna szkoła dwóch deweloperów. Nowy model budowania na Targówku

Publikacja: 19.03.2026 15:00

Gmach nowej szkoły, za któego budowę odpowiadać dwaj deweloperzy Skanska oraz Spectra/Pinao

Gmach nowej szkoły, za któego budowę odpowiadać dwaj deweloperzy Skanska oraz Spectra/Pinao

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy ul. Radzymińskiej w Warszawie planowana jest budowa publicznej szkoły podstawowej, którą wspólnie sfinansują firmy Skanska oraz Spectra/Pinao. To pierwszy taki przypadek, gdy deweloperzy budują placówkę edukacyjną w ramach jednej spójnej koncepcji.

Inwestycja powstanie w sercu nowej dzielnicy mieszkaniowej na terenach dawnego Targówka Fabrycznego. Obszar ten, zajmowany wcześniej przez Warszawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, przechodzi transformację w nowoczesną część miasta z pełną infrastrukturą. Projekt przygotowany przez pracownię WWAA opiera się na założeniach Warszawskiej Dzielnicy Społecznej, co oznacza, że szkoła ma powstać równolegle z nowymi mieszkaniami, a nie wiele lat po nich.

Foto: mat. pras.

Dwa budynki tworzące jedną placówkę

Wyzwaniem dla architektów było zaprojektowanie obiektu składającego się z dwóch części realizowanych przez różnych inwestorów w oparciu o odrębne procedury. Docelowo mają one jednak stworzyć jeden spójny budynek. Centralnym punktem i zwornikiem całego układu będzie sala gimnastyczna z ozdobną mozaiką na ścianie.

Placówka zostanie przygotowana dla około 400 uczniów. Część budowana przez Spectra/Pinao pomieści 15 sal lekcyjnych, natomiast w części realizowanej przez Skanska znajdzie się 9 sal. Bryła budynku będzie miała kaskadowy układ, co pozwoli na naturalne przewietrzanie i dwustronne doświetlenie klas.

Porozumienie deweloperów pozawalw lepiej architektom wkomponować bryłę przedszkola

Porozumienie deweloperów pozawalw lepiej architektom wkomponować bryłę przedszkola

Foto: mat. pras.

Architektura nawiązująca do przemysłowej historii

Projektanci z WWAA celowo nawiązali do przeszłości Targówka Fabrycznego. Materiały i skala budynków mają korespondować z industrialnym charakterem okolicy, w której do dziś zachował się ceglany komin dawnej kotłowni.

Ważnym elementem inwestycji są przestrzenie publiczne, w tym dwa place wejściowe. Pierwszy z nich, reprezentacyjny, poprowadzi do głównego holu i biblioteki, natomiast drugi, bardziej kameralny, będzie dedykowany najmłodszym dzieciom z klas 1–3. Place zostaną wyposażone w zieleń, ławki i stojaki rowerowe, pełniąc funkcję miejsc spotkań dla lokalnej społeczności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

