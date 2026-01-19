Nowoczesne centrum wsparcia na Stawkach. Pomoc bezdomnym

Warszawa zyskała nową placówkę dla osób bezdomnych. W zmodernizowanym budynku przy ul. Stawki 27 uruchomiono świetlicę oraz punkt poradnictwa, które oferują schronienie oraz usługi medyczne, higieniczne i terapeutyczne.



Nowy punkt na mapie stolicy jest prowadzony przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i może zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Do dyspozycji użytkowników oddano świetlicę, łazienki, pralnię oraz magazyn z czystą odzieżą.

Placówka ma za zadanie wspierać proces wychodzenia z bezdomności poprzez ułatwienie dostępu do specjalistów. Na miejscu dyżurują prawnicy, pracownicy socjalni oraz terapeuci uzależnień. Świetlica oferuje również dostęp do podręcznej biblioteki oraz zajęć z zakresu arteterapii, stanowiąc schronienie zarówno przed zimowymi mrozami, jak i letnimi upałami.

Szeroki zakres opieki medycznej i specjalistycznej

Kluczowym elementem jednostki przy ul. Stawki 27 jest rozbudowana strefa medyczna, składająca się z siedmiu gabinetów konsultacyjnych. Za tę część działalności odpowiada organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, działająca na podstawie miejskiej dotacji.