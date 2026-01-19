-7.2°C
1035.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

„Wszystkie ręce na pokład”. Ursynowskie akcje krwiodawstwa w 2026 roku

Publikacja: 19.01.2026 14:15

„Wszystkie ręce na pokład”. Ursynowskie akcje krwiodawstwa w 2026 roku

Foto: Adobe Stock

M.B.
Mieszkańcy Warszawy po raz kolejny będą mieli okazję wesprzeć system ochrony zdrowia poprzez udział w cyklicznych zbiórkach krwi.

Klub Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów, przy współpracy z lokalnym urzędem dzielnicy, zaplanował na nadchodzący rok serię 11 spotkań, podczas których każdy zdrowy dorosły będzie mógł podzielić się tym bezcennym lekiem.

Regularna pomoc w sercu Ursynowa

W 2026 roku akcje krwiodawstwa będą odbywać się w trybie stacjonarnym w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61. Organizatorzy udostępnią salę numer 136 w każdą ostatnią sobotę miesiąca, z wyłączeniem grudnia. Punkt pobrań będzie funkcjonował w godz. 9-14, co ma umożliwić dogodne dotarcie na miejsce osobom pracującym w ciągu tygodnia.

Zapotrzebowanie na krew w Polsce pozostaje na wysokim poziomie i wynosi około miliona transfuzji rocznie. Regularne zbiórki mają na celu zapewnienie stabilnych zapasów osocza i krwi dla tysięcy pacjentów oczekujących na zabiegi i leczenie.

Kalendarz zbiórek w 2026 roku

Pierwsza okazja do oddania krwi pojawi się już 31 stycznia. Kolejne terminy zostały wyznaczone w następujących dniach:

Reklama
Reklama
  • 28 lutego,
  • 28 marca,
  • 25 kwietnia,
  • 23 maja,
  • 27 czerwca,
  • 25 lipca,
  • 29 sierpnia,
  • 26 września,
  • 24 października,
  • 28 listopada.

Inicjatywa pod hasłem „Wszystkie ręce na pokład” jest wspierana przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów, Roberta Kempę, który zaznacza, że zaangażowanie lokalnej społeczności ma realny wpływ na ratowanie ludzkiego życia.

Polecane
Ursynów będzie mieć nowe rondo
infrastruktura drogowa
Ursynów będzie mieć nowe rondo

Nie tylko krew. Rejestracja dawców szpiku

Ważnym elementem tegorocznych akcji będzie współpraca z Fundacją DKMS Polska. Podczas każdej zbiórki zainteresowane osoby będą mogły zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Rozszerzenie zakresu działań o edukację i pozyskiwanie dawców szpiku zwiększa szanse na pomoc chorym cierpiącym na nowotwory krwi.

Dziewięć lat działalności Krewkiego Ursynowa

Nadchodzący luty będzie dla organizatorów czasem szczególnym ze względu na 9. rocznicę powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów. Organizacja, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, skupia obecnie ponad 60 stałych członków.

Polecane
Pawilon przy ulicy Szolc-Rogozińskiego nie należy w całości spódzielni
nieruchomości miejskie
Siódma próba sprzedaży lokali przy Szolca-Rogozińskiego 1
Reklama
Reklama

Przypominamy, że dawcą może zostać każda osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat. Przed przystąpieniem do pobrania należy pamiętać o zjedzeniu lekkiego posiłku i odpowiednim nawodnieniu organizmu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowe centrum stanowi istotne ogniwo w miejskim systemie pomocy, ściśle współpracując ze Strażą Miejs
pomoc społeczna

Nowoczesne centrum wsparcia na Stawkach. Pomoc bezdomnym

Podstawą prowadzonych działań jest szczegółowy audyt przejść dla pieszych bez sygnalizacji, przeprow
bezpieczeństwo ruch drogowego

Półmetek prac nad bezpieczeństwem pieszych. Stan prac według ratusza

Jakie konsekwencje prawne poniesie 72-latek? Policja nie podjęła jeszcze decyzji
zwierzę warszawskie

W Ząbkach 72-latek „prowadził" psa jadąc samochodem. Jest wideo

Komenda Stołeczna Policja wydała komunikat związany z zaginięciem Iwony Wieczorek / zdjęcie ilustrac
bezpieczeństwo

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek? Komunikat stołecznej policji

W wyniku przeszukania garażu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli około kilograma narkotyków.
bezpieczeństwo

Magazyn narkotyków w garażu na Ochocie. Policja zatrzymała 30-latka

Zgodnie z procedurą mężczyzna trafił już do zakładu karnego, w którym rozpocznie odbywanie zasądzony
bezpieczeństwo

Tysiąc dni do odsiadki. Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka

W wyremontowanej sali kinowej znajdzie się niemal 200 miejsc
rewitalizacja

Koniec remontu Kina Tęcza coraz bliżej. Kiedy pierwsze seanse na Suzina?

Analiza danych za rok 2025 wskazuje na dużą zmienność stężenia wirusa w ściekach.
Monitoring epidemiologiczny

Ile wirusa SARS-CoV-2 w stołecznych ściekach. Raport MPWiK

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama