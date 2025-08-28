29.3°C
Życie Warszawy

Wyłudzał od seniorów pieniądze metodą „na administratora”. Oszust zebrał 5 tys. zł

Publikacja: 28.08.2025 15:45

44-latek oszukiwał mieszkańców Ursynowa podając się za pracownika administracji

Foto: KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

Małgorzata Krzystała
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który oszukiwał mieszkańców Ursynowa, podając się za pracownika administracji budynku. W ten sposób wyłudził 5 tys. zł. Jego ofiarami byli głównie seniorzy. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Metoda „na administratora” nie jest nowa. Jak czytamy w komunikacie na stronie Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, oszuści często podają się za pracowników administracji i podejmują próbę kradzieży lub wyłudzenia pod pretekstem kontroli liczników lub wypłaty świadczeń.

Oszust zbierał pieniądze pod pretekstem remontu

Tym razem oszust udawał, że zbiera pieniądze na remont klatek schodowych lub całego budynku. Pod tym pretekstem odwiedzał mieszkańców Ursynowa. Jego ofiarami najczęściej padały osoby starsze, które przekazywały mu pieniądze, kierując się dobrem ogółu. W ten sposób mężczyzna zebrał od maja kwotę 5 tys. zł.

44-latek usłyszał zarzuty. Działał w warunkach recydywy

Podejrzany o oszustwo został zatrzymany w zeszłym tygodniu przez policjantów z wydziału kryminalnego. 44-letni mężczyzna jest mieszkańcem gminy Góra Kalwaria i okazało się, że był już karany za podobne przestępstwa. Mężczyzna przyznał się do winy, a po zatrzymaniu trafił do policyjnej celi.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, 44-latek usłyszał osiem zarzutów dotyczących doprowadzenia i usiłowania doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – wszystkie w warunkach recydywy. Prokurator zadecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, jednak z uwagi na działanie w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona o połowę. Sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

Policjanci przypominają, aby nie wpuszczać do mieszkania obcych, nawet jeśli podają się za przedstawicieli instytucji, zwłaszcza jeśli nie znamy celu ich wizyty. Tożsamość takiej osoby należy zweryfikować, np. dzwoniąc do instytucji, na którą się powołuje. Osoby, które doświadczą podobnego zdarzenia, powinny jak najszybciej skontaktować się z policją.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

