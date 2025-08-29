Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo przy sprzedaży pompy ciepła
O sprawie informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz.
Mieszkaniec Warszawy znalazł w internecie ogłoszenie o sprzedaży pompy ciepła. Po ustaleniu ze sprzedawcą warunków transakcji i otrzymaniu faktury, dokonał przelewu na kwotę ponad 46 tysięcy złotych. Nie otrzymał jednak zamówionego urządzenia, a dodatkowo sprzedający przestał się z nim kontaktować.
W związku z zaistniałą sytuacją mężczyzna zgłosił sprawę na policję.
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bielańskiej komendy w wyniku prowadzonych czynności zatrzymali 41-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za zamieszczenie fałszywego ogłoszenia o sprzedaży pompy ciepła w internecie.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Czynności w powyższej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz.