Nowe centrum wsparcia społecznego na Żoliborzu. Rusza budowa

Przy ul. Izabelli w Warszawie rozpoczyna się budowa nowoczesnego obiektu społecznego. Powstaną: Środowiskowy Dom Samopomocy, placówka wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dwa mieszkania treningowe.



Podpisano umowę na realizację długo wyczekiwanej inwestycji społecznej przy ul. Izabelli na Żoliborzu. Rozpoczynają się prace budowlane nad nowym, nowoczesnym obiektem, który będzie pełnił kluczową funkcję wsparcia społecznego dla mieszkańców dzielnicy. W budynku znajdą się: Środowiskowy Dom Samopomocy, placówka wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dwa mieszkania treningowe, przygotowujące osoby z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia.

Reklama Reklama

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm GRANABUD Sp. z o.o. oraz GRANABUD Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Gębal.

Miejsce terapii, rehabilitacji i integracji

Jak podkreśla Renata Kozłowska, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, nowy obiekt powstaje z myślą o osobach, które na co dzień wymagają specjalistycznego wsparcia, terapii oraz bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do rozwoju.

Budynek stanie się miejscem codziennej aktywności, rehabilitacji, terapii i nauki samodzielności – zarówno dla dorosłych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, jak i dla dzieci objętych wsparciem dziennym. Istotnym elementem inwestycji będą mieszkania treningowe, które umożliwią stopniowe przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do możliwie niezależnego życia.