„Wszystkie ręce na pokład”. Ursynowskie akcje krwiodawstwa w 2026 roku

Mieszkańcy Warszawy po raz kolejny będą mieli okazję wesprzeć system ochrony zdrowia poprzez udział w cyklicznych zbiórkach krwi.



Klub Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów, przy współpracy z lokalnym urzędem dzielnicy, zaplanował na nadchodzący rok serię 11 spotkań, podczas których każdy zdrowy dorosły będzie mógł podzielić się tym bezcennym lekiem.

Regularna pomoc w sercu Ursynowa

W 2026 roku akcje krwiodawstwa będą odbywać się w trybie stacjonarnym w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61. Organizatorzy udostępnią salę numer 136 w każdą ostatnią sobotę miesiąca, z wyłączeniem grudnia. Punkt pobrań będzie funkcjonował w godz. 9-14, co ma umożliwić dogodne dotarcie na miejsce osobom pracującym w ciągu tygodnia.

Zapotrzebowanie na krew w Polsce pozostaje na wysokim poziomie i wynosi około miliona transfuzji rocznie. Regularne zbiórki mają na celu zapewnienie stabilnych zapasów osocza i krwi dla tysięcy pacjentów oczekujących na zabiegi i leczenie.

Kalendarz zbiórek w 2026 roku

Pierwsza okazja do oddania krwi pojawi się już 31 stycznia. Kolejne terminy zostały wyznaczone w następujących dniach: