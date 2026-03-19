Wspólna szkoła dwóch deweloperów. Nowy model budowania na Targówku

Przy ul. Radzymińskiej w Warszawie planowana jest budowa publicznej szkoły podstawowej, którą wspólnie sfinansują firmy Skanska oraz Spectra/Pinao. To pierwszy taki przypadek, gdy deweloperzy budują placówkę edukacyjną w ramach jednej spójnej koncepcji.



Inwestycja powstanie w sercu nowej dzielnicy mieszkaniowej na terenach dawnego Targówka Fabrycznego. Obszar ten, zajmowany wcześniej przez Warszawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, przechodzi transformację w nowoczesną część miasta z pełną infrastrukturą. Projekt przygotowany przez pracownię WWAA opiera się na założeniach Warszawskiej Dzielnicy Społecznej, co oznacza, że szkoła ma powstać równolegle z nowymi mieszkaniami, a nie wiele lat po nich.

Dwa budynki tworzące jedną placówkę

Wyzwaniem dla architektów było zaprojektowanie obiektu składającego się z dwóch części realizowanych przez różnych inwestorów w oparciu o odrębne procedury. Docelowo mają one jednak stworzyć jeden spójny budynek. Centralnym punktem i zwornikiem całego układu będzie sala gimnastyczna z ozdobną mozaiką na ścianie.

Placówka zostanie przygotowana dla około 400 uczniów. Część budowana przez Spectra/Pinao pomieści 15 sal lekcyjnych, natomiast w części realizowanej przez Skanska znajdzie się 9 sal. Bryła budynku będzie miała kaskadowy układ, co pozwoli na naturalne przewietrzanie i dwustronne doświetlenie klas.