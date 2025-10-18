5.7°C
Życie Warszawy

„Kaczor Donald” z Ursynowa był myśliwskim asem. W Warszawie odsłonięto mural poświęcony ppłk. pil. Janowi Zumbachowi

Publikacja: 18.10.2025 13:00

17 października, przy ul. Kazury 2e na Ursynowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie wielkoformatowego muralu upamiętniającego ppłk. pil. Jana Zumbacha

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Na Ursynowie, przy ul. Kazury 2e, uroczyście odsłonięto wielkoformatowy mural upamiętniający ppłk. pil. Jana Zumbacha. Bohater Bitwy o Anglię i as słynnego Dywizjonu 303 doczekał się wyjątkowego hołdu w miejscu swojego urodzenia.

Uroczyste wydarzenie odbyło sie 17 października i było poświęcone jednej z najbarwniejszych i najważniejszych postaci polskiego lotnictwa w czasie II wojny światowej. Mural stanowi wizualny symbol pamięci o ppłk. pil. Janie Zumbachu, legendarnym pilocie myśliwskim Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki.

Jego niezłomna postawa i wybitne umiejętności przyczyniły się do zwycięstwa w kluczowej dla losów wojny Bitwie o Anglię, co na stałe wpisało go do panteonu polskich bohaterów. Inicjatywa ta ma za zadanie nie tylko uczcić wybitnego lotnika, ale także przypomnieć mieszkańcom Warszawy o jego związkach z Ursynowem.

Hołd dla „Kaczora Donalda”. Korzenie bohatera

Inicjatorem powstania imponującego dzieła jest Fundacja Polskie Niebo. Główna myśl przyświecająca projektowi to uhonorowanie wybitnego lotnika i przywrócenie pamięci o jego osobistych związkach z warszawską dzielnicą. Choć obecnie Ursynów jest nowoczesną, gęsto zaludnioną dzielnicą, to właśnie w tym miejscu Jan Zumbach przyszedł na świat w czasach, gdy była to jeszcze spokojna wieś Ursynów.

Jan Zumbach, znany pod rozpoznawalnymi pseudonimami „Kaczor Donald” oraz „Johnny”, był nie tylko wybitnym asem myśliwskim, ale także niezwykle barwną postacią. Uważany jest za symbol niezłomności, odwagi, a także budującego morale poczucia humoru – cech, które były niezbędne w walce z przeważającymi siłami wroga. Mural ma przypominać o tym dziedzictwie kolejnym pokoleniom.

Uroczystość odsłonięcia muralu na Ursynowie

Foto: mat. pras.

Kompozycja Spitfire'ów i Hurricanes'ów z elementem edukacyjnym

Artystyczna kompozycja ma charakter wielkoformatowego malowidła ściennego i przedstawia wizerunek Jana Zumbacha na tle dwóch słynnych maszyn. Tło stanowią myśliwce Spitfire i Hurricane, które dla wielu są synonimem walki na niebie nad Anglią. Samoloty te są potężnym symbolem odwagi i braterstwa polskich pilotów, którzy ramię w ramię walczyli u boku aliantów podczas II wojny światowej.

Projekt ten wykracza poza ramy typowego dzieła sztuki ulicznej, zyskując rangę formy edukacji historycznej. W mural wbudowano kod QR. Jego zeskanowanie przenosi widza do dedykowanych materiałów historycznych, szczegółowo opisujących życiorys pilota i jego bohaterskie dokonania. Jest to innowacyjny sposób na pogłębianie wiedzy o historii w przestrzeni miejskiej.

Uroczyste odsłonięcie z udziałem władz i wojska

Uroczystość odsłonięcia muralu zgromadziła szerokie grono oficjalnych gości, co podkreśla rangę i znaczenie tej inicjatywy dla Warszawy i całego kraju. W wydarzeniu wzięli udział liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Dzielnicę Ursynów reprezentowali m.in. Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa, Cezary Holdenmajer, zastępca burmistrza, oraz radny Ursynowa Michał Bartosik. Obok nich obecni byli przedstawiciele wojska, poczty honorowe, dyrekcje ursynowskich szkół oraz partnerzy projektu, bez których wsparcia realizacja byłaby niemożliwa. Ceremonia miała uroczysty charakter – składały się na nią przemówienia honorowych gości i symboliczne przecięcie wstęgi, wieńczące oficjalne oddanie dzieła do publicznego użytku.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu instytucjonalnemu

Realizacja tak ambitnego i wielkoformatowego projektu wymagała znaczącego wsparcia. Powstanie muralu poświęconego ppłk. pil. Janowi Zumbachowi było możliwe dzięki ścisłej współpracy oraz wsparciu finansowemu i merytorycznemu ze strony dwóch kluczowych podmiotów. Były to Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które doceniły historyczną i edukacyjną wartość inicjatywy Fundacji Polskie Niebo.

Nowy mural na ul. Kazury 2e staje się tym samym ważnym punktem na mapie Warszawy, który w nowoczesny i przystępny sposób utrwala pamięć o zasłużonym bohaterze Dywizjonu 303 i jego związkach ze stolicą.

