„Kaczor Donald” z Ursynowa był myśliwskim asem. W Warszawie odsłonięto mural poświęcony ppłk. pil. Janowi Zumbachowi

Na Ursynowie, przy ul. Kazury 2e, uroczyście odsłonięto wielkoformatowy mural upamiętniający ppłk. pil. Jana Zumbacha. Bohater Bitwy o Anglię i as słynnego Dywizjonu 303 doczekał się wyjątkowego hołdu w miejscu swojego urodzenia.



Uroczyste wydarzenie odbyło sie 17 października i było poświęcone jednej z najbarwniejszych i najważniejszych postaci polskiego lotnictwa w czasie II wojny światowej. Mural stanowi wizualny symbol pamięci o ppłk. pil. Janie Zumbachu, legendarnym pilocie myśliwskim Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki.

Jego niezłomna postawa i wybitne umiejętności przyczyniły się do zwycięstwa w kluczowej dla losów wojny Bitwie o Anglię, co na stałe wpisało go do panteonu polskich bohaterów. Inicjatywa ta ma za zadanie nie tylko uczcić wybitnego lotnika, ale także przypomnieć mieszkańcom Warszawy o jego związkach z Ursynowem.

Hołd dla „Kaczora Donalda”. Korzenie bohatera

Inicjatorem powstania imponującego dzieła jest Fundacja Polskie Niebo. Główna myśl przyświecająca projektowi to uhonorowanie wybitnego lotnika i przywrócenie pamięci o jego osobistych związkach z warszawską dzielnicą. Choć obecnie Ursynów jest nowoczesną, gęsto zaludnioną dzielnicą, to właśnie w tym miejscu Jan Zumbach przyszedł na świat w czasach, gdy była to jeszcze spokojna wieś Ursynów.

Jan Zumbach, znany pod rozpoznawalnymi pseudonimami „Kaczor Donald” oraz „Johnny”, był nie tylko wybitnym asem myśliwskim, ale także niezwykle barwną postacią. Uważany jest za symbol niezłomności, odwagi, a także budującego morale poczucia humoru – cech, które były niezbędne w walce z przeważającymi siłami wroga. Mural ma przypominać o tym dziedzictwie kolejnym pokoleniom.