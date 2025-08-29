28.9°C
Życie Warszawy

Zamówił pompę ciepła w sieci. Stracił 46 tys. zł

Publikacja: 29.08.2025 12:30

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo przy sprzedaży pompy ciepła

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo przy sprzedaży pompy ciepła

Foto: Eakrin / Adobe Stock, Komenda Rejonowa Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz

Joanna Kamińska
Mieszkaniec Warszawy stracił ponad 46 tys. zł po tym, jak w internecie zamówił pompę ciepła. Sprzedający ją mężczyzna okazał się oszustem. Został już zatrzymany przez policję. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

O sprawie informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz.

Mieszkaniec Warszawy zamówił pompę ciepła i stracił ponad 46 tys. zł

Mieszkaniec Warszawy znalazł w internecie ogłoszenie o sprzedaży pompy ciepła. Po ustaleniu ze sprzedawcą warunków transakcji i otrzymaniu faktury, dokonał przelewu na kwotę ponad 46 tysięcy złotych. Nie otrzymał jednak zamówionego urządzenia, a dodatkowo sprzedający przestał się z nim kontaktować.

W związku z zaistniałą sytuacją mężczyzna zgłosił sprawę na policję.

Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo przy sprzedaży pompy ciepła

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bielańskiej komendy w wyniku prowadzonych czynności zatrzymali 41-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za zamieszczenie fałszywego ogłoszenia o sprzedaży pompy ciepła w internecie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Czynności w powyższej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz.

Źródło: zyciewarszawy.pl

