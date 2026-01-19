Nowoczesne centrum wsparcia na Stawkach. Pomoc bezdomnym

Nowe centrum stanowi istotne ogniwo w miejskim systemie pomocy, ściśle współpracując ze Strażą Miejską, Policją oraz innymi organizacjami trzeciego sektora.
Nowy punkt na mapie stolicy jest prowadzony przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i może zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Do dyspozycji użytkowników oddano świetlicę, łazienki, pralnię oraz magazyn z czystą odzieżą.
Placówka ma za zadanie wspierać proces wychodzenia z bezdomności poprzez ułatwienie dostępu do specjalistów. Na miejscu dyżurują prawnicy, pracownicy socjalni oraz terapeuci uzależnień. Świetlica oferuje również dostęp do podręcznej biblioteki oraz zajęć z zakresu arteterapii, stanowiąc schronienie zarówno przed zimowymi mrozami, jak i letnimi upałami.
Kluczowym elementem jednostki przy ul. Stawki 27 jest rozbudowana strefa medyczna, składająca się z siedmiu gabinetów konsultacyjnych. Za tę część działalności odpowiada organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, działająca na podstawie miejskiej dotacji.
Osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na codzienną pomoc przy zmianie opatrunków oraz bezpłatne konsultacje lekarskie. Katalog dostępnych specjalizacji jest szeroki i obejmuje między innymi stomatologię, ginekologię, chirurgię, psychiatrię, laryngologię oraz endokrynologię. System wsparcia obejmuje również pomoc w realizacji recept, co ma kluczowe znaczenie dla osób nieposiadających stałych dochodów.
Nowe centrum stanowi istotne ogniwo w miejskim systemie pomocy, ściśle współpracując ze Strażą Miejską, Policją oraz innymi organizacjami trzeciego sektora. Funkcjonariusze mogą teraz kierować lub przewozić osoby potrzebujące do miejsca, które gwarantuje godne warunki i specjalistyczną opiekę w jednym punkcie.
Przedstawiciele władz miasta oraz służb mundurowych podkreślają, że powstanie tak nowoczesnego obiektu to znaczący krok w kierunku poprawy jakości pomocy społecznej w Warszawie. Jednocześnie apelują do mieszkańców o zachowanie czujności, szczególnie w okresach niskich temperatur, i zgłaszanie służbom przypadków osób wymagających interwencji.