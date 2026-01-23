Nowe centrum wsparcia społecznego na Żoliborzu. Rusza budowa

Nowy obiekt powstaje z myślą o osobach, które na co dzień wymagają specjalistycznego wsparcia, terapii oraz bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do rozwoju
Podpisano umowę na realizację długo wyczekiwanej inwestycji społecznej przy ul. Izabelli na Żoliborzu. Rozpoczynają się prace budowlane nad nowym, nowoczesnym obiektem, który będzie pełnił kluczową funkcję wsparcia społecznego dla mieszkańców dzielnicy. W budynku znajdą się: Środowiskowy Dom Samopomocy, placówka wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dwa mieszkania treningowe, przygotowujące osoby z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm GRANABUD Sp. z o.o. oraz GRANABUD Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Gębal.
Jak podkreśla Renata Kozłowska, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, nowy obiekt powstaje z myślą o osobach, które na co dzień wymagają specjalistycznego wsparcia, terapii oraz bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do rozwoju.
Budynek stanie się miejscem codziennej aktywności, rehabilitacji, terapii i nauki samodzielności – zarówno dla dorosłych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, jak i dla dzieci objętych wsparciem dziennym. Istotnym elementem inwestycji będą mieszkania treningowe, które umożliwią stopniowe przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do możliwie niezależnego życia.
Obiekt zaprojektowano jako nowoczesny, ale kameralny budynek o wysokości 2–3 kondygnacji, podzielony na cztery odrębne części funkcjonalne. Dzięki temu możliwe będzie równoległe prowadzenie różnych form wsparcia w jednym kompleksie.
Wysokość zabudowy nie przekroczy 11 metrów, a bryła budynku oraz zagospodarowanie terenu harmonijnie wpiszą się w istniejącą zabudowę Żoliborza oraz krajobraz Sadów Żoliborskich. Duży nacisk położono na dostępność architektoniczną – cały obiekt, w tym mieszkania treningowe, będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Projekt zakłada zachowanie maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej, znacznie przekraczającej wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren zostanie uporządkowany, pojawią się nowe nasadzenia zieleni, elementy małej architektury oraz rozwiązania poprawiające estetykę i bezpieczeństwo przestrzeni.
Na zewnątrz zaplanowano przestrzeń rekreacyjną z miejscami do siedzenia, stołami, placem do gry w koszykówkę, leżakami, hamakami oraz alejkami spacerowymi. Powstaną również ogrody uprawne z krzewami owocowymi, łąka kwietna na skarpie oraz nawierzchnie retencyjno-mineralne na wszystkich ścieżkach.
W ramach inwestycji wykonane zostaną również prace infrastrukturalne, w tym budowa i przebudowa kanału deszczowego o dużej średnicy (Ø1000). Jak podkreśla Tomasz Mielcarz, zastępca burmistrza Żoliborza, inwestycja ta znacząco poprawi odprowadzanie wód opadowych i bezpieczeństwo odwodnienia terenu, co ma szczególne znaczenie podczas intensywnych opadów deszczu.
Nowy budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, energooszczędne systemy wentylacji z odzyskiem ciepła oraz nowoczesne instalacje techniczne. Zaplanowano także przygotowanie infrastruktury pod przyszłe punkty ładowania pojazdów elektrycznych, co wpisuje się w strategię zrównoważonego transportu w Warszawie.
Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Wartość przedsięwzięcia wynosi 26 mln 245,5 tys. zł, a jego finansowanie przewidziano na lata 2026–2027. Po zakończeniu robót budowlanych obiekt zostanie wyposażony i następnie oddany do użytkowania.
Projekt nowego Środowiskowego Domu Samopomocy powstał w wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego, którego zwycięzcą zostało EMA Studio sp. z o.o.
Nowa placówka przy ul. Izabelli stanie się ważnym punktem na mapie Żoliborza – miejscem realnego wsparcia, terapii, integracji i codziennej aktywności. Inwestycja wzmocni dostęp do usług społecznych w dzielnicy i odpowie na rzeczywiste potrzeby lokalnej społeczności, budując nową, bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców Warszawy.