Mieszkaniec Warszawy stracił ponad 46 tys. zł po tym, jak w internecie zamówił pompę ciepła. Sprzedający ją mężczyzna okazał się oszustem. Został już zatrzymany przez policję. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.



O sprawie informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa V – Bielany, Żoliborz.

Reklama Reklama

Mieszkaniec Warszawy zamówił pompę ciepła i stracił ponad 46 tys. zł

Mieszkaniec Warszawy znalazł w internecie ogłoszenie o sprzedaży pompy ciepła. Po ustaleniu ze sprzedawcą warunków transakcji i otrzymaniu faktury, dokonał przelewu na kwotę ponad 46 tysięcy złotych. Nie otrzymał jednak zamówionego urządzenia, a dodatkowo sprzedający przestał się z nim kontaktować.

W związku z zaistniałą sytuacją mężczyzna zgłosił sprawę na policję.

Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo przy sprzedaży pompy ciepła

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bielańskiej komendy w wyniku prowadzonych czynności zatrzymali 41-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za zamieszczenie fałszywego ogłoszenia o sprzedaży pompy ciepła w internecie.