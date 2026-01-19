-6.4°C
1035.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowoczesne centrum wsparcia na Stawkach. Pomoc bezdomnym

Publikacja: 19.01.2026 15:45

Nowe centrum stanowi istotne ogniwo w miejskim systemie pomocy, ściśle współpracując ze Strażą Miejs

Nowe centrum stanowi istotne ogniwo w miejskim systemie pomocy, ściśle współpracując ze Strażą Miejską, Policją oraz innymi organizacjami trzeciego sektora.

Foto: Ewelina Lach

M.B.
Warszawa zyskała nową placówkę dla osób bezdomnych. W zmodernizowanym budynku przy ul. Stawki 27 uruchomiono świetlicę oraz punkt poradnictwa, które oferują schronienie oraz usługi medyczne, higieniczne i terapeutyczne.

Nowy punkt na mapie stolicy jest prowadzony przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i może zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Do dyspozycji użytkowników oddano świetlicę, łazienki, pralnię oraz magazyn z czystą odzieżą.

Placówka ma za zadanie wspierać proces wychodzenia z bezdomności poprzez ułatwienie dostępu do specjalistów. Na miejscu dyżurują prawnicy, pracownicy socjalni oraz terapeuci uzależnień. Świetlica oferuje również dostęp do podręcznej biblioteki oraz zajęć z zakresu arteterapii, stanowiąc schronienie zarówno przed zimowymi mrozami, jak i letnimi upałami.

Szeroki zakres opieki medycznej i specjalistycznej

Kluczowym elementem jednostki przy ul. Stawki 27 jest rozbudowana strefa medyczna, składająca się z siedmiu gabinetów konsultacyjnych. Za tę część działalności odpowiada organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, działająca na podstawie miejskiej dotacji.

Placówka ma za zadanie wspierać proces wychodzenia z bezdomności poprzez ułatwienie dostępu do specj

Placówka ma za zadanie wspierać proces wychodzenia z bezdomności poprzez ułatwienie dostępu do specjalistów.

Foto: Ewelina Lach

Reklama
Reklama

Osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na codzienną pomoc przy zmianie opatrunków oraz bezpłatne konsultacje lekarskie. Katalog dostępnych specjalizacji jest szeroki i obejmuje między innymi stomatologię, ginekologię, chirurgię, psychiatrię, laryngologię oraz endokrynologię. System wsparcia obejmuje również pomoc w realizacji recept, co ma kluczowe znaczenie dla osób nieposiadających stałych dochodów.

Współpraca służb i organizacji pozarządowych

Nowe centrum stanowi istotne ogniwo w miejskim systemie pomocy, ściśle współpracując ze Strażą Miejską, Policją oraz innymi organizacjami trzeciego sektora. Funkcjonariusze mogą teraz kierować lub przewozić osoby potrzebujące do miejsca, które gwarantuje godne warunki i specjalistyczną opiekę w jednym punkcie.

Świetlica oferuje również dostęp do podręcznej biblioteki oraz zajęć z zakresu arteterapii.

Świetlica oferuje również dostęp do podręcznej biblioteki oraz zajęć z zakresu arteterapii.

Foto: Ewelina Lach

Przedstawiciele władz miasta oraz służb mundurowych podkreślają, że powstanie tak nowoczesnego obiektu to znaczący krok w kierunku poprawy jakości pomocy społecznej w Warszawie. Jednocześnie apelują do mieszkańców o zachowanie czujności, szczególnie w okresach niskich temperatur, i zgłaszanie służbom przypadków osób wymagających interwencji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podstawą prowadzonych działań jest szczegółowy audyt przejść dla pieszych bez sygnalizacji, przeprow
bezpieczeństwo ruch drogowego

Półmetek prac nad bezpieczeństwem pieszych. Stan prac według ratusza

„Wszystkie ręce na pokład”. Ursynowskie krwiodawstwo w 2026 r.
Uwaga! Potrzebna krew

„Wszystkie ręce na pokład”. Ursynowskie krwiodawstwo w 2026 r.

Jakie konsekwencje prawne poniesie 72-latek? Policja nie podjęła jeszcze decyzji
zwierzę warszawskie

W Ząbkach 72-latek „prowadził" psa jadąc samochodem. Jest wideo

Komenda Stołeczna Policja wydała komunikat związany z zaginięciem Iwony Wieczorek / zdjęcie ilustrac
bezpieczeństwo

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek? Komunikat stołecznej policji

W wyniku przeszukania garażu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli około kilograma narkotyków.
bezpieczeństwo

Magazyn narkotyków w garażu na Ochocie. Policja zatrzymała 30-latka

Zgodnie z procedurą mężczyzna trafił już do zakładu karnego, w którym rozpocznie odbywanie zasądzony
bezpieczeństwo

Tysiąc dni do odsiadki. Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka

W wyremontowanej sali kinowej znajdzie się niemal 200 miejsc
rewitalizacja

Koniec remontu Kina Tęcza coraz bliżej. Kiedy pierwsze seanse na Suzina?

Analiza danych za rok 2025 wskazuje na dużą zmienność stężenia wirusa w ściekach.
Monitoring epidemiologiczny

Ile wirusa SARS-CoV-2 w stołecznych ściekach. Raport MPWiK

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama