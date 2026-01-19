„Wszystkie ręce na pokład”. Ursynowskie akcje krwiodawstwa w 2026 roku

Klub Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów, przy współpracy z lokalnym urzędem dzielnicy, zaplanował na nadchodzący rok serię 11 spotkań, podczas których każdy zdrowy dorosły będzie mógł podzielić się tym bezcennym lekiem.
W 2026 roku akcje krwiodawstwa będą odbywać się w trybie stacjonarnym w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61. Organizatorzy udostępnią salę numer 136 w każdą ostatnią sobotę miesiąca, z wyłączeniem grudnia. Punkt pobrań będzie funkcjonował w godz. 9-14, co ma umożliwić dogodne dotarcie na miejsce osobom pracującym w ciągu tygodnia.
Zapotrzebowanie na krew w Polsce pozostaje na wysokim poziomie i wynosi około miliona transfuzji rocznie. Regularne zbiórki mają na celu zapewnienie stabilnych zapasów osocza i krwi dla tysięcy pacjentów oczekujących na zabiegi i leczenie.
Pierwsza okazja do oddania krwi pojawi się już 31 stycznia. Kolejne terminy zostały wyznaczone w następujących dniach:
Inicjatywa pod hasłem „Wszystkie ręce na pokład” jest wspierana przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów, Roberta Kempę, który zaznacza, że zaangażowanie lokalnej społeczności ma realny wpływ na ratowanie ludzkiego życia.
Ważnym elementem tegorocznych akcji będzie współpraca z Fundacją DKMS Polska. Podczas każdej zbiórki zainteresowane osoby będą mogły zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Rozszerzenie zakresu działań o edukację i pozyskiwanie dawców szpiku zwiększa szanse na pomoc chorym cierpiącym na nowotwory krwi.
Nadchodzący luty będzie dla organizatorów czasem szczególnym ze względu na 9. rocznicę powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów. Organizacja, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, skupia obecnie ponad 60 stałych członków.
Przypominamy, że dawcą może zostać każda osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat. Przed przystąpieniem do pobrania należy pamiętać o zjedzeniu lekkiego posiłku i odpowiednim nawodnieniu organizmu.