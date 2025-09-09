23.6°C
Życie Warszawy

Białorusin handlował bronią i narkotykami, ukrywali go Ukraińcy. Zatrzymani w luksusowym apartamentowcu w Warszawie

Publikacja: 09.09.2025 10:00

40-letni obywatel Białorusi od miesiąca był poszukiwany przez Sąd w Marsylii

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
40-letni obywatel Białorusi, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, wpadł w ręce policji w luksusowym apartamentowcu na terenie Warszawy. Mężczyzna jest powiązany z handlem narkotykami i bronią. W akcji zatrzymano także jego trzech wspólników.

Wspólne działania polskich służb w Warszawie zakończyły się spektakularnym sukcesem. Policjanci ze Śródmieścia, Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji ujęli groźnego przestępcę, poszukiwanego od miesiąca przez francuski wymiar sprawiedliwości.

40-letni obywatel Białorusi, był ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez Sąd w Marsylii. Był powiązany z międzynarodowym półświatkiem przestępczym, specjalizującym się w handlu bronią palną, narkotykami oraz praniu brudnych pieniędzy.

Współpraca policji zakończona sukcesem

Zatrzymanie było wynikiem skrupulatnie przygotowanej operacji. W czwartek funkcjonariusze z warszawskiego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji weszli do jednego z apartamentowców w stolicy. To właśnie tam, w jednym z luksusowych mieszkań, ukrywał się poszukiwany 40-latek. Ze względu na ryzyko, że podejrzany i towarzyszące mu osoby mogli być uzbrojeni, kluczowy był element zaskoczenia. Dzięki precyzyjnemu planowaniu i skoordynowanej akcji, cała operacja przebiegła bez żadnych incydentów.

Wpadli również wspólnicy

Wraz z obywatelem Białorusi zatrzymano także trzech mężczyzn, obywateli Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami policji, pomagali oni 40-latkowi w ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości. Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie przeprowadzone zostały niezbędne czynności proceduralne. Główny podejrzany, po dopełnieniu wszystkich formalności, zostanie poddany procedurze ekstradycji i przekazany francuskim władzom.

Zatrzymanie jest kolejnym dowodem na skuteczną i sprawną współpracę międzynarodową polskiej policji z zagranicznymi służbami. Granice nie są barierą dla walki z przestępczością zorganizowaną i ścigania przestępców na terenie Unii Europejskiej.

Źródło: zyciewarszawy.pl

